Tекст: Тимур Шайдуллин

Количество медицинских учреждений в США стремительно сокращается, передает РИА «Новости» со ссылкой на WP. «В США больницы закрываются быстрее, чем открываются новые, причем эта тенденция усугубляется как в сельской местности, так и в городах», – говорится в публикации.

По всей стране с 2010 по 2025 год закрылось свыше 400 больниц. Темпы их закрытия ежегодно увеличивались на 4%, тогда как темпы открытия снижались на 3%. В результате число медучреждений сократилось на 216, а количество мест для пациентов – более чем на 24 тысячи.

В материале отмечается, что чаще всего закрывались небольшие коммерческие больницы, а также учреждения, оказывающие помощь малообеспеченным гражданам и пациентам без медицинской страховки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае The Washington Post сообщила, что вирус Эбола вскрыл серьезные проблемы системы здравоохранения США.

Ранее Соединенные Штаты начали искать нелегалов через медицинские данные пациентов Medicaid.

До этого Сенат США утвердил Роберта Кеннеди – младшего министром здравоохранения.