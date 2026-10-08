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    8 октября 2026, 18:56 • Новости дня

    Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

    Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым вернулся на Землю

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту успешно приводнился у побережья штата Калифорния после возвращения с Международной космической станции.

    Американский космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на Землю. Он приводнился у побережья штата Калифорния в 08:34 по местному времени (18:34 мск). Путь экипажа миссии Crew-12 от орбитальной станции до Земли занял около 27 часов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

    Вместе с Федяевым на Землю вернулись астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж находился на орбите с середины февраля.

    Перед отправлением Меир передала командование Международной космической станцией российскому космонавту Петру Дуброву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду корабль Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС. В воскресенье НАСА перенесло отстыковку аппарата.

    В феврале корабль с Федяевым пристыковался к орбитальной станции.

    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    8 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине

    Госсекретарь США Рубио не увидел перспектив для переговоров по Украине

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время не видит перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

    По словам Рубио, Вашингтон в данный момент не наблюдает возможностей для завершения конфликта дипломатическим путем, передает РИА «Новости».

    «Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет. Дипломатическое решение ускользает от нас, но мы готовы, если сможем сыграть конструктивную роль, добиться этого урегулирования. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось», – заявил Рубио.

    Он добавил, что в США обеспокоены развитием ситуации и рисками эскалации, которая способна привести к расширению масштабов конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Индии внести вклад в украинское урегулирование.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал главное условие возобновления переговоров.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса

    Институт прикладной геофизики зафиксировал на Солнце вспышку класса М6.7

    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    @ nasa.gov

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты Института прикладной геофизики зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М6.7, которая продолжалась более получаса.

    Вечером в четверг в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4549 произошла вспышка М6.7 продолжительностью 34 минуты, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

    Вспышки на Солнце делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а при переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.

    Подобные явления могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. Облака плазмы при достижении Земли способны провоцировать магнитные бури.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ученые зафиксировали остановку роста активных областей на Солнце.

    Во вторник специалисты рассказали о возможном переломе в активности светила.

    В понедельник на звезде также произошла вспышка предпоследнего класса мощности.

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    8 октября 2026, 15:33 • Новости дня
    Сеанс гибридной связи через низкоорбитальные спутники впервые провели в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Компании «Бюро 1440» и «Мегафон» впервые в России организовали сеанс гибридной связи с абонентом в Красноярском крае через низкоорбитальные спутники на форуме «Цифровые решения».

    Спутниковый терминал обеспечил сквозную передачу данных между удаленной площадкой и ядром сети без прокладки наземной транспортной линии, передает ТАСС. Базовая станция YADRO отвечала за радиодоступ для устройств. В компании пояснили, что подобная схема позволяет развивать мобильное покрытие на удаленных промышленных объектах и в зонах чрезвычайных ситуаций.

    В ходе эфира глава «Икс холдинга» Алексей Шелобков связался с представителем Красноярского края, который подтвердил успешную работу системы на высокой скорости. «Для России с ее масштабами и географией это имеет стратегическое значение: наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает новые возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено», – подчеркнул Шелобков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в России впервые подписали документ через низкоорбитальную спутниковую связь.

    В среду компания РЖД анонсировала запуск спутниковой связи и сетей пятого поколения на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

    Во вторник отечественные специалисты представили мини-терминал для обеспечения спутниковой связи.

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    8 октября 2026, 03:56 • Новости дня
    Основатель Blue Origin Джефф Безос анонсировал создание дата-центров на орбите

    Джефф Безос сообщил о планах разместить дата-центры в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin разрабатывает проект по размещению центров обработки данных на орбите для снижения их энергопотребления, рассказал бизнесмен и основатель компании Джефф Безос.

    Компания Blue Origin занимается разработкой проекта по созданию центров обработки данных на орбите Земли. По словам Джеффа Безоса, этот шаг позволит существенно снизить высокое энергопотребление наземных дата-центров, рассказал он Fox News.

    «Blue Origin работает над проектом «Восход солнца». Мы подали заявку в Федеральную комиссию по связи США на запуск более 50 тыс. спутников. Так что да, мы можем разместить дата-центры в космосе, и на то есть веский повод», – приводит слова Безоса ТАСС.

    Ранее аналогичные инициативы представили компании SpaceX и Starcloud. Весной газета The Wall Street Journal сообщала, что подача заявки на размещение спутников с искусственным интеллектом означает официальное вступление Blue Origin в гонку космических дата-центров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX в феврале сообщала о намерении запустить 1 млн спутников на орбиту для работы дата-центров, при этом астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой группировки Маска.

    В сентябре США объявили о том, что намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса.


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    8 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Роскосмос впервые показал визуализации дальних звезд и черных дыр

    Роскосмос и ученые ИКИ РАН создали визуализации объектов дальнего космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Роскосмос» и команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» впервые в России представили серию художественных визуализаций объектов дальнего космоса, созданных на основе данных рентгеновского телескопа.

    Художники совместно с учеными Института космических исследований РАН обработали данные аппаратуры и показали объекты, которые невозможно сфотографировать в привычном оптическом диапазоне, передает РИА «Новости».

    В опубликованную галерею вошли изображения и видеоролики с пятью звездами и звездными системами различных классов. На кадрах представлены поглощающие вещество соседних звезд черные дыры, далекие квазары и нейтронные звезды, совершающие сотни оборотов в секунду. В пресс-службе госкорпорации отметили, что рентгеновский диапазон дает единственный способ заглянуть во внутреннюю механику этих тел, а подобные технологии наблюдения в перспективе позволят создать систему навигации в дальнем космосе без постоянной связи с Землей.

    «С учетом технического состояния бортовых систем КА «Спектр-РГ», в том числе телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского, выполнение программы научных исследований продолжается, а значит, нас ждут новые открытия астрофизических объектов как в нашей галактике, так и за ее пределами», – заявил заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в НПО Лавочкина назвали дату запуска обсерватории «Спектр-УФ».

    Российская академия наук сообщила о намерении продлить работу космической обсерватории «Спектр-РГ» на пять лет.

    Весной специалисты запланировали вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-М» в 2036 году.

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    8 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине

    Госсекретарь Рубио: США продолжат попытки содействовать переговорам по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон намерен продолжить попытки содействовать урегулированию конфликта на Украине путем переговоров, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Вашингтонская администрация намерена и дальше прилагать усилия для разрешения украинского конфликта дипломатическим путем, сообщил Рубио во время визита в Лиссабон, передает ТАСС.

    «Мы пытались и продолжим пытаться сделать все, что в наших силах, чтобы содействовать прекращению войны путем переговоров», – заявил он в ходе пресс-конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

    Песков выразил признательность Индии за интерес к урегулированию конфликта.

    Рубио не увидел перспектив переговорного урегулирования на Украине.

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    8 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков: Кремль не будет заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа

    Песков отказался заранее раскрывать повестку разговора Путина и Трампа
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен заранее раскрывать темы телефонного разговора Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

    «Предварительно мы никогда не анонсируем содержание телефонных разговоров», – заявил Песков, отвечая на просьбу конкретизировать повестку новой беседы глав государств.

    Отвечая на вопрос о сроках проведения переговоров, пресс-секретарь российского лидера отметил, что беседа может состояться в четверг или пятницу, а может и не произойти, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп не поздравил президента России с днем рождения.

    Сообщалось, что Кремль еще не согласовал проведение телефонной беседы глав государств.

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    8 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Российские ученые представили лунную программу на конгрессе в Турции

    Россия представила лунную программу на астронавтическом конгрессе в Турции

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о планах России по изучению Луны на 77-м Международном астронавтическом конгрессе в турецком Белеке.

    Совместный доклад об актуальных задачах исследования спутника Земли автоматическими аппаратами в рамках национального проекта «Космос» подготовили ИКИ РАН, госкорпорация «Роскосмос» и НПО имени Лавочкина. Презентация состоялась в рамках секции «Луна», передает «Интерфакс».

    «В докладе были отражены исторические аспекты, актуальные планы и задачи в области научных исследований Луны автоматическими аппаратами и в рамках Национального проекта «Космос», основные действующие международные проекты и открытые возможности для сотрудничества», – сообщили в институте.

    По данным специалистов, на пленарной сессии обсуждались исследования, необходимые для новых пилотируемых миссий и длительного пребывания человека на поверхности Луны. Сотрудники института также выступают в секциях, посвященных Марсу, проектированию планетных миссий, образованию и нормативному регулированию космической деятельности.

    Международный астронавтический конгресс проходит с 5 по 9 октября в Турции, собрав более 10 тыс. участников, включая глав космических агентств и руководство профильных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы.

    Россия и Китай подписали четыре соглашения о космическом сотрудничестве.

    Глава лунной базы НАСА рассказал о пользе взаимодействия с Россией.

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    8 октября 2026, 21:58 • Новости дня
    Песков разделил мнение Рубио об отсутствии перспектив мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва разделяет мнение госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время не просматривается никаких перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал недавнее высказывание Рубио касательно отсутствия предпосылок для мирного разрешения конфликта. «Да, мы согласны с ним», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии перспектив переговорного урегулирования на Украине.

    Американские власти пообещали продолжить содействие процессу переговоров.

    Ранее Песков отмечал, что выход на мирное урегулирование пока не прослеживается.

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    8 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Песков исключил задержки в организации разговора Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии задержек в организации телефонного разговора Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

    Точное время телефонного разговора лидеров двух стран в настоящий момент еще предстоит согласовать, передает РИА «Новости».

    «Здесь нет никакой задержки, здесь просто по мере того, как будет согласовано, будут осуществлены контакты», – заявил Песков.

    Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что Кремль обязательно опубликует соответствующую информацию, когда беседа политиков состоится, сообщает ТАСС.

    «Когда точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кремль сообщил об отсутствии согласованного времени телефонного разговора политиков.

    В среду Дональд Трамп анонсировал скорую беседу с Владимиром Путиным.

    Дмитрий Песков допустил оперативное согласование предстоящего контакта лидеров России и США.

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    8 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации в Майами

    Киев отправил в Майами Буданова, Умерова и Арахамию

    Tекст: Антон Антонов

    Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в пятницу встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

    Равид сообщил в X со ссылкой на американский источник, что встреча в Майами должна пройти в пятницу, на ней стороны обсудят идеи и предложения, над которыми американские переговорщики работали с Россией и Украиной во время недавних визитов.

    Соединенные Штаты, по словам источника, пригласили на встречу также представителей Совета национальной безопасности и Минфина США, советников по национальной безопасности Британии, Франции и Германии, а также чиновников НАТО и Евросоюза, чтобы обсудить предложения по гарантиям безопасности для Украины, план «послевоенного процветания» и другие аспекты конфликта.

    «Все нервничают из-за зимы. Зима будет тяжелой, если война не остановится. Поэтому США пытаются выступить посредником между сторонами, чтобы выработать единое предложение», – заявил американский источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США пообещали продолжить содействие переговорам по Украине.

    СМИ сообщили, что Кушнер и Уиткофф обсудят в пятницу с Украиной новую мирную сделку.

    Глава Госдепа Марко Рубио в тот же день не увидел перспектив для переговорного урегулирования конфликта на Украине.

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    8 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги в России

    Минфин США продлил до 9 января разрешение американцам платить налоги в России

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты продлили до 9 января 2027 года разрешение американским гражданам и компаниям уплачивать налоги, сборы и пошлины в России, следует из лицензии министерства финансов США.

    Министерство финансов Соединенных Штатов выпустило лицензию, которая продлевает для американских граждан и компаний разрешение на уплату налогов, сборов и пошлин в России, передает РИА «Новости».

    «За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, американским физлицам, а также организациям, прямо или косвенно принадлежащим американским физлицам, либо находящимся под их контролем, разрешается уплачивать налоги, сборы или импортные пошлины», – говорится в документе.

    Уточняется, что действие данной генеральной лицензии продлится до 9 января 2027 года. Документ перестанет действовать в 00:01 по восточному стандартному времени США (08:01 мск).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минфин США продлил разрешение на импорт российских алмазов.

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    8 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Песков: Россия и США обсуждают потенциально выгодные экономические проекты

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США обсуждают потенциально взаимовыгодные проекты в экономике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Действительно, ведется обсуждение целого ряда потенциальных проектов для сотрудничества в области экономики, которые потенциально были бы взаимовыгодными», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее СМИ писали, что в четверг Россия и США провели переговоры по «Северным потокам».

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине мешает сотрудничеству двух стран.

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    8 октября 2026, 22:59 • Новости дня
    Белый дом подтвердил встречу Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер встретятся 9 октября с украинской делегацией, подтвердил высокопоставленный представитель администрации США.

    Встреча будет посвящена «новому единому предложению» по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    К консультациям присоединятся советники по национальной безопасности стран «евротройки» – Британии, Германии и Франции, а также представители Евросоюза и НАТО, отметили в Белом доме.

    «Новое, комплексное предложение охватывает все аспекты конфликта», – сообщил Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг стал известен состав украинской делегации, которая отправится в Майами для переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

    Песков также отметил, что выход на мирное урегулирование на Украине пока не прослеживается.

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