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    9 октября 2026, 03:54 • Новости дня

    Ребенок госпитализирован после ДТП с троллейбусом в Симферополе

    Tекст: Антон Антонов

    В Симферополе пятилетний мальчик выбежал на проезжую часть и попал под колеса троллейбуса, ребенок госпитализирован, сообщает прокуратура Крыма.

    ДТП произошло в районе улицы Киевской. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту 51 «Симферополь – Алушта», наехал на мальчика 2021 года рождения. Ребенок был госпитализирован, сообщает прокуратура в «Максе».

    В момент происшествия в троллейбусе находились 48 пассажиров. Никто из них не пострадал.

    Прокуратура начала проверку для установления всех обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок.

    Ребенок погиб в аварии с участием грузовиков в Рязанской области.

    В прошлом месяце в Симферополе в ДТП с участием автобуса пострадали люди.


    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    6 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Работник рудника пострадал при обрушении породы в Приморье

    Прокуратура: Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморье

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Красноармейском муниципальном округе Приморского края произошло обрушение горной породы на руднике «Восточный», в результате чего пострадал один работник.

    Происшествие случилось вечером 6 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевую прокуратуру. Ведомство начало проверку по факту обрушения. Прокуратура намерена оценить соблюдение требований безопасности при производстве работ и защиту трудовых прав работников предприятия.

    В региональном управлении МЧС сообщили, что на момент обрушения в шахте находились 22 человека. Пострадавшего рабочего подняли на поверхность горноспасатели, он передан медикам. Погибших при инциденте нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек.

    В августе СК завел дело после смертельного обрушения на руднике в Хабаровском крае.

    В октябре прошлого года из шахты в Кузбассе из-за обрушения породы эвакуировали более 150 человек.

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    6 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    В Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства

    Аксенов: В Крыму возобновили публичные ежемесячные заседания правительства

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму возобновили прямые телевизионные трансляции заседаний правительства, они будут проходить ежемесячно, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Первое после перерыва заседание под руководством главы региона началось во вторник в полдень. «Сегодня на заседании Совета министров Республики Крым обсудили исполнение бюджета, транспорт, ЖКХ и энергетику. Чтобы крымчане всегда были в курсе планов и изменений в работе республиканских органов власти, планируется регулярная трансляция заседаний республиканского правительства», – написал Аксенов в Max.

    На совещании он подчеркнул, что открытые заседания с прямыми трансляциями по телевидению и в социальных сетях будут организовываться раз в месяц. При этом глава республики попросил чиновников не детализировать проблемные вопросы в своих докладах, чтобы лишить противника возможности создавать ложные сообщения.

    Практика регулярных трансляций работы крымского правительства была приостановлена в 2024 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле DDoS-атака сорвала трансляцию заседания правительства Курской области.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    6 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    Прокуратура потребовала оштрафовать производителя вакцины «Мультикан-8»

    Tекст: Ольга Иванова

    Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием привлечь к административной ответственности компанию «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественных вакцин для животных.

    Заявление поступило в суд 29 сентября, однако пока оставлено без движения, так как ведомство не указало информацию о получателе штрафа и реквизиты для его перечисления. Устранить недостатки необходимо до 30 октября, передает РИА «Новости».

    Компании «Ветбиохим» вменяется нарушение нормы закона об ответственности за незаконное производство, реализацию или ввоз недоброкачественных лекарственных средств. Наказание по данной статье для юридических лиц предусматривает штраф от 1 млн до 5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

    Ранее во вторник прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за использования подложного паспорта качества на одну из серий вакцины «Мультикан-8». В свою очередь представитель компании «Ветбиохим» отметил, что предприятие знает о деле и оказывает содействие следственным органам.

    Сообщения о побочных реакциях у животных после прививок начали появляться в середине августа. Позже глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о возможных нарушениях технологии при производстве, а в сентябре ведомство выявило в 20-й серии препарата смертельный для собак вирус болезни Ауески.

    В начале сентября Россельхознадзор начал внеплановую проверку предприятия.

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    6 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    При обрушении пешеходного перехода на трассу в Татарстане пострадали два человека

    МЧС: Грузовик врезался в опору и обрушил пешеходный переход в Татарстане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге Казань – Шемордан в Татарстане обрушился в результате столкновения с грузовиком.

    В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана грузовой автомобиль врезался в несущую конструкцию надземного пешеходного перехода, что привело к его обрушению на дорожное полотно, сообщает прокуратура республики.

    «Прокуратура Пестречинского района организовала проверку по факту обрушения наземного перехода на трассе вблизи села Кощаково. Для выяснения всех обстоятельств и координации действий специализированных служб на место происшествия выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев», – отметили в ведомстве.

    По данным ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадали два человека – водитель и пассажир грузового автомобиля, при этом пассажир от госпитализации отказался.

    На месте происшествия работают спасатели, пожарные, сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи. Движение по автомобильной дороге в районе обрушения ограничено, для транспорта организован объезд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы завели уголовное дело после обрушения крыши склада в Татарстане.

    Ранее из-за обрушения пешеходного перехода перекрыли движение на трассе М-7 во Владимирской области. А до этого на севере Бразилии при обрушении моста погиб водитель грузовика.

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    7 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку пяти украинских беспилотников на Севастополь

    Развожаев: Над Севастополем сбили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства противовоздушной обороны и мобильные группы отразили атаку украинских беспилотников на город.

    В ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь были нейтрализованы пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор в Max. По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, пострадавших в результате инцидента нет.

    При отражении атаки на Северной стороне города точечные повреждения получили два автомобиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на территории Крыма объявили опасность атаки беспилотников.

    На прошлой неделе часть полуострова осталась без света из-за налета БПЛА.

    Летом ряд крымских населенных пунктов также оказался обесточен в результате ударов ВСУ.

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    7 октября 2026, 16:56 • Новости дня
    Работу паромов приостановили в Севастополе из-за воздушной тревоги

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе из-за объявления воздушной тревоги временно прекратили работу наземного и морского пассажирского транспорта.

    В городе приостановили движение катеров и паромов, рейд через Севастопольскую бухту закрыт. Работу наземного пассажирского транспорта также поставили на паузу, передает РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент транспорта.

    Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе в 16:10.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Крыму объявили опасность атаки беспилотников. На прошлой неделе часть полуострова осталась без света из-за налета дронов.

    Летом при ударе беспилотных аппаратов по Севастополю погиб человек.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    7 октября 2026, 16:00 • Новости дня
    Аксенов наградил шесть человек за спасение заблудившихся в пещере спелеологов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Крыма Сергей Аксенов наградил шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» за спасение группы спелеологов-любителей в крымской пещере.

    «Наградить орденом «За верность долгу» за особые заслуги при выполнении служебного долга, мужество и героизм, проявленные при проведении поисково-спасательных мероприятий и спасении людей», – цитирует РИА «Новости» указ на сайте крымского правительства.

    Ордена удостоены Александр Архипов, Владимир Карташов и Андрей Мелихов. Кроме того, медалью «За мужество и доблесть» отмечены спасатели Кирилл Владыкин, Дмитрий Потехин и Александр Середа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Крыму завершили спасательную операцию по поиску туристов в Красных пещерах. Пропавших нашли живыми.

    В состав пропавшей в пещере в Крыму группы входили трое мужчин и женщина.

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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

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    7 октября 2026, 02:30 • Новости дня
    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детских садах

    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детсадах

    Tекст: Катерина Туманова

    В российских детских садах появились группы выходного дня и дежурные группы для поддержки матерей и родителей, работающих посменно, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов о расширении форматов работы дошкольных учреждений.

    Министр сообщил, что по поручению президента страны Владимира Путина проделана большая работа по открытию ясельных групп, изменению режима работы детских садов – там, где есть необходимость.

    «Развиваются группы продленного дня, работают дежурные группы или группы выходного дня «в помощь маме». Есть опыт создания круглосуточных групп там, где они наиболее востребованы для родителей, работающих посменно», – сказал Кравцов РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что к началу текущего года в стране обеспечена практически полная доступность дошкольного образования. При этом за последние 10 лет доля детей в яслях увеличилась с 14,8% до 17,3%.

    Ранее Кравцов анонсировал обновление стандартов дошкольного образования. По его словам, акцент в детских садах будет смещен с заучивания букв и цифр на знакомство с родной культурой, литературой и нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявлял, что детский сад не должен сводиться к подготовке к школе. Он пообещал, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, а также призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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