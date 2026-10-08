Швеция, США и Финляндия начали учения в Ботническом заливе

Tекст: Денис Тельманов

Швеция, США и Финляндия проводят учения, в которых отрабатываются обеспечение противовоздушной обороны, поражение морских целей, использование малокалиберных боеприпасов и формирование общей ситуационной осведомленности, передает ТАСС со ссылкой на шведские вооруженные силы.

В учениях участвуют шведский корвет Karlstad, финский тральщик Hameenmaa и американский эсминец Paul Ingnatius.

«Коллективная оборона НАТО охватывает всю территорию альянса, и нам нужно практиковаться там, где это необходимо», – заявила начальник оперативного отдела ВМС Швеции Паула Валленбург.

Ботнический залив важен для Швеции, Финляндии и НАТО из-за проходящих морских путей, по которым перемещаются грузы и техника в мирное и военное время. Швеция и Финляндия проводят здесь учения регулярно, в то время как участие других союзников не является обычной практикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года страны НАТО начали масштабные учения в Балтийском море.

ВМС Финляндии решили провести учения НАТО на Балтике с 20 кораблями союзников.