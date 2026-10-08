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    8 октября 2026, 22:23 • Новости дня

    Песков: Россия и США обсуждают потенциально выгодные экономические проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США обсуждают потенциально взаимовыгодные проекты в экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее СМИ писали, что в четверг Россия и США провели переговоры по «Северным потокам».

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству двух стран.

    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    7 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу

    МИД: Для России очевидна ключевая роль США в плане воздействия на Киев

    МИД указал на ключевую роль США в воздействии на Киев и Европу
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы является очевидной ключевая роль Соединенных Штатов в вопросе воздействия на украинские и европейские власти.

    Способность американской стороны оказывать давление на европейские страны и украинское руководство абсолютно понятна для российских властей, передает РИА «Новости».

    «Конечно, ключевая роль Соединенных Штатов в плане воздействия на Киев, да и на европейцев, для нас тоже очевидна», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дональд Трамп пообещал скорое завершение конфликта на Украине.

    Во вторник Пентагон запланировал создать базу ремонта ЗРК Patriot на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио исключил членство Украины в НАТО из повестки дня.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    Песков отреагировал на слова Трампа по эпидситуации в Иркутской области

    Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение взаимной помощи со стороны других стран является позитивным моментом, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    «Хорошо, когда взаимная помощь предлагается», – заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на предложение Вашингтона, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы.

    Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидемиологической ситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    7 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Лавров: США с пониманием приняли аргументы России по встрече по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США с пониманием приняли аргументы России по поводу трехсторонней встречи по Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр напомнил, что США предложили организовать трехсторонние переговоры, Москва согласилась при понимании, что нужно провести парламентские выборы, передает РИА «Новости».

    «Мы обозначили, что в таких условиях мы хотим понимать, с какими предложениями Зеленский направит своих парламентеров. Нам это очень важно, американская сторона приняла к сведению, с пониманием приняла к сведению наши аргументы», – заявил Лавров.

    Он добавил, что сразу после того, как Москва согласилась на переговоры, украинские власти начали делать все, чтобы сорвать выборы в Госдуму в течение всех трех дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сергей Лавров назвал условие надежного урегулирования конфликта.

    В субботу стало известно о включении вопроса продажи зарубежных активов «Лукойла» в переговоры по украинскому урегулированию.

    Ранее президент России Владимир Путин допустил возобновление встреч по Украине.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    6 октября 2026, 19:08 • Новости дня
    В Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на АТЭС

    Ушаков: Идея проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа интересная

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

    Помощник главы государства отметил, что практического обсуждения и проработки таких переговоров еще не было, пишет РИА «Новости». «Но я подтверждаю, что это интересная весьма идея, она витает в воздухе. Все о ней знают – и Трамп, и Путин, и Си Цзиньпин, по-моему», – сказал Ушаков.

    Он добавил, что Москва пока не получала проект программы саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. При этом в графике мероприятия могут быть предусмотрены возможности для проведения двусторонних и трехсторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин допустил возможность встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти переговоры необходимыми для всего мира.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова не исключила проведения двусторонних контактов лидеров России и Китая на полях форума.

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    7 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным

    Трамп объявил о скором телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что у него запланирован телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщил он на мероприятии в Мэриленде.

    «Очень скоро», – заявил Трамп журналистам во вторник, отвечая на вопрос, разговаривал ли он со своим российским коллегой.

    Трамп уточнил, что, возможно, завтра сможет сообщить о переговорах с российской стороной подробности, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил России помощь США при возможной вспышке чумы. Песков поприветствовал слова Трампа об эпидситуации в Иркутской области.


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    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

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    6 октября 2026, 12:49 • Новости дня
    Роспотребнадзор предложил США помощь в борьбе со вспышками инфекций

    Россия предложила США специалистов и оборудование для борьбы с инфекциями

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия выразила готовность предоставить США специалистов, оборудование и средства диагностики для помощи в борьбе со вспышками инфекций, в том числе кори, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Россия готова предоставить американской стороне специалистов, лабораторное оборудование, высокоэффективные средства диагностики и профилактики, что может послужить цели возобновления совместной работы России и США в защите здоровья населения от инфекционных угроз, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

    В ведомстве подчеркнули, что Россия обладает большим практическим и научным опытом в обеспечении эпидемиологического благополучия как внутри страны, так и за ее пределами.

    Отмечается, что в последние недели в США осложнилась ситуация с корью в трех штатах. В Пенсильвании в августе зарегистрировали четыре летальных случая на фоне вспышки инфекции, а 5 октября в штате Нью-Йорк была объявлена чрезвычайная ситуация. Кроме того, с начала года в Соединенных Штатах зафиксированы вспышки сыпного тифа, 205 случаев брюшного тифа, а также регистрируются заболевания легионеллезом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в штате Нью-Йорк ввели режим ЧС из-за вспышки кори.

    Число жертв этой инфекции в американском штате Пенсильвания достигло четырех.

    Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за вспышки сыпного тифа в США.

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    7 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Рябков заявил об отношении США к Латинской Америке как к «заднему двору»

    Рябков: США продолжают считать Латинскую Америку своим «задним двором»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США по-прежнему рассматривают Латинскую Америку как свой «задний двор» и присваивают себе право наводить там порядки.

    США все еще считают Латинскую Америку своим «задним двором», но народы региона не раз показывали готовность защищать право на независимость, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

    «США продолжают считать регион своим «задним двором», наделяют себя правом наводить там порядки. Особенно это касается стран, чья политика расходится с интересами Вашингтона», – сказал Рябков на конференции в Финансовом университете при правительстве России.

    Дипломат отметил, что народы Латинской Америки и Карибского бассейна не раз показывали мужество и готовность отставать право на независимость. «Мы уверены, что так будет и впредь. Мы поддерживаем стремление региона к самодостаточности и обретению подлинного суверенитета», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили ударные дроны в Колумбию и Эквадор.

    СМИ сообщили о планах США ударить дронами по наркокартелям в Латинской Америке.

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    8 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине

    Госсекретарь Рубио: США продолжат попытки содействовать переговорам по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон намерен продолжить попытки содействовать урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вашингтонская администрация намерена и дальше прилагать усилия для разрешения украинского конфликта дипломатическим путем, сообщил Рубио во время визита в Лиссабон, передает ТАСС.

    «Мы пытались и продолжим пытаться сделать все, что в наших силах, чтобы содействовать прекращению войны путем переговоров», – заявил он в ходе пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

    Песков выразил признательность Индии за интерес к урегулированию конфликта.

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине.

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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    8 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту успешно приводнился у побережья штата Калифорния после возвращения с Международной космической станции.

    Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на Землю. Он приводнился у побережья штата Калифорния в 08:34 по местному времени (18:34 мск). Путь экипажа миссии Crew-12 от орбитальной станции до Земли занял около 27 часов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    Вместе с Федяевым на Землю вернулись астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж находился на орбите с середины февраля.

    Перед отправлением Меир передала командование Международной космической станцией российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС. В воскресенье НАСА перенесло отстыковку аппарата.

    В феврале корабль с Федяевым пристыковался к орбитальной станции.

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    8 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков разделил мнение Рубио об отсутствии перспектив мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва разделяет мнение госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал недавнее высказывание Рубио касательно отсутствия предпосылок для мирного разрешения конфликта. «Да, мы согласны с ним», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии перспектив переговорного урегулирования на Украине.

    Американские власти пообещали продолжить содействие процессу переговоров.

    Ранее Песков отмечал, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

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