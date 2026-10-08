Обвинение запросило восемь лет колонии для бывшего ректора ПсковГУ

Прокурор запросил восемь лет колонии для экс-ректора ПсковГУ за мошенничество

Tекст: Ольга Иванова

Прокуратура просит признать руководителя псковского вуза виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Псковской области.

«По мнению государственного обвинителя, вина подсудимой в совершении инкриминируемых преступлений доказана в ходе судебного следствия исследованными доказательствами; он просил суд назначить Ильиной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок три года», – сообщили в пресс-службе.

В судебном заседании объявлен перерыв до 15 октября для выступления в прениях второго защитника и самой подсудимой.

По данным областной прокуратуры, во время работы ректором ПсковГУ Ильина фиктивно трудоустроила сотрудника и присвоила 10 млн рублей. Кроме того, следствие считает, что она устроила своего знакомого на должность доцента. Мужчина не появлялся на рабочем месте, однако до января 2025 года ему была начислена зарплата на общую сумму более 10 млн рублей, часть из которых поступила на банковскую карту, находившуюся в распоряжении подсудимой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд вынес приговор бывшим руководителям БФУ за хищения и растрату.

Бывший ректор ПсковГУ признала вину в мошенничестве. Следствие раскрыло детали обвинения руководителю псковского вуза.