Путина встретили в Туркмении хлебом и солью

Путина встретили в Туркмении хлебом чореком и приветствием на русском языке

Tекст: Елизавета Шишкова

Российского лидера у трапа ждали дети в национальных костюмах. Они вручили Путину цветы и преподнесли национальный хлеб чорек, обернутый в традиционную скатерть сачак. Президент отломил кусочек и попробовал, передает РИА «Новости».

На летном поле Путина встретил заместитель председателя кабмина Туркмении, министр иностранных дел Рашид Мередов и почетный караул, выстроившийся вдоль ковровой дорожки.

Путин 8–9 октября примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

Для передвижения в ходе визита российский лидер выбрал автомобиль Aurus.

В Кремле сообщили, что Путин пообщается со всеми участниками саммита.