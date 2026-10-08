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    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня

    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

    8 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» усомнился в скором восстановлении оборудования дата-центра в Сасово

    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Яндекс» продолжает оценивать ущерб от пожара в центре обработки данных в Рязанской области и пока не уверена в возможности восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Масштаб ущерба для инфраструктуры центра обработки данных в городе Сасово Рязанской области после пожара еще оценивается, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В «Яндексе» отметили, что пока не могут подтвердить возможность восстановления сгоревшего оборудования дата-центра. Ранее в компании предупредили, что из-за возгорания работа объекта была полностью остановлена, что привело к перебоям в функционировании ряда популярных сервисов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг эксперты назвали удар Украины по дата-центру «Яндекса» попыткой добиться медийного эффекта. Специалисты также перечислили вероятные задачи Киева при атаке на объект.

    Сама компания рассказала об ограничениях в работе сервисов из-за поражения дата-центра в Сасово.

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    8 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нижняя палата парламента Италии одобрила новый избирательный закон

    Tекст: Ольга Иванова

    Нижняя палата парламента Италии окончательно утвердила реформу избирательного законодательства, по которой пройдут следующие парламентские выборы в 2027 году.

    Закон был одобрен в третьем чтении 227 голосами против 164 после внесения поправок в Сенате, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Новый закон, который большинство называет «Stabilicum», предполагает премию для коалиции, набравшей более 42% голосов – она получит 55% мест в парламенте.

    В случае, если ни одна коалиция не преодолеет этот барьер, места будут распределены пропорционально. Проходной барьер для коалиций установлен на уровне 10%, для отдельных партий – 3%. Кроме того, имя кандидата в премьеры должно быть указано в предвыборной программе, отмечает Corriere della Sera.

    Оппозиция раскритиковала реформу, назвав ее «Melonellum» в честь премьер-министра Джорджи Мелони, обвинив ее в попытке укрепить «премьерский» тип правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народная поддержка Джорджи Мелони оставалась высокой.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 04:47 • Новости дня
    Мошенники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты стали выманивать данные россиян под предлогом смены интернет-тарифа, сообщил депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги – например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», – рассказал Немкин РИА «Новости».

    По словам эксперта, звонящие знают название компании и предлагают очень выгодные условия. Затем они просят назвать код из смс, установить стороннее приложение для настройки подключения или перейти по вредоносной ссылке. Так злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским картам.

    Эксперт пояснил, что знание адреса подключения не подтверждает личность сотрудника. Он рекомендовал не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев и не сообщать им пароли.

    Информацию о тарифах следует проверять самостоятельно через официальные каналы связи с провайдером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники стали изучать фото покупок своих жертв перед атакой. IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг.

    Киберполиция выявила крадущие деньги вирусы под видом баз данных бойцов СВО.

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    8 октября 2026, 16:25 • Новости дня
    В работе сайтов российских СМИ произошел сбой

    Сайты крупных российских СМИ оказались недоступны из-за сбоя

    Tекст: Ольга Иванова

    Пользователи столкнулись с трудностями при открытии страниц ряда российских средств массовой информации.

    При попытке зайти на сайты российских СМИ пользователи наблюдали проблемы с загрузкой страниц. В частности, не открывались страницы «Ведомостей», РИА «Новости», «Коммерсанта», ИС «Вести», «Интерфакса», «Российской газеты» и РБК, передает РБК.

    К 16.10 мск работа сайтов указанных изданий была восстановлена, и они вновь стали доступны для посетителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пользователи в России пожаловались на сбои в работе «Яндекс Почты».

    В этот же день РЖД предупредили о возможных сбоях в работе своего сайта.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Германия взяла курс на войну

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа и в первую очередь Германия вернулись к войне, променяв на нее торговлю, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

    «Германия взяла курс на войну. Складывается впечатление, что Европа, и прежде всего Германия, вернулись к корням от торговли – к войне, но уже с новыми военными технологиями и глобальными рисками», – приводит ее слова в статье для журнала «Политика» ТАСС.

    В качестве примера экс-министр привела немецкий автомобильный журнал Auto Motor und Sport, который, по ее словам, «больше не проводит тест-драйвы роскошных внедорожников или экономичных малолитражек, теперь он пишет про танки».

    Она отметила, что несмотря на отсутствие у ФРГ средств даже на кондиционеры в больницах, государство не отходит от мысли «тратить каждый третий евро налоговых поступлений на оружие».

    Кнайсль подчеркнула, что СМИ сосредоточены на перевооружении, эскалации и русофобии, а бюджеты, возвращение воинской обязанности и вся политическая повестка определяются «российской угрозой». Германия при этом, как крупнейшая экономика Евросоюза, инвестирует больше всех, добавила она.

    То же самое, по словам экс-министра, относится «и к остальным «нейтральным» членам ЕС, которые уже участвуют в масштабных закупках оружия для Украины, тем самым нарушая свой нейтральный статус».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

    Летом Карин Кнайсль призвала страны Евросоюза самостоятельно восстановить диалог с Россией.

    В прошлом году она отметила, что лидеры ЕС остались без роли в переговорах по Украине.

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    8 октября 2026, 16:08 • Новости дня
    Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    ERR: Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения и боеприпасов на сумму до 195 млн евро, сообщили СМИ.

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения, боеприпасов и их компонентов общей стоимостью до 195 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Предполагаемый объем закупки включает не только поставки техники, но и программы обучения и подготовки. Эстонское ведомство намерено заключить рамочный договор сроком на семь лет на поставку 40- и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40- и 23-миллиметровых боеприпасов.

    В тендер также входит приобретение комплектующих и обслуживание техники в течение срока эксплуатации. Закупаемое вооружение должно быть произведено в странах Евросоюза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений альянса либо проходить этап принятия на вооружение.

    Отмечается, что на боеприпасы планируется выделить 195 млн евро, а на оружие – 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил желание Прибалтики разместить ядерное оружие.

    В мае Евросоюз впервые выделил деньги на вооружение прибалтийских стран.

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    8 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине

    Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».

    «Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

    Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.

    Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

    В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.

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    8 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг днем биржевые котировки на газ в Европе сохранили темп роста в 2%, достигнув отметки почти в 924 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

    В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

    На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.

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    8 октября 2026, 15:42 • Новости дня
    Григоренко назвал среднее время пребывания людей в соцсетях

    Григоренко: Человек в мире в среднем проводит в соцсетях 2,5 часа в день

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В среднем человек тратит на социальные сети 2,5 часа в день, а интернетом пользуются более 70% населения Земли, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    «По данным на 2026 год, интернетом пользуется подавляющая часть населения Земли – больше 70%. Почти 2,5 часа в день в среднем человек в мире проводит в соцсетях», – заявил Григоренко на втором Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости».

    По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на IT-бизнес оценивается почти в 7 трлн долларов. «Для сравнения: это больше, чем объем мирового банковского сектора», – добавил вице-премьер.

    Второй Глобальный цифровой форум проходит 8–10 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «отец интернета» предложил приравнять соцсети к алкоголю и вождению.

    В том же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространенности русского языка в интернете и соцсетях.

    В феврале соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент.

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    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

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    8 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

    LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытательный полигон для беспилотных летательных аппаратов открылся на востоке Литвы, в 15 км от белорусской границы, сообщила телерадиокомпания LRT.

    Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

    Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

    «Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

    Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.

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    8 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    TikTok обвинили в отключении функций безопасности в США ради эксперимента

    Reuters: Против TikTok подали иск в США из-за нерабочих функций безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Администрацию соцсети TikTok обвинили в проведении эксперимента над пользователями, в рамках которого тысячам человек предоставили неработающие версии инструментов безопасности.

    Социальная сеть TikTok могла проводить эксперимент над тысячами пользователей, предлагая им фальшивые инструменты по безопасности на платформе, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Согласно иску, поданному в суд Нью-Йорка, пользователи были уверены, что активировали функции безопасности, такие как сброс рекомендаций для скрытия нежелательного контента. Однако на деле никаких изменений в алгоритмах приложения не происходило. При этом другая часть аудитории получила рабочую версию и могла полноценно настроить ленту видео.

    Обвинения стали частью иска генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс. Она утверждает, что TikTok вводит пользователей в заблуждение заявлениями о приоритете безопасности и защите детей от потенциально опасного контента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом TikTok согласился выплатить США 400 млн долларов.

    В прошлом году приложение исчезло из App Store в США на фоне запрета.

    Соцсеть приготовилась к остановке работы платформы.

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    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

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    8 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Глава МВД Литвы предложил отслеживать транзитные маршруты россиян

    Baltnews: Глава МВД Литвы Кателинас предложил отслеживать маршруты машин россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас выступил с инициативой фиксировать маршруты проезжающих через страну транзитом автомобилей граждан России, пишет Baltnews.

    Литовское ведомство рассматривает возможность введения жесткого контроля за перемещением российских транзитных машин, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Baltnews.

    «Мое предложение – найти способ фиксации конкретного маршрута транзитных автомобилей, чтобы мы знали, что гражданин России пересекает границу в одном месте и должен следовать по определенному маршруту до выезда в Калининград или наоборот», – заявил Кателинас.

    До этого литовский Сейм отклонил поправки, которые предполагали сокращение разрешенного времени транзита для граждан России через территорию республики с 24 до шести часов. По данным пограничной службы Литвы, в прошлом году границу страны пересекли около 13 тыс. автомобилей с российскими номерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты указали на возможные ответные меры Москвы в связи с планами Вильнюса ужесточить транзит.

    Тогда же политологи объяснили логику литовских властей по изменению правил проезда в Калининград.

    Российские дипломаты заявили о новых попытках соседней республики осложнить сообщение с эксклавом.

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