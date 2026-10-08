Путин пообщался с президентом Туркмении перед приемом на саммите СНГ

Путин и Бердымухамедов кратко пообщались на саммите СНГ в Туркмении

Tекст: Валерия Городецкая

Общение двух лидеров состоялось по дороге на официальный прием, который прошел в туристической зоне «Аваза» на берегу Каспийского моря, передает РИА «Новости».

Торжественное мероприятие организовали в честь глав делегаций от имени президента республики. Оно сопровождалось концертом с участием народных артистов страны, а также мастеров культуры и искусства государств СНГ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ. Глава государства выбрал автомобиль Aurus для передвижения в ходе визита.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал общение политика со всеми участниками мероприятия.