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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Кремль еще не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Кремль не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованной даты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Точная дата возможной беседы лидеров двух стран остается неизвестной.

    «Пока нет. Сообщим», – ответил Дмитрий Песков на вопрос о дате переговоров.

    Днем ранее Трамп заявил, что его беседа с президентом России запланирована и скоро состоится.

    В Кремле ранее подчеркивали готовность оперативно организовать разговор при наличии соответствующей инициативы.

    С начала года президенты России и США провели пять телефонных бесед, последняя из которых состоялась 8 сентября.



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    8 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине

    Госсекретарь Рубио: США продолжат попытки содействовать переговорам по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон намерен продолжить попытки содействовать урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вашингтонская администрация намерена и дальше прилагать усилия для разрешения украинского конфликта дипломатическим путем, сообщил Рубио во время визита в Лиссабон, передает ТАСС.

    «Мы пытались и продолжим пытаться сделать все, что в наших силах, чтобы содействовать прекращению войны путем переговоров», – заявил он в ходе пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

    Песков выразил признательность Индии за интерес к урегулированию конфликта.

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине.

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    8 октября 2026, 07:25 • Новости дня
    В Техасе состоялась первая после инцидента с Кристой Пайк казнь

    Tекст: Катерина Туманова

    В Техасе казнили 46-летнего Джамала Ховарда, осужденного за убийство продавщицы во время ограбления магазина в 2000 году, это был 30-й приведенный в исполнение смертный приговор за год.

    В государственной тюрьме в Хантсвилле Джамалу Ховарду ввели смертельную дозу пентобарбитала, смерть констатировали в 20:03 по местному времени, передает Assoсiated Press (AP).

    Мужчина был осужден за убийство 42-летней Вики Свартоут во время ограбления магазина в 2000 году. Это преступление было запечатлено на камеры видеонаблюдения.

    Перед смертью Ховард принес извинения родственникам жертвы, которые находились за стеклом камеры. «Я надеюсь, вы примете мои извинения и простите меня», – произнес он перед инъекцией.

    Осужденный поблагодарил близких и отметил, что находится в хорошем душевном состоянии. Адвокаты пытались остановить казнь, ссылаясь на умственную отсталость подзащитного и риски применения пентобарбитала, но суд отклонил их ходатайства.

    Всего в текущем году в Техасе казнили семь человек, а до конца года запланированы еще две высшие меры наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выжившая после провала казни в Теннеси Криста Пайк находилась в критическом состоянии. Анестезиолог Зивот заявил, что выжившая после казни американка получила травму мозга. Выжившая после казни Пайк пришла в сознание.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ

    Путин и Бердымухамедов кратко пообщались на саммите СНГ в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин кратко побеседовал на ногах с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приемом в честь глав делегаций стран СНГ.

    Общение двух лидеров состоялось по дороге на официальный прием, который прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие организовали в честь глав делегаций от имени президента республики. Оно сопровождалось концертом с участием народных артистов страны, а также мастеров культуры и искусства государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ. Глава государства выбрал автомобиль Aurus для передвижения в ходе визита.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал общение политика со всеми участниками мероприятия.

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