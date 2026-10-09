В МИД рассказали о планах провести детское «Интервидение» в 2027 году

Замглавы МИД Алимов: Детское «Интервидение» может пройти в 2027 году

Tекст: Антон Антонов

«У нас планы проведения детского «Интервидения». Я лично убежден, что проект яркий, с огромнейшим многолетним потенциалом. Я вам смело и честно говорю, что есть серьезные, скажем так, силы, которые желают его реализовывать», – заявил Алимов, уточнив, что конкурс может пройти в 2027 году.

Дипломат подчеркнул, что информация о месте проведения конкурса ему на данный момент неизвестна. По его словам, обсуждение параметров детского «Интервидения» продолжается, а детали организаторы раскроют по мере согласования ключевых вопросов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе организаторы конкурса «Интервидение» подтвердили его проведение в Саудовской Аравии.

В июне в МИД России сообщили о переносе конкурса «Интервидение» в королевство.

В марте спецпредставитель президента Михаил Швыдкой заявил о готовности Саудовской Аравии принять этот музыкальный форум.