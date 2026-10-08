Парламент Молдавии утвердил новую структуру армии

Парламент Молдавии утвердил новую структуру вооруженных сил страны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Парламент Молдавии на закрытом заседании утвердил новую структуру вооруженных сил республики, сообщил Гросу, пишет ТАСС. «Была утверждена новая структура вооруженных сил. Речь идет об адаптации структуры с учетом нынешних условий. Это будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности государства Молдовы», – заявил спикер. При этом он признал, что непосредственной военной угрозы для Молдавии нет.

Как заявил министр обороны республики Анатолий Носатый, в соответствии с решением парламента будет увеличена численность вооруженных сил страны, реформирована их структура. Он отметил, что если раньше численность армии составляла более 9 тыс. человек, то со временем ее сократили до 6,5 тыс., что недостаточно для защиты страны.

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что заседание пришлось проводить в закрытом режиме, так как власти не хотят, чтобы страны, которые враждебно относятся к республике, знали детали обсуждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Молдавии Майя Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса.

Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в вербовке своих граждан. До этого сообщалось, что спецслужбы Молдавии начали вербовать жителей Приднестровья.