  • Новость часаFars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    На протесты старшеклассников в Париже в четверг вышли более 24 тыс. человек
    8 октября 2026, 19:28 • Новости дня

    Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян

    Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил с инициативой фиксировать маршруты проезжающих через страну транзитом автомобилей граждан России, пишет Baltnews.

    Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.

    «Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.

    До этого литовский Сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты указали на возможные ответные меры Москвы в связи с планами Вильнюса ужесточить транзит.

    Тогда же политологи объяснили логику литовских властей по изменению правил проезда в Калининград.

    Российские дипломаты заявили о новых попытках соседней республики осложнить сообщение с эксклавом.

    8 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нижняя палата парламента Италии одобрила новый избирательный закон

    Tекст: Ольга Иванова

    Нижняя палата парламента Италии окончательно утвердила реформу избирательного законодательства, по которой пройдут следующие парламентские выборы в 2027 году.

    Закон был одобрен в третьем чтении 227 голосами против 164 после внесения поправок в Сенате, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Новый закон, который большинство называет «Stabilicum», предполагает премию для коалиции, набравшей более 42% голосов – она получит 55% мест в парламенте.

    В случае, если ни одна коалиция не преодолеет этот барьер, места будут распределены пропорционально. Проходной барьер для коалиций установлен на уровне 10%, для отдельных партий – 3%. Кроме того, имя кандидата в премьеры должно быть указано в предвыборной программе, отмечает Corriere della Sera.

    Оппозиция раскритиковала реформу, назвав ее «Melonellum» в честь премьер-министра Джорджи Мелони, обвинив ее в попытке укрепить «премьерский» тип правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народная поддержка Джорджи Мелони оставалась высокой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:45 • Новости дня
    В Италии россиянку обвинили в уклонении от уплаты налогов на 11 млн евро

    ANSA: Полиция Италии обвинила россиянку в неуплате 11 млн евро налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовая полиция итальянской провинции Савона обвинила гражданку России в неуплате налогов на 11 млн евро, сообщило агентство ANSA.

    Согласно отчету полиции, женщина постоянно проживает в Италии с 2018 года. В городе Алассио она приобрела недвижимость на сумму более 2 млн евро. Полиция также оценила ее инвестиционный портфель в России примерно в 50 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    По данным ведомства, с 2019 по 2024 год россиянка получила около 7 млн евро доходов от аренды и финансовых вложений, но не подала о них декларацию в Италии. Она также подозревается в неуплате налогов на зарубежную недвижимость на сумму более 4 млн евро.

    Отмечается, что из-за приостановки основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Италией женщина могла не воспользоваться льготами. Налоговая служба Италии уже начала процедуру взыскания неуплаченных налогов в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипр выдал России бизнесмена за неуплату налогов на 2,6 млрд рублей.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Среди пострадавших при обрушении жилого дома в Стамбуле граждан России нет, сообщили в российском генконсульстве.

    «По предварительным данным турецких экстренных служб, граждан России среди пострадавших нет. Обращения на телефон дежурного генконсульства не поступали», – заявили в генконсульстве, передает ТАСС.

    В результате ЧП погибли два человека, десять, в том числе трое детей, спасены, сообщает TRT Haber. Спасатели продолжают поиски трех человек, находящихся под завалами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле при обрушении дома погиб человек. Под завалами семиэтажного дома начали поиски семи человек.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    ERR: Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения и боеприпасов на сумму до 195 млн евро, сообщили СМИ.

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения, боеприпасов и их компонентов общей стоимостью до 195 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Предполагаемый объем закупки включает не только поставки техники, но и программы обучения и подготовки. Эстонское ведомство намерено заключить рамочный договор сроком на семь лет на поставку 40- и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40- и 23-миллиметровых боеприпасов.

    В тендер также входит приобретение комплектующих и обслуживание техники в течение срока эксплуатации. Закупаемое вооружение должно быть произведено в странах Евросоюза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений альянса либо проходить этап принятия на вооружение.

    Отмечается, что на боеприпасы планируется выделить 195 млн евро, а на оружие – 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил желание Прибалтики разместить ядерное оружие.

    В мае Евросоюз впервые выделил деньги на вооружение прибалтийских стран.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине

    Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».

    «Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

    Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.

    Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

    В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг днем биржевые котировки на газ в Европе сохранили темп роста в 2%, достигнув отметки почти в 924 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

    В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

    На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

    LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов открылся на востоке Литвы, в 15 км от белорусской границы, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

    Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

    «Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Посол: Европейцы вряд ли в восторге от кризиса и миллиардных трат на Украину

    Посол Нечаев: Европейцы не рады кризису и миллиардным тратам на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители европейских стран вряд ли рады тому, что их государства тратят миллиарды на помощь украинским властям на фоне социально-экономического кризиса, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Как уточнил Нечаев, европейские налогоплательщики вряд ли в восторге от миллиардных трат из бюджетов их стран на нужды киевских властей, передает РИА «Новости».

    «Что касается налогоплательщиков, то они вряд ли в восторге от того, что их страны все глубже погружаются в социально-экономический кризис, а миллиарды евро из бюджетов и займов бесконтрольно расходуются в интересах коррумпированного неонацистского киевского режима, поощряя его на террористические атаки против гражданского населения России», – сказал он, отвечая на вопрос об активной милитаризации в Европе, включая Германию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выяснилось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.

    Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.

    Дипломат отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня
    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Швеция, США и Финляндия начали учения в Ботническом заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Швеция совместно с США и Финляндией проводит военные учения в южной части Ботнического залива для отработки противовоздушной обороны и поражения морских целей.

    Швеция, США и Финляндия проводят учения, в которых отрабатываются обеспечение противовоздушной обороны, поражение морских целей, использование малокалиберных боеприпасов и формирование общей ситуационной осведомленности, передает ТАСС со ссылкой на шведские вооруженные силы.

    В учениях участвуют шведский корвет Karlstad, финский тральщик Hameenmaa и американский эсминец Paul Ingnatius.

    «Коллективная оборона НАТО охватывает всю территорию альянса, и нам нужно практиковаться там, где это необходимо», – заявила начальник оперативного отдела ВМС Швеции Паула Валленбург.

    Ботнический залив важен для Швеции, Финляндии и НАТО из-за проходящих морских путей, по которым перемещаются грузы и техника в мирное и военное время. Швеция и Финляндия проводят здесь учения регулярно, в то время как участие других союзников не является обычной практикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года страны НАТО начали масштабные учения в Балтийском море.

    ВМС Финляндии решили провести учения НАТО на Балтике с 20 кораблями союзников.

    Комментарии (0)
    Главное
    Остановлена работа метро в Киеве
    Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину