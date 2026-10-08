Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.