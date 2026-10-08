  • Новость часаFars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    8 октября 2026, 19:58 • Новости дня

    Уганда задумалась над размещением 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Daily Monitor: Уганда может создать центр для 10 тыс. мигрантов из ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Уганды рассматривают возможность создания центра для размещения до 10 тыс. мигрантов, подлежащих депортации из стран Европейского союза, сообщила газета Daily Monitor.

    Уганда начала изучать возможность открытия центра для размещения 5-10 тыс. человек, которым отказано в праве на пребывание в странах ЕС. Предложение обсуждалось во время сентябрьского визита в Кампалу депутатов Европарламента Тинеке Стрик и Анны Строленберг, пишет Daily Monitor, на которую ссылается ТАСС.

    В обмен на сотрудничество Уганда может получить финансовую компенсацию и дополнительные торговые преференции. В обсуждении участвуют Германия, Австрия, Нидерланды, Дания и Греция. Ожидается, что перспектива отправки в Уганду побудит мигрантов добровольно возвращаться на родину.

    Представительство ЕС в Уганде подчеркнуло, что визит европарламентариев носил частный характер. По словам представителя дипмиссии Эммануэля Гьезахо, Еврокомиссия не получала мандата на ведение переговоров с Кампалой.

    Представитель МИД Уганды Адония Айебаре заявил, что подобные соглашения могут заключаться только на двусторонней основе с отдельными государствами ЕС. Официального решения о создании центра пока не принято.

    Уганда входит в число крупнейших принимающих беженцев стран мира. На ее территории находятся около 2 млн беженцев и просителей убежища, преимущественно из соседних африканских государств.

    В среду Нидерланды предложили сажать в тюрьму препятствующих своей высылке мигрантов.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз задумал открыть в Азии и Африке лагеря для депортации мигрантов.

    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

    Комментарии (5)
    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

    Комментарии (7)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС

    Посол Катупха: Мозамбик пригласил российские компании строить ГЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Мозамбик приглашает российские компании принять участие в строительстве гидроэлектростанций, сообщил посол республики в России Жозе Матеуш Муария Катупха.

    «Мы рассчитываем на еще большее сотрудничество, особенно в сфере производства удобрений. И я знаю, что большинство российских компаний заинтересовано в этой сфере добычи полезных ископаемых, в том числе в сфере производства энергии», – заявил посол ТАСС по итогам IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».

    Катупха добавил, что поэтому Мозамбик приглашает российские компании участвовать в строительстве гидроэлектростанций.

    Дипломат напомнил, что «Роснефть» и «Газпром» уже являются партнерами Мозамбика в нефтегазовой отрасли, они сотрудничают с национальной компанией по разведке газовых месторождений Empresa Nacional de Hidrocarbonetos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал участие президента Мозамбика Филипе Ньюси во втором саммите Россия – Африка.

    В тот же день глава российского МИДа прибыл в Мозамбик с рабочим визитом.

    В прошлом году посол Мозамбика выразил намерение страны развивать сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Евросоюз продлил санкции против 80 российских лиц

    Совет ЕС: Евросоюз продлил санкции против 80 физических и 20 юридических лиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год действие антироссийских санкций в отношении 80 физических и 20 юридических лиц.

    Евросоюз продлил на год санкции против 80 физических и 20 юридических лиц, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Отмечается, что ограничительные меры продлены до 9 октября 2027 года.

    Санкции были наложены в рамках отдельного режима за якобы дестабилизирующие действия России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В тот же день Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Комментарии (3)
    8 октября 2026, 14:10 • Новости дня
    Не выпущенный из страны эстонец перелез через ворота КПП и сбежал в Россию

    Эстонец сбежал в Россию через ворота КПП после отказа в выезде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Эстонии, которого пограничники не выпустили из страны из-за наличия наличных рублей и евро, перебрался через закрытые ворота контрольно-пропускного пункта и сбежал на российскую территорию.

    Гражданин Эстонии, которого местные пограничники отказались выпустить из страны, перелез через ворота КПП «Койдула» и перешел в Россию. Мужчина хотел пересечь границу легально, однако в ходе досмотра у него обнаружили подпадающие под санкции рубли и евро, передает ТАСС со ссылкой на эстонский портал ERR.

    Сотрудник таможенной службы объяснил, что провозить эти деньги через границу запрещено, и развернул гражданина обратно на эстонскую сторону. Однако мужчина побежал в направлении России. Пограничники закрыли ворота КПП, но эстонец перелез через них и проследовал на территорию сопредельного государства.

    Эстонская сторона проинформировала российских пограничников о произошедшем инциденте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце житель Эстонии отстоял трехчасовую очередь на границе ради голосования в России. А для постоянно проживающих за рубежом граждан России избирательные комиссии организовали специальные участки у пограничных переходов.

    До этого стало известно, что из-за изменения графика работы контрольно-пропускного пункта в эстонской Нарве время ожидания перехода в сторону российской территории увеличилось до 30 часов.


    Комментарии (3)
    8 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений посещать Россию и Белоруссию

    Сейм Латвии запретил депутатам самоуправлений поездки в Россию и Белоруссию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламент Латвии (Сейм) принял поправки к законодательству, согласно которым депутатам городских и краевых дум запрещается совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Соответствующие изменения были приняты в срочном порядке в окончательном чтении, пишет ТАСС со ссылкой на портал национального гостелерадио LSM. Изменения поддержали все депутаты, участвовавшие в голосовании, остальные присутствующие на заседании парламентарии предпочли воздержаться.

    Отмечается, что запрет на поездки в Россию и Белоруссию уже распространяется на депутатов Сейма, а также на ряд категорий должностных лиц и служащих.

    Запретить депутатам самоуправлений посещать Россию предложили в Латвии на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию.

    В понедельник волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы в Латвии.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Мозамбик принял предложение России о помощи в борьбе с терроризмом

    Посол Катупха: Мозамбик принял предложение Москвы помочь в борьбе с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Мозамбика в Москве Жозе Матеуш Муария Катупха заявил, что власти республики приняли предложение российской стороны об оказании содействия в сфере безопасности.

    Африканская республика положительно ответила на инициативу Москвы об оказании поддержки в противодействии экстремистам, передает ТАСС. «Как вам известно, Мозамбик страдает от терроризма. У нас есть надежные друзья на международной арене, которые помогают нам в борьбе с этой угрозой. Не секрет, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мозамбик в июле этого года нам было передано, что Россия готова оказать поддержку в борьбе с терроризмом в нашей стране, и мы приветствуем эту готовность российской стороны», – сказал Катупха.

    Дипломат добавил, что Россия является одним из лучших друзей и стратегическим партнером Мозамбика. Он напомнил о помощи Москвы в борьбе с колониализмом и отметил готовность африканской страны принять любую поддержку в этой сфере.

    Посол также подчеркнул, что мозамбикский народ глубоко доверяет российским друзьям, которые неоднократно оказывали существенную гуманитарную помощь в трудные времена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мозамбик пригласил российские компании принять участие в строительстве ГЭС.

    Во вторник постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал Россию и Африку сторонниками формирования многополярного мира.

    В августе военные Нигера поблагодарили Африканский корпус Минобороны России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Эритрейские военнослужащие вошли в два города на севере Эфиопии

    Associated Press: Эритрейские военные вошли в два города на севере Эфиопии

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Эритреи вошли в расположенные на севере Эфиопии города Адди-Грат и Идага-Хамус, заявил командир союзных эфиопским властям «Сил мира Тыграя» Эрмияс Абаба, сообщает Associated Press.

    «Эритрейские военные вошли в Адди-Грат во вторник, а в Идага-Хамус – в среду», – заявил командир, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Мониторинговая группа Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) сообщила, что в среду эритрейские военные пересекли границу в районе Заламбесы и по пути к Идага-Хамус подверглись атаке беспилотников эфиопской армии.

    Эксперт ACLED по Восточной Африке Джалале Гетачев Бирру рассказал, что эритрейских военнослужащих идентифицировали по форме, автомобилям и номерным знакам. Он добавил, что свидетели подтвердили удары эфиопских дронов по позициям эритрейских военных.

    В понедельник Египет, Эритрея и Сомали поддержали военных Судана против Эфиопии.

    До этого в Эфиопии обвинили Эритрею в боевых действиях на стороне повстанцев.

    Весной сообщалось, что Эфиопия наращивает давление на Эритрею по вопросу доступа к Красному морю.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ямпольская анонсировала открытие русскоязычной школы в ЦАР

    Ямпольская: Власти ЦАР запланировали открыть в Банги русскоязычную школу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента России Елена Ямпольская сообщила, что в Банги, столице Центрально-Африканской Республики, планируется создать школьный комплекс с обучением на русском языке по российским стандартам.

    В столице Центрально-Африканской Республики появится школа, в которой учебный процесс будет организован на русском языке, передает ТАСС. «В Университете Банги запланировано открытие кафедры русского языка, также в городе планируется создание школьного комплекса, где обучение будет вестись на русском – по нашим образовательным стандартам», – сообщила Ямпольская.

    Ранее представители Россотрудничества рассказали о включении изучения русского языка в образовательную программу школ центральноафриканского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Центрально-Африканская Республика включила русский язык в школьную программу.

    В марте президент России Владимир Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества Москвы и Банги.

    В прошлом году лидеры двух стран обсудили взаимодействие в различных сферах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:23 • Новости дня
    МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России

    МИД: Наращивание сил ЕС на границе грозит военными инцидентами

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что наращивание военного потенциала стран Евросоюза на границах с Россией повышает вероятность непреднамеренных инцидентов.

    По словам Масленникова, наращивание странами Евросоюза оборонных возможностей вблизи российских рубежей увеличивает эскалационную неопределенность, передает РИА «Новости».

    «Наращивание европейцами своего военного потенциала на наших границах повышает вероятность непреднамеренных инцидентов», – заявил Масленников.

    Дипломат добавил, что последние инициативы европейских государств предполагают активное участие в них Киева. По его словам, сейчас в общественное сознание западных стран внедряется тезис о необходимости подготовки к вооруженному противостоянию с Россией в ближайшие годы.

    В конце сентября главы внешнеполитических и оборонных ведомств стран ЕС утвердили ряд общих военных проектов, включая инициативу по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическую разведку и укрепление границ.

    Ранее Министерство иностранных дел констатировало превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс призвал страны объединения ускорить военные приготовления.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил возможности российской разведки по контролю за границами.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:37 • Новости дня
    Захарова предупредила ЕС об усугублении проблем из-за конфронтации с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Путь конфронтации Европейского союза с Россией будет лишь усугублять проблемы европейских стран, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Европейский союз сначала под давлением США, потом уже по этой инерции встал путь на конфронтацию с нашей страной. И этот путь не позволит ему решить, причем никогда ему не позволит решить свои насущные вопросы», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, конфронтация не решит насущные вопросы, а лишь усугубит традиционные и недавно возникшие, причем искусственным путем, проблемы Европы.

    Она подчеркнула, что такой путь приведет к ухудшению положения стран Европы и Евросоюза в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Во вторник в МИД обвинили Евросоюз в подстрекательстве Грузии к конфликту с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Остановлена работа метро в Киеве
    Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину