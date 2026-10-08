Суд в США не выпустил жену Мадуро под залог

Нью-йоркский суд отказал супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес в освобождении из-под стражи под залог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.
Адвокаты Флорес просили освободить ее до суда из-за серьезного заболевания сердца. Защита предлагала отпустить ее под домашний арест с круглосуточной вооруженной охраной и GPS-мониторингом.
Судья Генри Рикардо отказал в освобождении под залог, указав на доступ Флорес к «значительным средствам» и назвав предъявленные обвинения «серьезными».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг адвокаты заявили о сердечном приступе у жены Мадуро в американской тюрьме. Во вторник ей потребовалась операция из-за проблем с сердцем.
В прошлом месяце Флорес попросила суд США отпустить ее из-под стражи.