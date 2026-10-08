Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

Tекст: Валерия Городецкая

Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.