США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов

Минфин США ввел санкции против 27 якобы связанных с Ираном компаний и 22 судов

Tекст: Вера Басилая

Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, ограничения введены против 27 компаний из ОАЭ, Маршалловых Островов, Турции, Китая, Ирана, Британии и Индии.

Кроме того, в санкционные списки включены пять граждан Индии и один гражданин Турции. Американские власти сняли санкции с двух судов и ввели ограничения в отношении 22 судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана.

В прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

Китай раскритиковал новые ограничения США против России и Ирана.