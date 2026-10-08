Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов

BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.

В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.

В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.