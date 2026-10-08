Хегсет объявил о запланированном публичном расстреле военного Нидала Хасана

Tекст: Антон Антонов

Хасан в 2009 году застрелил 13 сослуживцев на военной базе в штате Техас, казнь назначена на 3 декабря. Хасана казнят путем расстрела, что станет первым подобным случаем в американских вооруженных силах за 81 год. Последнюю казнь военного расстрелом в армии США привели в исполнение тридцать первого января 1945 года во Франции, тогда рядового осудили за дезертирство, передает РИА «Новости».

«Мы позаботимся о том, чтобы люди могли наблюдать за этим, чтобы казнь была публичной, поскольку люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия», – заявил Хегсет в эфире телеканала Real America's Voice.

Он не уточнил, каким образом Пентагон обеспечит публичность расстрела.

В аналитической организации «Центр информации о смертной казни» ранее сообщали, что гражданские суды США многократно назначали расстрел в качестве меры наказания и в последний раз применили этот метод в 2025 году, отмечая при этом, что расстрел считается практически безошибочным способом исполнения приговора по сравнению с десятками неудачных казней через повешение и отравление газом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пентагон объявил о подготовке первой со времен Второй мировой войны казни американского военного путем расстрела.

Во время нападения в 2009 году Нидал Хасан, которому теперь 56 лет, кричал: «Аллаху Акбар», убив 13 человек и ранив 32. Он назвал свои действия местью за американские войны в мусульманских странах.

