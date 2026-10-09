Минобрнауки предложило учитывать дополнительные баллы за результат ЕГЭ

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня выпускник, который сдал сверх необходимого, например, физику или химию, не может получить за это баллы. Новая норма меняет ситуацию: по желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов», – говорится в сообщении министерства.



В ведомстве отметили, что мера распространяется на направления в области математического, естественно-научного и инженерного образования и учитывает результаты сверх обязательных предметов, передает РИА «Новости».

Четвертый вступительный экзамен не вводится: поступающий сам решает, сдавать ли ему дополнительный предмет, а баллы начисляются только за предметы, напрямую связанные с будущей специальностью.

Число дополнительных баллов зависит от результата: 60-74 балла ЕГЭ добавят абитуриенту 15 баллов, 75-89 баллов – 20 баллов, а 90-100 баллов – 25 баллов.

В случае принятия инициатива станет частью обновленных правил приема на 2027/28 учебный год, которые нацелены на усиление фундаментальной подготовки будущих инженеров, подчеркнули в министерстве.

Согласно действующему порядку приема, вузы могут начислять не более десяти баллов за индивидуальные достижения абитуриента, а еще до пяти баллов – при поступлении на целевое обучение за участие в профориентационных мероприятиях заказчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования.

Во вторник глава РАН заявил о необходимости баланса при зачислении олимпиадников.