Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.

По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.

Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.