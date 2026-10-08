Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией

LRT: Литва открыла полигон для беспилотников в 15 км от Белоруссии

Tекст: Валерия Городецкая

Полигон Vanagas представляет собой специализированную инфраструктуру для испытаний, созданную в ответ на растущую потребность в обучении использованию беспилотников, наземных и водных роботизированных систем, а также других передовых оборонных технологий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую телерадиокомпанию LRT, которая приводит данные вооруженных сил.

Планируется, что объект будет функционировать как платформа, объединяющая воздушные силы Литвы, ученых и производителей.

«Дроны и другие беспилотные системы сегодня становятся неотъемлемой частью современного военного дела, поэтому мы должны не только уметь ими пользоваться, но и постоянно испытывать и совершенствовать новые решения», – заявил генерал-майор Жильвинас Гаубис. Он подчеркнул, что развитие беспилотных систем требует их практического тестирования в реальных условиях для быстрой адаптации решений к потребностям армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года Литва открыла пункты пропуска на границе с Белоруссией. Правительство балтийской республики постановило возобновить движение через границу.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности открыть границу с Литвой.