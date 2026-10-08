  • Новость часаFars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня

    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

    Комментарии (31)
    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

    Комментарии (7)
    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

    Комментарии (2)
    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» предупредило персонал нефтяных объектов и аэропортов Саудовской Аравии о возможных новых атаках, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Йеменские повстанцы-хуситы призвали работников саудовских предприятий покинуть свои рабочие места из-за риска новых ударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Вооруженные силы предостерегают весь персонал, включая специалистов, инженеров и рабочих, на всех нефтяных объектах Саудовской Аравии от нахождения в местах, которые являются целями для наших сил, во избежание угрозы для их безопасности», – заявил Сариа.

    По его словам, предупреждение касается как уже подвергшихся обстрелам предприятий, так и других саудовских объектов. Сариа также напомнил об опасности использования аэропортов королевства авиакомпаниями, их сотрудниками и туристами, так как они объявлены зоной проведения военной операции в ответ на удары по Йемену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки хуситов на саудовские аэропорты пострадали три человека.

    В воскресенье йеменские повстанцы заявили об ударах по нефтяным объектам в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти сообщения ложью.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым

    Reuters: Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очевидцы зафиксировали сильное задымление над одним из воздушных судов на территории аэропорта столицы Саудовской Аравии, сообщили СМИ.

    Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили поднимающийся дым, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Власти Саудовской Аравии пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося, другие подробности инцидента остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Эр-Рияде прогремела серия взрывов.

    В среду аэропорт саудовской столицы возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой пассажирского борта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Остановлена работа метро в Киеве
    Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину