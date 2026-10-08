Песков: Путин и Бердымухамедов обсудили отношения России и Туркмении

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений, передает РИА «Новости».

Отмечается, что российский лидер прибыл в Туркмению в четверг для участия в заседании глав государств СНГ. В рамках саммита на восточном побережье Каспийского моря состоялся Фестиваль национальных блюд.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ.

На торжественном приеме Путина угостили пловом и самсой.

Для передвижения в ходе визита в Туркмении российский лидер выбрал автомобиль Aurus.