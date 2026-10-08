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    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    8 октября 2026, 20:50 • Новости дня

    Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов

    BFMTV: В Париже закрыли кампус университета Sciences Po из-за протестов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство парижского университета Sciences Po решило временно закрыть кампус учебного заведения из-за масштабных протестов старшеклассников во французской столице, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже решили закрыть кампус университета Sciences Po в пятницу и субботу, 9 и 10 октября, на фоне масштабных протестов старшеклассников во французской столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    Руководство университета объяснило этот шаг необходимостью обеспечить безопасность студентов и персонала, а также сохранить непрерывность учебного процесса.

    В среду акции учащихся переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов. Также французские правоохранители впервые использовали на акциях ослепляющие щиты.

    В среду предприниматель Илон Маск назвал протесты французских школьников медленным вторжением.

    8 октября 2026, 10:53 • Новости дня
    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы

    Протесты студентов распространились по Европе

    Массовые студенческие протесты охватили несколько стран Европы
    @ Lilli Farter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Возникшие во Франции массовые акции протеста учащихся против сокращения расходов на образование и плохих условий в школах распространились на Бельгию, Италию, Грецию и другие страны Европы.

    Начавшиеся в Париже в середине сентября демонстрации школьников переросли в массовое движение по всей Франции, после чего аналогичные акции вспыхнули в Бельгии. В среду полиция и протестующие устроили столкновения в Льеже, пишет Axios. С начала октября бельгийские стражи порядка задержали там не менее 139 человек. Во Франции число задержанных превысило 6,5 тыс., большинство из них – несовершеннолетние.

    В Италии учащиеся старших классов под лозунгом «Сделаем как во Франции» оккупировали школы в Риме и Турине в знак протеста против ухудшения состояния зданий и роста стоимости жизни, передает ANSA. В Греции на четверг запланированы общенациональные акции, включая забастовки и возможные захваты учебных заведений, сообщает Euronews.

    Тысячи студентов ранее вышли на улицы Дублина с требованием снизить плату за обучение и обеспечить их доступным жильем, отмечает RTÉ. В сентябре аналогичные митинги с призывом увеличить инвестиции в образование прошли в Германии, передает Tagesschau. В Австрии новые демонстрации готовятся в середине октября из-за возможного урезания университетского бюджета на 1 млрд евро, сообщает ORF.

    Недовольство учащихся вспыхнуло на фоне стремления европейских правительств сократить бюджетные дефициты. В этом году дефицит во Франции и Бельгии превысит 5% ВВП, что заставляет власти экономить на государственных расходах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись почти четыреста школ. В среду американский предприниматель Илон Маск назвал происходящие выступления медленным вторжением. Во вторник Тегеран вызвал французского посла в связи с жестким подавлением студенческих акций.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    Полиция Франции применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте
    @ REUTERS/Stephane Mahe

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нанте на западе Франции произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и агрессивно настроенными учащимися старших классов и вузов, сообщил телеканал CNews.

    Участники манифестации скандировали лозунги с оскорблениями в адрес полицейских и блокировали улицы мусорными баками и строительными заграждениями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, несколько человек были задержаны, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и быстро переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят серьезные столкновения между манифестантами и силовиками. Так, в коммуне Ланс одному из участников протестов оторвало кисть.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти события внутренним делом республики.

    Во вторник правозащитники потребовали прекратить насилие против учащихся.

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    8 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите

    Партия Марин Ле Пен получила отказ в кредите от всех банков Франции

    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    @ IMAGO/Starface/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции Марин Ле Пен сообщила, что все французские банки отказали правой партии «Национальное объединение» в выдаче кредита на проведение предвыборной кампании.

    Французские финансовые организации не стали выдавать кредит «Национальному объединению» перед выборами президента 2027 года, передает РИА «Новости». «Мы связались со всеми французскими банками. Ответ довольно прост: они все отказали. Так что очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями», – заявила Ле Пен.

    Политик отметила, что подобные трудности испытывает не только ее политическая сила.

    «Национальное объединение» уже проинформировало правительство Франции о сложившейся ситуации, указав, что финансирование предвыборных кампаний со временем свелось исключительно к европейским банкам.

    Ле Пен добавила, что премьер-министр страны Себастьян Лекорню ранее разослал всем кандидатам письмо с просьбой сообщать о проблемах с привлечением средств. Партия внесла ряд предложений, которые правительство должно рассмотреть. Еще весной радиостанция RFI сообщала о проблемах правой партии с поиском банка для получения кредита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен пообещала сократить государственные расходы Франции на 140 млрд евро.

    Эксперты заявили, что рост государственного долга Франции усилил риски нового кризиса еврозоны.

    В марте политик осудила выпады немецкого руководства против премьера Венгрии Виктора Орбана на саммите ЕС.

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    8 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Глава МИД Франции обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Глава МИД Франции Барро обвинил Россию и Китай в отключении микрофона на форуме

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления на инвестиционной конференции связал внезапное отключение звука с происками России, Китая и американского политического движения MAGA.

    Инцидент произошел во время речи дипломата на площадке французского государственного инвестиционного банка BPI France, передает ТАСС. «Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать, но я не замолчу!» – воскликнул Барро.

    Перед поломкой оборудования министр рассказывал об очернении репутации французских компаний за рубежом из-за фальшивой информации. По словам дипломата, корпорации становятся жертвами торговых войн, в связи с чем внешнеполитическое ведомство решило активно бороться за позитивный имидж бизнеса в Сети. Вскоре главе МИД принесли другой микрофон, и он благополучно завершил выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце во Франции раскритиковали Эммануэля Макрона за поддержку обвинений Эстонии в адрес России.

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    8 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Французская полиция впервые применила на протестах ослепляющие щиты

    Parisien: Французская полиция впервые применила на протестах щиты-стробоскопы

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе массовых выступлений старшеклассников в Париже правоохранительные органы начали использовать щиты со стробоскопическими огнями для ослепления толпы.

    Полицейские в столице Франции применили против бастующих учеников старших классов щиты, оснащенные ослепляющими стробоскопическими огнями зеленого или белого цвета. Подобное оснащение предназначено для замедления продвижения толпы в темное время суток и мешает протестующим делать фотографии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Parisien.

    Генеральный секретарь профсоюза Vigi-Police Жером Жигу отметил опасность применения таких средств правоохранителями. По его словам, полицейские щиты-стробоскопы сравнимы с зеркальным шаром на дискотеке, а их мощный мерцающий свет может спровоцировать приступ у страдающих эпилепсией людей.

    Массовые акции студентов и школьников прошли во вторник в ряде французских городов, сопровождаясь беспорядками. По информации «Студенческого профсоюза», на улицы по всей стране вышли около 500 тыс. человек.

    В Париже правоохранительные органы применили слезоточивый газ и шумовые гранаты, столкновения демонстрантов с полицией также зафиксировали в Страсбурге, Марселе, Ренне и Тулузе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду число задержанных на протестах французских школьников превысило 6,6 тыс. человек.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее внутренним делом Франции.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила насилие полиции в отношении молодежи.

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    8 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования

    Минобрнауки собралось завершить реформу высшего образования к 2030 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Окончательное внедрение современных стандартов обучения в российских университетах состоится до конца десятилетия, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

    Фальков пообещал полностью внедрить обновленную систему подготовки студентов по всей стране в течение ближайших четырех лет, при этом планомерная трансформация затронет все образовательные учреждения, передает РИА «Новости».

    «Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года», – сказал Фальков.

    Глава министерства уточнил, что для некоторых крупных групп специальностей изменения вступят в силу уже с 2027 или 2028 учебного года. Сейчас продолжает действовать пилотный проект, запущенный три года назад.

    В экспериментальной программе принимают участие 17 высших учебных заведений. Согласно новым правилам, учащиеся получают базовое образование сроком от четырех до шести лет, а затем могут пройти специализированную подготовку длительностью один или два года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фальков призвал полностью изменить парадигму высшего образования из-за ИИ, а также сообщил об интересе абитуриентов к новой модели высшего образования.

    Фальков в августе сообщал, что строительство вытеснило рекламу из популярных направлений в вузах.

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    8 октября 2026, 15:17 • Новости дня
    ICAN: Ракетные испытания Франции подрывают всеобщую безопасность

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ракетные испытания, проводимые Францией, подрывают всеобщую безопасность и являются шагом к эскалации, заявили в Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).

    «ICAN осуждает ракетные испытания, проводимые любым государством, обладающим ядерным оружием. Подобные испытания – это часть спирали эскалации, которую раскручивают все ядерные державы», – цитирует РИА «Новости» координатора ICAN Флориана Эбленкампа.

    По его словам, скрытые и явные ядерные угрозы стали нормой, ставя под угрозу безопасность каждого человека.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео тестового пуска баллистической ракеты M51.3, назвав испытания «громким и четким посланием».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль призвал Францию решать проблемы диалогом вместо пусков ракет.

    Во вторник эксперт отметил, что испытанием новой ракеты Франция прорекламировала Евросоюзу свой «ядерный зонтик».

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    8 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    Figaro: На протесты учащихся в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек

    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    @ Aurelien Morissard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В масштабных акциях протеста, прошедших на улицах Парижа в четверг, приняли участие 24,5 тыс. человек, при этом по всей Франции на митинги вышли более 71 тыс. демонстрантов, пишет газета Figaro.

    По всей территории страны было зарегистрировано 71,5 тыс. участников протестов старшеклассников, из которых около 24,5 тыс. вышли на улицы французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro и данные МВД страны.

    Серьезных инцидентов во время масштабных демонстраций зафиксировано не было, за исключением напряженной ситуации на площади Бастилии в Париже.

    В ходе акций протеста сотрудники правоохранительных органов задержали 504 человека на всей территории Франции. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 48 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Парижский университет Sciences Po закрыл кампус из-за массовых протестов.

    Французская полиция впервые применила на акциях ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

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    8 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ямпольская анонсировала открытие русскоязычной школы в ЦАР

    Ямпольская: Власти ЦАР запланировали открыть в Банги русскоязычную школу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, планируется создать школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

    В столице Центрально-Африканской Республики появится школа, в которой учебный процесс будет организован на русском языке, передает ТАСС. «В Университете Банги запланировано открытие кафедры русского языка, также в городе планируется создание школьного комплекса, где обучение будет вестись на русском – по нашим образовательным стандартам», – сообщила Ямпольская.

    Ранее представители Россотрудничества рассказали о включении изучения русского языка в образовательную программу школ центральноафриканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центрально-Африканская Республика включила русский язык в школьную программу.

    В марте президент России Владимир Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества Москвы и Банги.

    В прошлом году лидеры двух стран обсудили взаимодействие в различных сферах.

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    8 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    В Минпросвещения назвали самые востребованные направления в кружках и секциях

    Минпросвещения: Популярными кружками остаются физкультурные и художественные

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кружки и секции в стране посещают более 18 млн детей, а наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное.

    По словам Чернышенко, в системе дополнительного образования в России работают более 300 тыс. специалистов, передает РИА «Новости».

    «Более 18 млн ребят сегодня посещают кружки и секции. За каждым достижением юного инженера, исследователя, спортсмена, журналиста стоит педагог, который вовремя заметил талант и помог поверить в свои силы», – сказал Чернышенко.

    В пресс-службе Минпросвещения добавили, что наиболее востребованными направлениями остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Социально-гуманитарными программами охвачены 7,81 млн детей, спортивными секциями – 6,38 млн, а художественными кружками – 6,34 млн. Значительный рост наблюдается в туристско-краеведческом направлении, где число учащихся увеличилось до 1,57 млн.

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в кружках развивают программы, связанные с информационными технологиями, робототехникой и медиа. Он также подчеркнул важность кадрового потенциала и отметил, что идеи педагогов из разных регионов страны будут детально изучены и масштабированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    В понедельник Владимир Путин поддержал идею создания нейросети в этой сфере.

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    8 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Сотрудников школ и вузов Франции призвали присоединиться к протестам учащихся

    Tекст: Ольга Иванова

    Французские профсоюзы FSU и CGT Education призвали сотрудников школ и университетов присоединиться к протестам старшеклассников, заявила национальный секретарь профсоюза FSU Каролин Шеве.

    «Мы призываем весь персонал системы государственного образования и высшего образования во вторник присоединиться к забастовке, организованной межпрофсоюзным комитетом», – сказала Шеве, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что решение призвать сотрудников сферы образования выйти на протесты одновременно с демонстрациями старшеклассников обусловлено тем, что требования учащихся перекликаются с требованиями работников.

    По словам Шеве, мнение персонала школ и университетов должно быть учтено при принятии решений касательно бюджета страны на 2027 год.

    Она добавила, что в бюджете необходимо учесть «невыносимую» ситуацию в образовательных учреждениях и удовлетворить требования персонала по зарплате, от чего зависит дальнейшее существование госслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг во Франции из-за протестов учеников закрылись 375 школ.

    В среду премьер-министр Франции признал наличие оснований для демонстраций школьников.

    Учителя в Париже запланировали митинг в их поддержку.

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    8 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    Полиция Парижа применила водометы для разгона протестующих студентов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе акции протеста на площади Бастилии в Париже между участниками студенческих и профсоюзных объединений и полицией произошли столкновения.

    Французские стражи порядка использовали водомет для разгона демонстрантов в Париже. Там на акции протеста студенческих и профсоюзных объединений произошли столкновения митингующих с органами правопорядка, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала LCI.

    Некоторые участники акции начали бросать в полицейских камни и другие предметы. В ответ правоохранители применили водомет, стоявший на въезде на площадь Бастилии.

    Демонстранты в черных балахонах пытались прикрыться деревянными панелями, однако мощная струя воды сбила нескольких из них с ног. При этом другая часть протестующих с флагами профсоюзов смогла спокойно покинуть площадь по улице Лиона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг полиция Франции также применила слезоточивый газ против студентов и школьников в Нанте. Кроме того, полиция впервые использовала на протестах ослепляющие щиты.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    8 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Франция анонсировала старт обучения летчиков ВСУ на истребителях Rafale

    Минобороны Франции: Обучение летчиков ВСУ управлению Rafale начнется в ноябре

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что первоначальное обучение украинских летчиков управлению французскими истребителями Rafale начнется в ноябре.

    Первые этапы подготовки украинских пилотов для управления французскими боевыми самолетами начнутся в следующем месяце, передает РИА «Новости». «Уже в ноябре мы приступаем к первоначальному обучению украинских пилотов управлению Rafale», – заявила Вотрен на выступлении в комиссии по обороне в нижней палате французского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американские эксперты предрекли поражение украинских F-16 в бою с российскими Су-57.

    Украинский истребитель МиГ-29 разбился в Одесской области.

    Еще один военный самолет этого типа потерпел крушение на территории Украины.

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