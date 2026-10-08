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    8 октября 2026, 20:52 • Новости дня

    Песков: Путин и Бердымухамедов обсудили отношения России и Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после официального обеда на саммите СНГ встретился с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что российский лидер прибыл в Туркмению в четверг для участия в заседании глав государств СНГ. В рамках саммита на восточном побережье Каспийского моря состоялся Фестиваль национальных блюд.

    Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ.

    На торжественном приеме Путина угостили пловом и самсой.

    Для передвижения в ходе визита в Туркмении российский лидер выбрал автомобиль Aurus.

    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    8 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера ФРГ Шредера

    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    @ t.me/news_kremlin_eng

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в свой день рождения принял дома бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.

    Путин узнал из СМИ о прибытии Шредера в Москву по делам компании «Глобус» и пригласил его к себе домой, сообщает Кремль. Отмечается, что бывший канцлер Германии находился с президентом во время празднования его дня рождения.

    На опубликованных фотографиях запечатлено рукопожатие Путина и Шредера у русской печи.

    Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети «Глобус».

    В конце прошлой недели стало известно, что Шредер вошел в наблюдательный совет этой компании.

    В среду Песков рассказал о серии телефонных разговоров Путина с иностранными лидерами в день рождения.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил официальный прием от имени главы Туркмении Сердара Бердымухамедова, где лидерам стран СНГ подали плов с индейкой, бараньи ребрышки и самсу.

    В туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря состоялся торжественный прием в честь глав делегаций, прибывших на саммит СНГ, передает РИА «Новости». Лидерам предложили суп из ягненка, стейк из телятины, бараньи ребрышки, плов с индейкой, а также самсу с мясом, тыквой и зеленью.

    Кроме того, на столах были овощной салат с брынзой, салаты с телятиной и семгой, фрукты и мороженое.

    Мероприятие сопровождалось концертом с участием туркменских артистов и мастеров искусств стран Содружества. Программа включала местные музыкальные композиции, танцевальный номер и завершилась песней «Край родной, Туркменистан», которую написал национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава российского государства прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита он выбрал автомобиль Aurus.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер пообщается со всеми участниками встречи.

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    8 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Туркмению для участия в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите.

    Путин прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом. Цель приезда – участие в саммите СНГ и Каспийском экологическом саммите. Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Туркменбаши, передает ТАСС. Международные мероприятия пройдут вблизи города, в национальной туристической зоне «Аваза».

    В четверг запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым. Российский лидер также примет участие в фестивале национальных блюд СНГ и Ирана и официальном приеме от имени главы Туркмении.

    В предыдущий раз президент России посещал Туркмению с визитом чуть меньше года назад для участия в международном форуме «Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Туркмению на саммит СНГ прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал визит Владимира Путина в республику.

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    8 октября 2026, 09:03 • Новости дня
    Путину доложили об атакованном в Черном море танкере

    Песков: Путин получил доклады об атаке катера на танкер в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин получил все доклады, касающиеся ситуации с танкером «Афрамакс Рио», который подвергся атаке безэкипажного катера в Черном море, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо», – сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос о том, проинформирован ли президент о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мэр Сочи рассказал об устранении последствий атаки на танкер в Черном море.

    Экипаж атакованного судна отказался от госпитализации.

    Открытое горение на месте происшествия было ликвидировано.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 06:57 • Новости дня
    Кремль еще не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Кремль не согласовал телефонный разговор Путина и Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованной даты телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Москва и Вашингтон пока не договорились о проведении телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Точная дата возможной беседы лидеров двух стран остается неизвестной.

    «Пока нет. Сообщим», – ответил Дмитрий Песков на вопрос о дате переговоров.

    Днем ранее Трамп заявил, что его беседа с президентом России запланирована и скоро состоится.

    В Кремле ранее подчеркивали готовность оперативно организовать разговор при наличии соответствующей инициативы.

    С начала года президенты России и США провели пять телефонных бесед, последняя из которых состоялась 8 сентября.



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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ

    Путин и Бердымухамедов кратко пообщались на саммите СНГ в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин кратко побеседовал на ногах с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым перед официальным приемом в честь глав делегаций стран СНГ.

    Общение двух лидеров состоялось по дороге на официальный прием, который прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, передает РИА «Новости».

    Торжественное мероприятие организовали в честь глав делегаций от имени президента республики. Оно сопровождалось концертом с участием народных артистов страны, а также мастеров культуры и искусства государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ. Глава государства выбрал автомобиль Aurus для передвижения в ходе визита.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал общение политика со всеми участниками мероприятия.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Путина встретили в Туркмении хлебом и солью

    Путина встретили в Туркмении хлебом чореком и приветствием на русском языке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президента Владимира Путина, который прибыл в Туркмению с двухдневным рабочим визитом, встретили у трапа хлебом и солью, а также поприветствовали на русском языке.

    Российского лидера у трапа ждали дети в национальных костюмах. Они вручили Путину цветы и преподнесли национальный хлеб чорек, обернутый в традиционную скатерть сачак. Президент отломил кусочек и попробовал, передает РИА «Новости».

    На летном поле Путина встретил заместитель председателя кабмина Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов и почетный караул, выстроившийся вдоль ковровой дорожки.

    Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Для передвижения в ходе визита российский лидер выбрал автомобиль Aurus.

    В Кремле сообщили, что Путин пообщается со всеми участниками саммита.

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    8 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Песков: Путин в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ

    Песков заявил о планах Путина пообщаться со всеми участниками саммита СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении планирует провести контакты со всеми участниками мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Сегодня вечером будет у президента на полях таких культурных мероприятий пообщаться со всеми другими участниками. То есть, контакты на полях состоятся практически со всеми», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите, которые пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Белоруссии заявил об отсутствии предела интеграции в СНГ.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит Путина на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии задержек в организации телефонного разговора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

    Точное время телефонного разговора лидеров двух стран в настоящий момент еще предстоит согласовать, передает РИА «Новости».

    «Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Кремль обязательно опубликует соответствующую информацию, когда беседа политиков состоится, сообщает ТАСС.

    «Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль сообщил об отсутствии согласованного времени телефонного разговора политиков.

    В среду Дональд Трамп анонсировал скорую беседу с Владимиром Путиным.

    Дмитрий Песков допустил оперативное согласование предстоящего контакта лидеров России и США.

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    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    8 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин пообщался «на ногах» с Алиевым на саммите СНГ

    Песков: Путин и Алиев пообщались «на ногах» в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на полях саммита СНГ в Туркмении провел краткую беседу «на ногах» с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин отдельно «на ногах» пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ. Он посетил торжественный прием, где его угостили пловом и самсой.

    Для передвижения в ходе визита в страну глава государства выбрал автомобиль Aurus.

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