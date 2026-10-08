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    8 октября 2026, 20:08 • Новости дня

    Суд в США не выпустил жену Мадуро под залог

    CBS: Американский суд оставил под стражей супругу Мадуро Силию Флорес

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Нью-Йорке отказался освободить из-под стражи под залог первую леди Венесуэлы Силию Флорес, несмотря на ее проблемы со здоровьем, сообщил телеканал CBS.

    Нью-йоркский суд отказал супруге лидера Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес в освобождении из-под стражи под залог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CBS.

    Адвокаты Флорес просили освободить ее до суда из-за серьезного заболевания сердца. Защита предлагала отпустить ее под домашний арест с круглосуточной вооруженной охраной и GPS-мониторингом.

    Судья Генри Рикардо отказал в освобождении под залог, указав на доступ Флорес к «значительным средствам» и назвав предъявленные обвинения «серьезными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг адвокаты заявили о сердечном приступе у жены Мадуро в американской тюрьме. Во вторник ей потребовалась операция из-за проблем с сердцем.

    В прошлом месяце Флорес попросила суд США отпустить ее из-под стражи.

    6 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    @ Michael Jaeger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С началом отопительного сезона из-за падения влажности воздуха в квартире особый уход требуется коже тела: она сильнее страдает от сухости, чем кожа лица, рассказала газете ВЗГЛЯД дерматолог Татьяна Егорова. По ее словам, уменьшить дискомфорт помогут увлажнение воздуха и эмолиенты. Ставший резко сухим воздух тяжело переносят и комнатные растения. Агроном Михаил Воробьев дал совет, как сочетать повышение влажности с умеренным поливом и отказом от зимних подкормок.

    «В средней полосе начало отопительного сезона не создает для кожи сильного стресса. Гораздо тяжелее она переносит этот период в северных широтах, где сильный мороз на улице сменяется теплом в помещении. Поэтому с началом отопительного сезона прежде всего необходимо регулярно проветривать комнаты», – говорит врач-дерматолог Татьяна Егорова.

    Кроме того, специалист рекомендует повышать влажность воздуха: развешивать на батареях мокрые простыни или использовать увлажнитель, если он есть. По ее словам, это поможет уменьшить сухость кожи и ее чувствительность к внешним воздействиям.

    «В отопительный сезон от сухости больше всего страдает кожа тела, а не лица. Большую часть времени она скрыта под одеждой. Поэтому важно выбирать более мягкие средства для мытья и обязательно увлажнять кожу тела эмолиентами», – подчеркивает собеседница.

    От сухого воздуха в отопительный сезон страдают и комнатные растения. «Зимой им полезны душ, регулярное опрыскивание листьев и увлажнение воздуха. Для этого можно использовать увлажнитель или положить мокрую ткань на батарею. При этом из-за недостатка света рост растений следует замедлить», – отмечает агроном и биолог Михаил Воробьев.

    По его словам, в этот период стоит отказаться от подкормок и сократить полив, поддерживая землю лишь слегка влажной. В конце февраля растения можно переводить на летний режим ухода с обильным поливом и регулярными подкормками.

    Ранее эксперты объяснили, как выбрать увлажнитель воздуха. Врачи перечислили наиболее частые медицинские проблемы людей в офисах.

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    6 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией

    Роспотребнадзор снял с наблюдения 60% контактировавших с больной в Приангарье

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Медицинское наблюдение завершено в отношении большинства людей, контактировавших с заразившейся пневмонией неизвестного происхождения жительницей Иркутской области.

    Решение о завершении комплекса профилактических мероприятий принято после получения результатов исследований, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове оценивается как спокойная. По результатам анализов у контактных лиц выявлено два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей не обнаружено.

    В Иркутской области еженедельно регистрируется около 16 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,6% ниже эпидемического порога. Среди циркулирующих вирусов преобладает риновирус, также отмечены первые случаи гриппа А (H1N1). Ситуация остается на контроле ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведомство назвало санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Голикова назвала ожирение глобальной проблемой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Вице-премьер обратилась к участникам IV Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка», передает РИА «Новости».

    «Ожирение является общемировой проблемой – с конца 90-х годов во всем мире рост заболеваемости среди взрослых увеличился более чем вдвое», – сказала Голикова.

    По ее словам, детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый имеет избыточный вес.

    Избыточная масса тела служит значимым фактором риска, повышая вероятность развития множества заболеваний, снижая качество жизни и увеличивая риск преждевременной смертности, добавила вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе терапевт Демидик рассказал о новых правилах диспансеризации.

    В прошлом году Мурашко сообщил о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.

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    6 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Врачи рассказали о последствиях ночного сна на одном боку

    Терапевт Бурнацкая предупредила о риске болей в шее из-за сна на одном боку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что привычка спать всю ночь на одном боку может привести к болям в плече и перенапряжению шеи из-за неправильной организации спального места.

    Врач отметила, что спать в одной позе естественно, однако иногда это вызывает онемение руки, боль в плече или ощущение «перекошенности» тела, пишет «Лента.ру».

    По словам эксперта, главной причиной дискомфорта становится не сама поза, а неправильно подобранная подушка или наличие сопутствующих заболеваний. Слишком высокая или низкая подушка создает неестественный угол для головы, что усиливает нагрузку на мышцы шеи, плечи и таз.

    Кроме того, положение тела влияет на пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Сон на левом боку снижает количество эпизодов рефлюкса, тогда как положение на правом боку может провоцировать ночную изжогу.

    «Строго запрещать здоровому человеку спать на одном боку оснований нет. Реальная проблема возникает, лишь когда человек постоянно лежит в неудобной позе и из-за этого перегружает одни и те же мышцы, суставы или мягкие ткани», – заключила Бурнацкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты выяснили, как сказываются на здоровье труд и физическая активность. А биофизик Белозерова рассказала, как неправильный прикус мешает спать.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    8 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Иркутские власти отменили введенный из-за пневмонии карантин

    Кобзев: В Иркутской области сняли карантин после случая пневмонии

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил об отмене ограничительных мер, введенных в регионе после выявления случая заболевания пневмонией.

    Власти Иркутской области официально отменили карантин, который ранее был объявлен на территории региона в связи с выявленным случаем пневмонии. Об этом глава региона рассказал в специальном видеообращении, опубликованном на его канале в Мах.

    «Карантин снят. Работаем в привычном режиме», – сообщил Кобзев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг слухи о пневмонии в Иркутской области назвали провокацией Киева.

    Роспотребнадзор завершил связанные с заболеванием профилактические мероприятия.

    Во вторник в Приангарье сняли с медицинского наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией.

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    6 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Жене Мадуро потребовалась операция из-за проблем с сердцем

    Tекст: Антон Антонов

    Жена бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес страдает серьезными проблемами с сердцем, для лечения ей необходимо выйти из тюрьмы, заявил сын бывшего венесуэльского лидера, депутат Николас Мадуро Герра.

    У Флорес выявлен «пролапс» сердца, который в тяжелых случаях может привести к сердечной недостаточности, сообщил Мадуро-младший Barron's со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ей нужна операция, а условия в бруклинской тюрьме не позволяют нормально восстановиться, отметил он.

    В прошлом месяце адвокат Флорес Марк Доннелли попросил перевести ее под домашний арест из-за проблем со здоровьем. Он предложил обеспечить круглосуточное наблюдение, надеть электронный браслет и изъять паспорт.

    Американские власти выступили против, объяснив свою позицию «чрезвычайным риском побега и опасностью для общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе власти США предъявили Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в наркотерроризме.

    Супругу венесуэльского лидера заключили под стражу в следственном изоляторе Бруклина.

    В марте адвокат первой леди попросил суд о проведении электрокардиограммы из-за проблем с сердцем.

    В сентябре супруга Мадуро попросила американский суд перевести ее под домашний арест.

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    6 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Власти Кении изолировали почти 30 человек из-за Эболы

    Reuters: Власти Кении изолировали почти 30 человек из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении изолировали 29 человек, контактировавших с зараженным вирусом Эбола пациентом, который впоследствии скончался в Найроби, пишет Reuters со ссылкой на президента республики Уильяма Руто.

    После выявления случая заражения вирусом Эбола в Кении изолировали почти 30 человек, передает ТАСС. Президент республики, слова которого приводит Reuters, сообщил, что под наблюдение взяты близкие родственники умершего пациента и медицинский персонал.

    По словам главы государства, на карантин помещены восемь членов семьи скончавшегося и 21 медработник, который контактировал с больным. Ранее кенийские власти официально подтвердили первый случай заболевания смертельно опасным вирусом на территории страны.

    Зараженный пациент был выявлен в Найроби, спасти его жизнь врачам не удалось. В связи со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго кенийское правительство значительно усилило эпидемиологический контроль.

    В аэропортах и на границах введены строгие проверки, а также подготовлены специальные изоляторы и команды быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны.

    Число инфицированных опасным заболеванием в Демократической Республике Конго превысило восемь с половиной тысяч человек. Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части этого государства осиротели из-за смертельной лихорадки.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    7 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Андролог заявил о способности мужчин становиться отцами в глубокой старости

    Андролог Гладышев назвал возможным отцовство в глубокой старости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врач-андролог Владислав Гладышев заявил, что мужчина может зачать ребенка в любом возрасте благодаря сохранению сперматогенеза до конца жизни.

    Способность к сперматогенезу сохраняется у мужчин на протяжении всей жизни. «Мужчина до глубокой старости может стать отцом – сперматогенез возможен до смерти, что не говорит о сохранении эректильной функции», – заявил «Газете.Ru» врач-андролог, уролог Владислав Гладышев.

    По словам медика, возраст в этом вопросе не является помехой для мужчин, в отличие от женщин.

    Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что предельный детородный возраст женщины достигает 60 лет при правильной работе гормонов и медицинской поддержке, тогда как мужчины могут становиться отцами практически до 90 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Высшей школе экономики сообщили, что российские мужчины стали позже становиться отцами.

    Между тем Минздрав определил репродуктивный возраст мужчин в пределах от 18 до 49 лет.

    Ранее президент Владимир Путин обозначил проблему снижения числа женщин детородного возраста словами «девочки нужны».

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    7 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Второй по величине в Венесуэле НПЗ Кардон приостановлен из-за пожара

    На втором по величине в Венесуэле НПЗ Кардон вспыхнул пожар

    Tекст: Катерина Туманова

    Второй по величине нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Кардон приостановил работу из-за пожара в одном из перерабатывающих цехов.

    По данным источников Reuters, возгорание началось в газопроводе, который соединяет установку гидроочистки дизельного топлива.

    Инцидент привел к остановке предприятия, включая котлы. Пожар удалось потушить менее чем через час после нескольких взрывов, персонал был эвакуирован. Информации о пострадавших среди рабочих не поступало.

    Завод Кардон входит в крупнейший в стране нефтеперерабатывающий комплекс Paraguana Refining Center компании PDVSA. Его общая мощность составляет 955 тыс. баррелей в сутки.

    Месяцем ранее производство на двух установках предприятия уже останавливалось из-за нехватки сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший НПЗ в ОАЭ восстановил работу после атаки беспилотника в августе. Конфликт с охраной нефтяных объектов привел в сентябре к остановке нефтедобычи в Ливии. Хуситы в октябре атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии.


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    8 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Директор Пугачевой рассказала о состоянии певицы после травмы руки

    Директор Пугачевой заявила об отличном самочувствии певицы после травмы руки

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о травме руки.

    Чупракова сообщила, что Пугачева хорошо чувствует себя на фоне новостей о травме руки, пишет «Газета.Ru». «Понятия не имею, что случилось. Я тоже увидела фото в соцсетях. Чувствует себя хорошо. Я с ней разговаривала вчера, все отлично», – заявила она.

    Представитель артистки призналась, что ей неизвестно, как именно Пугачева повредила руку. В интернете ранее распространились свежие фотографии певицы с повязкой на конечности, после чего появились предположения о растяжении связок или неудачном падении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе.

    Представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

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    6 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Травматолог Семенов опроверг миф о возникновении сколиоза из-за тяжелых рюкзаков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Плохая осанка, использование смартфона и тяжелые школьные рюкзаки не являются причиной развития сколиоза у детей, заявил детский травматолог-ортопед Пироговского Университета Андрей Семенов.

    «Доказательств того, что сколиоз вызывается плохой осанкой, тяжелым рюкзаком, смартфоном или долгим сидением, нет. Эти факторы связаны с дискомфортом, а иногда делают уже существующую асимметрию заметнее, но причиной самой деформации они не являются – идиопатический сколиоз имеет многофакторную природу, а не бытовую. Поэтому искать виноватого в привычках ребенка или семьи непродуктивно», – заявил Семенов ТАСС.

    Специалист добавил, что контроль веса рюкзака, регулярная смена положения тела и перерывы в сидении полезны для общего комфорта и поддержания правильной осанки, однако они не способны предотвратить само заболевание.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД поясняла, что сидячая работа и неправильное питание приводят у офисных сотрудников к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, варикозу и геморрою.

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    8 октября 2026, 00:25 • Новости дня
    CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро и его жены

    CNN сообщил о новых обвинениях против Николаса Мадуро

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес грозят новые обвинения в связи с незаконным задержанием и предполагаемыми пытками американских граждан, сообщил CNN.

    Прокуратура Нью-Йорка готовится предъявить бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес обвинения в предполагаемых пытках американцев. По информации нескольких осведомленных источников, о новых обвинениях может быть объявлено уже в четверг, передает CNN.

    Следствие считает, что более десятка граждан США были незаконно задержаны в венесуэльских тюрьмах в период правления Мадуро. Источники сообщили, что следователи обсуждали возможность обвинений нескольким дополнительным лицам за их предполагаемое участие в пытках американцев.

    Супруги Мадуро были захвачены в ходе военной операции США в январе 2026 года в президентском дворце в Каракасе. Они не признали себя виновными в сговоре с целью наркотерроризма и других обвинениях. В настоящее время они содержатся под стражей без права освобождения под залог в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре защита Мадуро потребовала закрыть дело в США против президента суверенной страны. Соратник Мадуро Сааб признал в суде США вину по делу об отмывании денег.

    При этом супруге Мадуро потребовалась операция из-за проблем с сердцем.

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