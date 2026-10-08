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    8 октября 2026, 20:05 • Новости дня

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса

    Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце вспышку класса М6.7

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М6.7, которая продолжалась более получаса.

    Вечером в четверг в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4549 произошла вспышка М6.7 продолжительностью 34 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

    Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник специалисты рассказали о возможном переломе в активности светила.

    В понедельник на звезде также произошла вспышка предпоследнего класса мощности.

    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    6 октября 2026, 12:53 • Новости дня
    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике

    Нобелевским лауреатом по физике стал Фрэнсис Халсен

    Названо имя лауреата Нобелевской премии по физике
    @ dpa/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии 2026 года по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Имя нового лауреата Нобелевской премии по физике объявили в Стокгольме, передает ТАСС. Им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен.

    Как уточнил Нобелевский комитет, ученый отмечен за «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения»,

    Награду присуждает Шведская королевская академия наук. Кандидатов выдвигают ученые разных стран, включая членов академии и лауреатов премии прошлых лет, получивших специальные приглашения.

    В 2025 году премию получили британец Джон Кларк, француз Мишель Деворе и американец Джон Мартинис за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.

    Физика является абсолютным лидером по числу Нобелевских премий среди отечественных ученых: среди лауреатов 12 советских и российских исследователей, а также выходцев из СССР. Среди них – Лев Ландау, Жорес Алферов, Андрей Гейм и Константин Новоселов.

    С 1901 года премия по физике присуждалась 119 раз. Средний разрыв между совершением научного открытия и получением за него премии составляет около 20 лет, так как комитет должен быть уверен в практическом подтверждении открытия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В феврале стали известны даты объявления лауреатов Нобелевских премий 2026 года.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 12:56 • Новости дня
    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года

    Нобелевскую премию по химии в 2026 году получили ученые из Франции и Японии

    Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2026 года
    @ Fredrik Sandberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Награду по завещанию Альфреда Нобеля присуждает Шведская королевская академия наук, передает ТАСС.

    «Некоторые молекулы, например аминокислоты, существуют в двух вариантах, являющихся зеркальными отражениями друг друга. Однако в живых организмах присутствует лишь одна из этих зеркальных форм. Вопрос о том, как могла возникнуть подобная химическая асимметрия долгое время оставался для химиков загадкой. Анри Каган и Кэнсо Соаи удостоены Нобелевской премии по химии 2026 года за решение этой задачи», – пояснили в Нобелевском комитете.

    Анри Каган работает в университете Париж-Юг, а Кэнсо Соаи – в Токийском научном университете. Они сделали открытия, позволившие химикам управлять реакциями, которые приводят к возникновению гомохиральности.

    Каган в 1986 году обнаружил новый способ управления химическими реакциями, и получил значительный избыток одной из зеркальных форм. В 1995 году Соаи разработал первую химическую реакцию, способную привести к гомохиральности. А 2003 году он представил реакцию, в ходе которой образовывался лишь один из двух возможных зеркальных изомеров, чего ранее достичь не удавалось.

    По словам главы Нобелевского комитета по химии Хайнера Линке, Анри Каган и Кэнсо Соаи нашли решение химической загадки, существовавшей более века, а разработанные ими химические реакции впечатляют.

    Эксперты подчеркивают, что открытия Кагана и Соаи стали определяющими для химиков, разрабатывающих реакции для производства фармацевтических препаратов.

    Претендентов на получение награды выдвигают около трех тысяч ученых со всего мира, получивших специальные приглашения от профильного комитета. Имя победителя, совершившего наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии, определяется в начале октября большинством голосов членов академии.

    Впервые премию вручили в 1901 году. С тех пор в премиальный список вошли 198 исследователей, среди которых восемь женщин. Самым молодым лауреатом в истории стал 35-летний француз Фредерик Жолио, а самым пожилым – 97-летний американец Джон Гуденаф. Дважды этой награды удостаивались лишь британец Фредерик Сенгер и американец Барри Шарплесс.

    Российские ученые становились обладателями премии дважды. В 1956 году академик Николай Семенов был отмечен за обоснование общей количественной теории цепных реакций. В 2023 году награду получил Алексей Екимов за изучение свойств полупроводниковых наночастиц, известных как квантовые точки.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2025 году стали Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги за инновации в области металлоорганических каркасов.

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    7 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    НАСА: Марсоход Curiosity передал на Землю панораму марсианского утра

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы.

    Находящийся на Красной планете марсоход Curiosity сделал детализированный панорамный снимок раннего марсианского утра, запечатлев скалы, передает РИА «Новости» со ссылкой на НАСА.

    «На новой обнародованной панораме, снятой ровером Curiosity, самый детальный на сегодняшний день вид далеких обточенных ветром марсианских скал... Изображение было снято в 8.30 утра по местному марсианскому времени», – приводит агентство сообщение с сайта космического ведомства.

    Панорама была запечатлена 11 августа и состоит из шести фрагментов, совмещенных в одно полотно. На снимке хорошо видны разноудаленные от марсохода скалы, освещенные в разной степени. Уточняется, что кадр сделали без баланса белого, чтобы сохранить атмосферу раннего утра.

    Аппарат Curiosity прибыл на Марс в 2011 году. С того времени миссия марсохода неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе китайские ученые выявили на Марсе следы воды, сохранявшейся 750 млн лет назад.

    В прошлом году исследователи НАСА заявили о возможных следах древней жизни на Красной планете.

    Американское космическое ведомство допустило наличие признаков древней жизни в марсианском камне.

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    6 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Австралийский фермер призвал Маска и НАСА забрать мусор с пастбища

    Австралиец нашел обгоревший космический мусор на пастбище

    Tекст: Мария Иванова

    В Австралии фермер обнаружил на своем пастбище крупный обгоревший объект и призвал предпринимателя Илона Маска или НАСА забрать «космический мусор».

    Мужчина опубликовал в соцсети видео, на котором запечатлен крупный изогнутый фрагмент с почерневшей поверхностью и металлическими креплениями. В подписи он назвал находку космическим мусором и призвал: «Илон или НАСА, придите и заберите свой мусор!» Среди хэштегов к публикации указан город Джиндабайн в штате Новый Южный Уэльс, передает РИА «Новости».

    Автор не уточнил, когда объект оказался на пастбище или когда он был обнаружен, а также когда именно была сделана видеозапись.

    В 2022 году в районе Сноуи-Маунтинс на юге Нового Южного Уэльса уже находили несколько крупных фрагментов космического мусора. Обломки были обнаружены на фермах вблизи Далгети и Джиндабайна, позднее еще один фрагмент нашли в районе Тумбарумбы.

    Австралийское космическое агентство позже подтвердило, что найденные тогда объекты относились к миссии компании SpaceX. Один из фрагментов корабля Dragon 2 впоследствии был передан для экспозиции Австралийскому центру космических открытий. Принадлежность объекта, показанного в новой публикации, официально не подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жители Индонезии приняли космический мусор за боевую ракету.

    В феврале Ростех сообщил о запуске телескопа для отслеживания космического мусора.

    В 2025 году возвращение китайского модуля «Шэньчжоу-20» отложили из-за столкновения с космическим мусором.

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    6 октября 2026, 12:15 • Новости дня
    В России представили мини-терминал для спутниковой связи

    «Бюро 1440» представило концепт терминала спутниковой связи «1440.МИНИ»

    Tекст: Мария Иванова

    Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» представила концепт компактного абонентского терминала для низкоорбитальной спутниковой связи «1440.МИНИ».

    Устройство размером 30 на 30 см показали в рамках форума «Цифровые решения», передает ТАСС.

    «Ключевая особенность – малые габариты (300х300 мм) и небольшой вес, при которых терминал будет способен обеспечить сервис передачи данных на скорости порядка 100 Мбит/с», – сообщили в компании.

    Терминал разрабатывается как переносное средство связи для спасательных бригад, экипажей экстренных служб, геологических экспедиций и других сценариев.

    Также на форуме представили серийную модель терминала «1440.УЛЬТРА», способную обеспечить скорость передачи данных до 700 Мбит/с, и железнодорожный терминал «1440.ЗЕМЛЯ» для составов РЖД, рассчитанный на стабильную передачу данных при скорости до 400 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ВСУ пожаловались на проблемы с дронами из-за блокировки Starlink.

    Командиры ВСУ лишались управления из-за уничтожения терминалов Starlink.

    В мае российские войска уничтожили десятки укрытий противника и терминалы Starlink.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    6 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Академик Сергеев объяснил значение изучения нейтрино

    Академик Сергеев: Изучение нейтрино раскроет тайны темной материи и энергии

    Tекст: Ольга Иванова

    Исследование нейтрино поможет разгадать фундаментальные загадки Вселенной, включая природу темной энергии и темной материи, заявил научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ) академик РАН Александр Сергеев.

    «Нейтрино по-прежнему продолжает оставаться самой загадочной частицей, с изучением свойств которой будут связаны разгадки самых главных тайн Вселенной, в том числе темной материи и темной энергии», – заявил Сергеев, комментируя вручение Нобелевской премии по физике за изучение нейтрино.

    Он отметил, что любые новые результаты в области исследования нейтрино, в том числе частиц высоких энергий из дальнего космоса, за которые была присуждена Нобелевская премия, имеют огромное значение для науки, сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно имя лауреата Нобелевской премии по физике 2026 года.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины.

    В прошлом году награда была присуждена за работы по квантовой физике.

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    7 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС

    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым успешно отстыковался от МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, включая российского космонавта Андрея Федяева, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС).

    Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, успешно отстыковался от Международной космической станции, передает ТАСС.

    Отстыковка произошла в 15:05 мск, трансляция велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Путь до Земли займет более суток, ожидается, что корабль приводнится у побережья Калифорнии около 18:34 мск.

    Экипаж Crew-12 находился на МКС с середины февраля. Вместе с Федяевым в состав миссии входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Ранее, 4 октября, Меир передала командование МКС российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье НАСА перенесла отстыковку Crew Dragon с космонавтом Федяевым от МКС.

    В пятницу Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС.

    В четверг российский космонавт Тетерятников отправился к МКС на Crew Dragon.

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    7 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Байкальский нейтринный телескоп приблизился к мощности проекта IceCube

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский нейтринный телескоп Baikal-GVD по мощности сравнится с крупнейшим в мире телескопом IceCube в ближайшие несколько лет, заявил старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Евгений Кравченко.

    Российская глубоководная установка уже подтвердила существование высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения и начала наблюдение за порождающими их процессами, пишет ТАСС.

    «На данный момент, если IceCube имеет 1 кубический км активного объема, то Baikal-GVD (Байкальский глубоководный нейтринный телескоп) в этом году достиг 0,8 кубического км. В течение двух-четырех лет он будет достигать объема 1 кубический км, и выйдет на проектные параметры», – рассказал Кравченко.

    По словам ученого, первые шаги в поиске подобных частиц сделали именно отечественные физики, построив на дне озера Байкал первый глубоководный телескоп НТ-200. Установка нового поколения Baikal-GVD представляет собой модульную структуру из вертикальных гирлянд, что позволяет наращивать детектор и собирать данные на промежуточных этапах строительства.

    Ранее академик РАН Александр Сергеев объяснял значение изучения нейтрино.

    Нобелевский комитет назвал имя лауреата премии по физике, им стал американский астрофизик Фрэнсис Халсен. Ученый отмечен за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube.

    В прошлом году награду присудили за работы в области квантовой механики.

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    7 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Химик Скорб объяснила значение открытий нобелевских лауреатов по химии

    Химик Скорб: Открытия нобелевских лауреатов по химии помогают в синтезе лекарств

    Tекст: Вера Басилая

    Открытия нобелевских лауреатов по химии Анри Кагана и Кенсо Соаи позволяют синтезировать безопасные лекарства и помогают предотвращать трагедии в медицине, заявила директор мегафакультета наук о жизни Университета ИТМО Екатерина Скорб.

    По словам Скорб, методы избирательного синтеза «зеркальных» молекул критически важны для фармацевтики, так как позволяют избегать ошибок при создании новых препаратов, передает ТАСС.

    «У многих лекарств биологической активностью обладает только один из двух зеркальных изомеров, а второй может быть менее активным или иметь другое действие. Открытие дает инструменты для селективного синтеза именно нужной формы и получения высокочистых продуктов», – рассказала Скорб.

    По словам исследователя, в середине прошлого века препарат талидомид широко назначали беременным женщинам, однако позже выяснилось, что одна из его «зеркальных» форм вызывает тяжелые врожденные пороки развития. Труды Кагана и Соаи внесли важнейший вклад в развитие методов получения безопасной формы лекарств, подытожила она.

    И. о. декана химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Карлов добавил, что ученые нашли способ синтезировать исключительно нужный изомер и исключать появление его токсичного отражения. Благодаря этому открылся путь для создания современных препаратов от широкого спектра заболеваний.

    Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2026 году стали ученые Франции и Японии Анри Каган и Кенсо Соаи за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органичном синтезе.

    Во вторник Шведская королевская академия наук назвала имя обладателя награды по физике.

    Нобелевскую премию 2026 года по медицине и физиологии получат ученые Карл Дейссерот, Георг Нагель и Петер Хегеман за открытия в области оптогенетики.

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    7 октября 2026, 06:00 • Новости дня
    Ученые разработали технологию снижения веса деталей самолета на четверть

    Инженеры МАИ создали сверхтонкие композиты для снижения веса самолетов на 25%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ученые Московского авиационного института (МАИ) успешно опробовали технологию изготовления авиационных деталей из сверхтонких композиционных материалов, которая позволит значительно снизить массу элементов каркаса.

    Специалисты университета первыми адаптировали для авиастроения технологию сверхтонких композитов, которая уже применяется в медицине и электронике, передает ТАСС.

    Толщина одного слоя нового композита составляет всего 0,05 мм, однако по прочности он не уступает стандартным материалам, слой которых в 2,6 раза толще. Использование такой разработки предотвращает перерасход сырья при производстве деталей и позволяет облегчить элементы каркаса крыла, фюзеляжа и оперения на 20–25%. Особенно заметный эффект достигается в легких летательных аппаратах.

    «Работа шла поэтапно. На основе предварительных данных о материале, известных от производителя, мы разработали собственные компьютерные модели материала, изготовили и испытали образцы, сравнив их со стандартными», – рассказал начальник лаборатории МАИ Николай Турбин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые увеличили срок службы твердых сплавов на четверть. «Росатом» представил катамаран из композитов. Разработчики импортозаместили композитные материалы на авиалайнере МС-21.

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    6 октября 2026, 09:37 • Новости дня
    Ученые рассказали о возможном переломе в активности Солнца

    ИКИ РАН: Наблюдаемые на Солнце вспышки могут говорить о переломе в активности

    Tекст: Мария Иванова

    Текущий уровень вспышек на Солнце может свидетельствовать о давно ожидаемом переломе в солнечной активности после продолжительного спада, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    На Солнце наблюдается самый крупный за месяц всплеск активности. Звезда, чья активность около месяца находилась в подавленном состоянии, накануне вечером неожиданно начала производить серии вспышек, пишет Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Одна из них, уровня M1.0, произошедшая около 22:00 мск, стала самой крупной с 5 сентября. На поступающих из космоса фотографиях хорошо видны две крупные группы солнечных пятен, формирующихся в центре видимого диска. Именно связанная с ними энергия сейчас «сжигается» на Солнце.

    Хотя текущий уровень вспышек не представляет угроз, он может быть признаком давно ожидавшегося перелома в солнечной активности. Звезда с конца лета находилась в глубокой депрессии, что породило размышления о более быстром наступлении солнечного минимума (ожидался в 2029–2030 годах).

    Отмечается, что новые группы пятен растут с впечатляющей скоростью. Если рост продлится еще пару суток, к середине недели возможны вспышки высшего уровня X, что может привести к серьезному давлению на Землю. Оценить вероятность этого пока трудно, решающим станет сегодня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Солнце была зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности.

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    8 октября 2026, 01:54 • Новости дня
    Инновационная оптогенетическая терапия вернула зрение незрячим пациентам

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые из Франции, США и Швейцарии частично вернули зрение семи добровольцам с помощью экспериментальной терапии на базе нобелевских оптогенетических технологий, сообщили в Питтсбургском университете.

    Международная группа молекулярных биологов частично восстановила зрение семи пациентам с дистрофией сетчатки, используя оптогенетические технологии, передает ТАСС. В эксперименте участвовали десять добровольцев, полностью потерявших зрение, которым ввели генную терапию в один глаз.

    «Дегенерация сетчатки может начаться в результате появления мутаций в наборе из более ста генов, что сильно осложняет ее лечение. Вместо того чтобы создавать отдельные терапии для каждого случая ее развития, мы создали технологию, которая позволяет возвращать зрение вне зависимости от того, по каким причинам сетчатка была утеряна пациентом», – объяснил профессор Питтсбургского университета Хосе Сахель.

    В ходе терапии в выжившие клетки сетчатки внедряют набор генов, позволяющий реагировать на оранжевый свет от специальных очков. Визуальная информация передается в зрительные центры мозга. Семь пациентов начали реагировать на свет и распознавать силуэты объектов.

    У четырех испытуемых зрение улучшалось на протяжении многих месяцев. Это говорит о высоких адаптивных способностях зрительных центров мозга у людей, давно потерявших зрение.

    Дегенерация желтого пятна остается одной из главных причин слепоты среди пожилых людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом. Московские хирурги вернули зрение столетнему мужчине.


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    7 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Мишустин: Кабмин учредил две стипендии для студентов технических специальностей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об учреждении правительством двух новых именных стипендий в области физики и ядерной энергетики.

    Кабмин учредил стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики, пишет ТАСС.

    «Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых – Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро- и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов – 50 тыс. рублей», – сказал Мишустин на заседании правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на стипендии студентам выделили 370 млрд рублей.

    В прошлом году правительство утвердило список приоритетных специальностей для стипендии президента.

    Летом того же года кабмин учредил стипендию имени Марии Пироговой.

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