Военнослужащий бундесвера получил ранение во время учебных стрельб

Военнослужащий Вооруженных сил Германии получил ранение во время проведения учебных стрельб, передает ТАСС со ссылкой на DPA. Инцидент произошел в казармах, расположенных в городе Хагенов федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.
Пострадавший получил ранение в ногу. Он был доставлен в больницу на вертолете. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на заводе в Германии сгорели три грузовика бундесвера.
В июле прошлого года при крушении вертолета в ФРГ погибли двое немецких военных.
В январе 2025 года командующий бундесвера заявил о «враждебной активности» в Германии.