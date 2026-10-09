Полиция Польши начала проверку возможной связи нападений на школы с челленджем

Tекст: Антон Антонов

«Правоохранительные органы проверяют, связаны ли нападения с ножами в школах с челленджем. Это опасное явление заключается в том, что люди берутся за выполнение опасного задания, а иногда и делают публикации об этом в социальных сетях. Дети и подростки принимают участие в таких челленджах зачастую ради популярности или реакции других пользователей», – заявила Кухарская.

По ее словам, участие специалистов по кибербезопасности в расследовании имеет критическое значение, поскольку все происходящее разворачивается в интернете. Полицейские, борющиеся с киберпреступностью, уже находятся на месте и работают, играя ключевую роль в расследовании, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное совещание из-за серии нападений на школы.

За последние сутки в Мазовецком воеводстве произошло два нападения с ножом в школах.

Накануне 19-летний студент ранил девять человек в техникуме в Остроленке, его мотивы неизвестны.

На следующий день 15-летний бывший ученик напал на уборщицу в школе в населенном пункте Лещидул-Новины, женщина скончалась в реанимации.