Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

Tекст: Вера Басилая

Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.