Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

Tекст: Вера Басилая

«Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.