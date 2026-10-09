Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные школы на фоне протестов

Министр образования Франции: В проблемные школы направили 3 тыс. учителей

Tекст: Антон Антонов

По словам министра, такие учебные заведения удалось выявить с помощью специальной программы, которую ведомство запросило год назад и впервые применило в начале нынешнего учебного года, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF1.

«Мы смогли определить учреждения, находящиеся, на мой взгляд, в очень проблемной ситуации. 114 лицеям я бы дал красный статус, еще 400 – оранжевый», – пояснил Жеффре.

Министр добавил, что позволит директорам учебных заведений нанимать сверх установленных лимитов еще несколько сотен преподавателей там, где есть такая потребность. Кроме того, школы досрочно получат средства на оплату нескольких сотен тысяч часов дополнительной нагрузки по программе «пакт преподавателей», а учителя-добровольцы смогут получать оплату за часы, когда они подменяют заболевших или отсутствующих коллег.

Жеффре оценил стоимость намеченных мер в «несколько миллионов или даже в несколько десятков миллионов» евро до конца года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек.

Учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих учеников и выступили против сокращения финансирования образования.