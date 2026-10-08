Суд в США не выпустил жену Мадуро под залог

Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления

Tекст: Татьяна Косолапова

«В средней полосе начало отопительного сезона не создает для кожи сильного стресса. Гораздо тяжелее она переносит этот период в северных широтах, где сильный мороз на улице сменяется теплом в помещении. Поэтому с началом отопительного сезона прежде всего необходимо регулярно проветривать комнаты», – говорит врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Кроме того, специалист рекомендует повышать влажность воздуха: развешивать на батареях мокрые простыни или использовать увлажнитель, если он есть. По ее словам, это поможет уменьшить сухость кожи и ее чувствительность к внешним воздействиям.

«В отопительный сезон от сухости больше всего страдает кожа тела, а не лица. Большую часть времени она скрыта под одеждой. Поэтому важно выбирать более мягкие средства для мытья и обязательно увлажнять кожу тела эмолиентами», – подчеркивает собеседница.

От сухого воздуха в отопительный сезон страдают и комнатные растения. «Зимой им полезны душ, регулярное опрыскивание листьев и увлажнение воздуха. Для этого можно использовать увлажнитель или положить мокрую ткань на батарею. При этом из-за недостатка света рост растений следует замедлить», – отмечает агроном и биолог Михаил Воробьев.

По его словам, в этот период стоит отказаться от подкормок и сократить полив, поддерживая землю лишь слегка влажной. В конце февраля растения можно переводить на летний режим ухода с обильным поливом и регулярными подкормками.

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