Замглавы Пентагона Файнберг начал использовать антикризисные методы Уолл-стрит

Tекст: Антон Антонов

Файнберг выстроил подчиненную лично ему систему управления оборонными закупками, стремясь сократить сроки восполнения арсеналов ракет и других вооружений за счет заимствования практик корпоративного антикризисного менеджмента с Уолл-стрит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на WSJ.

По данным газеты, толчком к ускорению реформ стало прямое поручение президента США главе Пентагона Питу Хегсету на фоне сообщений о приостановке ударов по Ирану из-за быстрого истощения запасов высокоточного оружия.

«В министерстве наблюдается острая нехватка компетентных управленцев-производственников… Наши команды по закупкам и сотрудники министерства великолепны, но они не являются специалистами по производственным процессам», – процитировало издание слова Файнберга.

Для ликвидации дефицита вооружений министерство обороны выделило 300 млн долларов консалтинговой фирме Alvarez & Marsal, специализирующейся на оздоровлении проблемных активов, а также наняло около 300 отставных топ-менеджеров, включая выходцев из автопрома, с почасовой оплатой до 170 долларов для аудита предприятий-подрядчиков, отмечает газета.

Кроме того, компания Palantir получила контракт на сумму до 244 млн долларов на внедрение аналитической платформы War Machine, призванной оптимизировать оборонное производство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Белый дом поручил Пентагону подготовить варианты ударов по Ирану.

Военные США разработали новые сценарии операций против Ирана.

WSJ сообщила, что американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов.