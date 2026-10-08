New York Post: США введут дополнительные санкции против МУС

Tекст: Тимур Шайдуллин

США намерены ввести новые санкции против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его попытки привлечь к ответственности американских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Американские дипломаты были уведомлены о готовящихся санкциях после выступления госсекретаря США Марко Рубио в Афинах в среду. В служебной записке, которую цитирует издание, говорится, что МУС стремится стать «неподотчетным глобальным арбитром», ставя себя выше национального государства.

По мнению авторов документа, суд превращается в «наднациональный судебный орган глобалистской бюрократии», который может без каких-либо оснований преследовать американских военнослужащих и должностных лиц.

В записке подчеркивается, что МУС не может представлять угрозу для тех, кто не признал его юрисдикцию, и упоминаются давние претензии США, не являющихся участником учредительного договора суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца стало известно о готовности президента США Дональда Трампа разрушить санкциями «злой» МУС.

В сентябре источники сообщали, что США могут ввести ограничения против МУС. О своих ожиданиях в этом плане заявили и страны-участницы МУС.