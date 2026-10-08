Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

Tекст: Вера Басилая

«Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.