Граждан Латвии задержали за проникновение на военную базу в Британии

В Британии за проникновение на базу ВВС задержали двоих граждан Латвии

Tекст: Ольга Иванова

Двое проживающих в Британии граждан Латвии были задержаны за незаконное проникновение на базу королевских ВВС Молсуорт в графстве Кембриджшир, передает ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда.

В ночь на четверг мужчины проделали брешь в ограждении и проникли на военный объект. Внимание военной полиции привлек автомобиль, который задержанные оставили рядом с базой.

Подозреваемым 36 и 32 года. Изначально их задержали за незаконное проникновение на запрещенную территорию и нанесение ущерба имуществу, однако теперь им также вменяют нарушение закона о национальной безопасности. Оба остаются под стражей в Кембриджшире.

В полиции подчеркнули, что этот инцидент, по предварительным данным, не связан с событиями в конце сентября у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Тогда были задержаны пять человек по подозрению в нарушении законов о терроризме, но позже они были отпущены под залог, а в их автомобилях не нашли взрывчатку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащего ВМФ Британии обвинили в работе на иностранное государство.

В среду США усилили безопасность военных баз в Европе из-за иранской угрозы.

Британская полиция задержала двух человек за попытку проникнуть на военно-морскую базу.