Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

Tекст: Антон Антонов

Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

«Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.