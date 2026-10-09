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    9 октября 2026, 05:05 • Новости дня

    В МИД рассказали о планах провести детское «Интервидение» в 2027 году

    Замглавы МИД Алимов: Детское «Интервидение» может пройти в 2027 году

    Tекст: Антон Антонов

    Подготовка к детскому международному конкурсу «Интервидение» продолжается, его проведение возможно в 2027 году, сообщил замглавы МИД России Александр Алимов.

    «У нас планы проведения детского «Интервидения». Я лично убежден, что проект яркий, с огромнейшим многолетним потенциалом. Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», – заявил Алимов, уточнив, что конкурс может пройти в 2027 году.

    Дипломат подчеркнул, что информация о месте проведения конкурса ему на данный момент неизвестна. По его словам, обсуждение параметров детского «Интервидения» продолжается, а детали организаторы раскроют по мере согласования ключевых вопросов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе организаторы конкурса «Интервидение» подтвердили его проведение в Саудовской Аравии.

    В июне в МИД России сообщили о переносе конкурса «Интервидение» в королевство.

    В марте спецпредставитель президента Михаил Швыдкой заявил о готовности Саудовской Аравии принять этот музыкальный форум.

    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

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    8 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    После массовой драки подростков у торгового центра в Петербурге возбуждено дело

    СК: В Петербурге возбудили дело после массовой драки подростков у ТЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после конфликта с участием группы молодых людей возле одного из торговых центров в Приморском районе Петербурга.

    Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) возбудили после массовой драки подростков около ТЦ в Приморском районе Петербурга. Сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о потасовке в ходе мониторинга средств массовой информации, сообщает ГСУ СК по Петербургу.

    По предварительным данным, конфликт начался в среду в помещении торгового комплекса, после чего переместился на прилегающую территорию у дома 17 по Коломяжскому проспекту, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    К моменту прибытия полицейских участники инцидента успели покинуть место происшествия. В настоящее время устанавливаются их личности и все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Ярославле также произошла массовая драка подростков. Ранее в Саратове двое несовершеннолетних пострадали в ходе потасовки у торгового центра.

    А в 2025 году в Москве суд арестовал 20 участников массового конфликта в районе Прокшино.

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    7 октября 2026, 02:30 • Новости дня
    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детских садах

    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детсадах

    Tекст: Катерина Туманова

    В российских детских садах появились группы выходного дня и дежурные группы для поддержки матерей и родителей, работающих посменно, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов о расширении форматов работы дошкольных учреждений.

    Министр сообщил, что по поручению президента страны Владимира Путина проделана большая работа по открытию ясельных групп, изменению режима работы детских садов – там, где есть необходимость.

    «Развиваются группы продленного дня, работают дежурные группы или группы выходного дня «в помощь маме». Есть опыт создания круглосуточных групп там, где они наиболее востребованы для родителей, работающих посменно», – сказал Кравцов РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что к началу текущего года в стране обеспечена практически полная доступность дошкольного образования. При этом за последние 10 лет доля детей в яслях увеличилась с 14,8% до 17,3%.

    Ранее Кравцов анонсировал обновление стандартов дошкольного образования. По его словам, акцент в детских садах будет смещен с заучивания букв и цифр на знакомство с родной культурой, литературой и нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявлял, что детский сад не должен сводиться к подготовке к школе. Он пообещал, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, а также призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    8 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Катерина Туманова

    В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.

    Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.

    «Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.

    Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека. Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве.

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    7 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Ребенок погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

    При ракетном обстреле села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка, сообщает оперштаб.

    Еще четыре мирных жителя, среди которых один ребенок, получили ранения. Девочка 11 лет с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, позже ее переведут в детскую областную клиническую больницу.

    Женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

    В результате атаки повреждены два частных дома и легковой автомобиль в селе Принцевка. В селе Казинка из-за детонации беспилотника поврежден автомобиль, а на предприятии выбиты стекла. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник в результате атак пострадали 11 жителей Белгородской области.

    В понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

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    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

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    7 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    Застрявших на Диксоне из-за шторма детей решили вернуть домой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группу из более чем 30 детей, которые не смогли уехать с острова Диксон из-за шторма, отправят домой самолетом, сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа.

    Более 30 детей из Норильска и Дудинки должны были отправиться на корабельную экскурсию по маршруту Диксон – Дудинка, однако поездку отменили из-за угрозы шторма. Позже они не смогли вылететь обратно из-за непогоды, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе администрации района уточнили, что все дети находятся в благополучном состоянии, осмотрены врачами и не болеют. Школьникам предоставляется трехразовое питание. В среду планируется отправить их домой бортом.

    Диксон является самым северным поселком России. Он расположен на берегу Енисейского залива Карского моря в Красноярском крае.

    На прошлой неделе «медвежий патруль» прогнал белого медведя от поселка на Таймыре.

    В Крыму в конце сентября на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема воды застряли четверо туристов.

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    8 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ

    Минтруд утвердил новый механизм охраны труда для несовершеннолетних

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство труда и социальной защиты России обновило механизм охраны труда несовершеннолетних, запретив выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по названиям профессий.

    Минтруд России утвердил обновленный механизм охраны труда подростков, передает РИА «Новости». Он вводит запрет на выполнение конкретных видов работ вместо ограничений по наименованию профессий. Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Реформы направлены на совершенствование подходов к безопасности несовершеннолетних на рабочих местах. Вместо прежней модели, опиравшейся на перечень запрещенных профессий, документ вводит прямой запрет на выполнение 69 видов работ.

    В ведомстве пояснили, что ранее работодатели могли обходить ограничения, меняя названия должностей в штатном расписании. Например, несовершеннолетний мог фактически работать грузчиком, числясь «специалистом отдела погрузки». Новые меры призваны исключить такую возможность.

    Базовые нормы статьи 265 Трудового кодекса остаются неизменными, подчеркнули в Минтруде. Документ по-прежнему запрещает привлекать граждан младше 18 лет к подземным, вредным и опасным работам, а также к труду, наносящему ущерб здоровью и нравственному развитию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минтруд предложил оплачивать услуги нянь из регионального материнского капитала. В тот же день глава ведомства сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    Ранее эксперты выявили нарушения прав подростков во время подработок.

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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Суд в Самарской области арестовал обвиняемого в истязании детей вожатого

    Суд на два месяца арестовал вожатого за истязание детей в лагере в Сызрани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Самарской области заключил под стражу на два месяца молодого человека, который работал вожатым в детском лагере в Сызрани и обвиняется в истязании воспитанников, сообщило региональное управление СК России.

    В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По версии следствия, летом 2026 года молодой человек работал воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани. Установлено, что он неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Сызрани вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом.

    В понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания несовершеннолетних в лагере в Самарской области.

    Летом в России ужесточили правила отбора вожатых в детские лагеря.

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    6 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    В МВД раскрыли основные приемы телефонных мошенников против детей

    МВД: Телефонные аферисты начали запугивать детей уголовной ответственностью

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин сообщил, что злоумышленники стали чаще применять угрозы для обмана несовершеннолетних.

    Телефонные аферисты активно используют тактику давления на детей, требуя от них сохранять в тайне факт общения со «следователями». Преступники намеренно изолируют жертву от взрослых и полностью диктуют ей свои условия, передает РИА «Новости».

    «Во всех этих мошеннических схемах прослеживаются одни и те же ключевые приемы. Прежде всего, это звонки с угрозами от лица правоохранительных органов и запугивание уголовной ответственностью, что заставляет действовать ребенка под воздействием эмоций», – сказал Калинин.

    Представитель ведомства отметил, что злоумышленники строго запрещают подросткам обсуждать происходящее с родителями или друзьями под предлогом нарушения тайны следствия. Подобная изоляция лишает ребенка возможности получить поддержку и трезво оценить ситуацию, оставляя его один на один с манипулятором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк выявил схемы, в которых преступники маскируются под кумиров молодежи.

    Ведомство назвало звонки аферистов от имени подростков самым опасным сценарием обмана.

    Злоумышленники начали уговаривать несовершеннолетних сбежать из дома ради выкупа.

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