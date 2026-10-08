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    8 октября 2026, 18:07 • Новости дня

    Перенесена дата освобождения рэпера Diddy

    Выход рэпера Diddy из американской тюрьмы отложили на март 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский рэпер Шон Комбс, известный как Diddy, выйдет из федеральной тюрьмы США 2 марта 2028 года, что почти на полтора месяца позже изначально установленного срока.

    Согласно карточке 56-летнего заключенного исправительного учреждения в штате Нью-Джерси, дата окончания его срока перенесена с 21 января на 2 марта 2028 года, передает РИА «Новости».

    В начале октября портал TMZ сообщил, что Комбса вернули в карцер после нарушения тюремного режима. По данным телеканала NBC, музыкант пользовался запрещенным мобильным телефоном, употреблял алкоголь и платил другим осужденным за приготовление еды, уборку, стирку и массаж.

    «Единственная настоящая новость заключается в том, что Шон продолжает отбывать наказание в рамках установленных правил и терпеливо ожидает решения суда по своей апелляции», – заявил представитель рэпера изданию Page Six.

    В 2025 году суд приговорил Комбса к 50 месяцам тюремного заключения за перевозку людей через границы штатов для занятия проституцией, оправдав его по статьям о рэкете и секс-торговле. Артист содержится под стражей с сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял адвоката, работавшего на Diddy.

    В январе издание New York Post заявило о признании рэпера в убийстве Тупака Шакура.

    В прошлом году телеканал ABC сообщил о новых обвинениях против музыканта в США.

    8 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Стоимость транспортировки тела Кашпировского на Украину оценили в 2,5 млн рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Доставка тела умершего психотерапевта Анатолия Кашпировского в украинскую Винницу обойдется его родственникам примерно в 2,5 млн рублей, пишут СМИ.

    В эту стоимость входят оформление документов, цинковый гроб и транспортировка в Винницу через несколько стран, передают «Вести» со ссылкой на Mash.

    Тело экстрасенса планируют везти через Белоруссию и Польшу. Также рассматриваются варианты транспортировки через Армению, Грузию или Молдавию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг родственники Анатолия Кашпировского решили похоронить его на Украине.

    В среду стало известно, что владельцем дома психотерапевта в США стал его сын, который не приехал на похороны.

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    8 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    Суд обязал актера «Реальных пацанов» выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

    Суд обязал актера Бежаняна выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Пермский краевой суд утвердил решение о взыскании с актера сериала «Реальные пацаны» Армена Бежаняна почти 140 млн рублей в качестве компенсации за ущерб окружающей среде.

    Суд оставил в силе приговор Бежаняну, по которому он должен возместить 139,7 млн рублей бюджету Осы за незаконную добычу полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

    В августе Осинский районный суд назначил Бежаняну 400 часов обязательных работ, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно инстанция удовлетворила иск прокурора о компенсации причиненного недрам вреда. Адвокат и прокурор обжаловали приговор.

    «Приговор оставлен без изменения. Часть, касающаяся возмещения ущерба, осталась», – заявили в краевом суде.

    Сам Бежанян пояснял в соцсетях, что взыскание связано с нарушением порядка работ при добыче песка и гальки. По его словам, он аккуратно провел работы с последующим вывозом материала и не разрушил рельеф.

    Бежанян известен по роли отчима главного героя в сериале «Реальные пацаны», он также руководит лесным хозяйством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в США подали в суд на актера Александра Невского.

    Летом суд взыскал долги за коммуналку с актера Андрея Мерзликина.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Москвич подал иск на 160 тыс. рублей к организаторам концерта Канье Уэста

    Москвич потребовал 160 тыс. рублей от организаторов концерта Канье Уэста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский суд зарегистрировал иск на 160 тыс. рублей к компании, организовавшей выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге.

    Истец требует взыскать с организатора концерта, ООО «Сэй Эдженси», расходы на билеты в размере 80 тыс. рублей, сервисный сбор, проезд до Петербурга и проживание, пишет РИА «Новости».

    «Истец просит взыскать с ООО «Сэй Эдженси» фактически понесенные расходы, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. рублей за услуги юриста и 2397 рублей за почтовые расходы», – сообщили в Мосгорсуде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организатор концертов Канье Уэста признала ошибку с арендой площадки.

    В воскресенье приставы арестовали счета организаторов выступлений Уэста в России.

    На прошлой неделе организаторы официально отменили выступление Канье Уэста в Петербурге.

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    6 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

    Суд в Москве признал банкротом компанию «А4 Трейд» блогера Влада Бумаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский арбитраж признал несостоятельной компанию известного белорусского видеоблогера Влада Бумаги из-за крупного долга перед поставщиком.

    Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «А4 Трейд», принадлежащего известному блогеру Владу Бумаге, передает РИА «Новости». Инициатором процесса выступил индивидуальный предприниматель Александр Руденко, которому компания задолжала более 7,4 млн рублей.

    Финансовые претензии возникли из-за неоплаченного договора поставки товаров, заключенного в 2023 году. Общая сумма сделки составляла около 637 тыс. долларов.

    Ранее в феврале суд уже обязал должника выплатить свыше 30 тыс. долларов основного долга и порядка 54 тыс. долларов неустойки.

    Основным направлением работы «А4 Трейд» являлась дистанционная розничная торговля. В прошлом году выручка организации достигла почти 102 млн рублей, однако чистый убыток превысил 27 млн рублей.

    Это не первый случай финансовых трудностей структур блогера: в августе по упрощенной процедуре было признано банкротом ООО «А4 Магазин» с долгом в 21 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре индивидуальный предприниматель Александр Руденко потребовал признать фирму «А4 Трейд» финансово несостоятельной.

    В августе налоговая служба заморозила финансовые операции трех других компаний блогера из-за долгов.

    В 2024 году задолженность структур Влада Бумаги по налогам и страховым взносам превысила 2,5 млн рублей.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    7 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей

    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей по мировому соглашению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ООО «Дома», принадлежащее рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обязалось выплатить Российскому авторскому обществу (РАО) более 1,4 млн рублей в рамках мирового соглашения.

    Стороны договорились об урегулировании спора в арбитражном суде Свердловской области. Ответчик должен перечислить 1,2 млн рублей основного долга, а также пени и часть госпошлины до 23 октября, пишет РИА «Новости».

    В случае выполнения обязательств со стороны ООО «Дома» РАО откажется от взыскания неустойки в размере 2,4 млн рублей и штрафов на сумму более 640 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд утвердил мировое соглашение между РАО и компанией Гуфа.

    Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку рэпера.

    Адвокат музыканта объяснил невозможность удаления альбома исполнителя без разрешения.

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    7 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Дочь Градского решила обжаловать отказ исключить вдову артиста из наследников

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь покойного музыканта Александра Градского обжалует решение Московского областного суда, который отказался лишать вдову артиста Марину Градскую права на долю в наследстве.

    Областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции и не стал исключать вдову музыканта из числа наследников, передает РИА «Новости».

    «Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», – заявил адвокат дочери артиста Федор Герасименко.

    Ранее суды уже рассматривали споры вокруг имущества музыканта. В 2024 году инстанция отклонила иск детей Александра Градского о наложении ареста на имущество его вдовы.

    Кроме того, осенью 2023 года третья супруга артиста получила судебный отказ в признании за ней права на долю в наследстве.


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    7 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Продюсер Дробыш назвал бессмысленным поиск новой примадонны
    Продюсер Дробыш назвал бессмысленным поиск новой примадонны
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор и продюсер Виктор Дробыш выступил против присвоения титула примадонны современным российским исполнительницам, назвав подобные звания бессмысленными для творческой индустрии.

    «А надо? Для меня это то же самое, что выбирать директора какого-то подземного мармеладного завода. Я не понимаю, зачем нужно возводить кого-то на пьедестал. По-моему, все люди в творческой индустрии живут музыкой, а не званиями», – заявил продюсер РИА «Новости».

    Дробыш подчеркнул, что с уважением относится к коллегам, но не понимает стремления сделать кого-то главной звездой.

    Он привел в пример Лолиту и Валерию, отметив, что их ценность заключается в творчестве, а не в титулах. Звание короля поп-музыки для Филиппа Киркорова он назвал красивым, но добавил, что подобные статусы являются лишь «шелухой».

    Титул примадонны закрепился за Аллой Пугачевой после ее выступления с одноименной песней на конкурсе «Евровидение» в 1997 году. В октябре 2022 года певица покинула Россию, подтвердив отъезд в Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Пугачевой в июне не подтвердила информацию о завершении карьеры певицы. Виктор Дробыш рассказал о ненависти к Наташе Королевой.

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    7 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker

    Роскомнадзор потребовал взыскать 20 тыс. рублей с рэпера Booker

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с заявлением о взыскании около 20 тыс. рублей с рэпера и блогера Федора Игнатьева, выступающего под псевдонимом Booker.

    Заявление ведомства о выдаче судебного приказа поступило в инстанцию 2 октября, отмечает РИА «Новости». Предполагается, что иск связан с задолженностью музыканта по обязательным отчислениям за рекламу в интернете.

    Напомним, что с 1 апреля 2025 года распространители онлайн-рекламы обязаны перечислять в федеральный бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку разработчиков отечественного программного обеспечения.

    В июне петербургский суд уже взыскал с Игнатьева более 92 тыс. рублей долга по рекламным отчислениям. Ранее Роскомнадзор подавал аналогичные иски к другим известным блогерам, спортсменам и телеведущим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

    Инстанция также одобрила взыскание долга за рекламу с бывшей солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой.

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    7 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Суд привлек дочь Ларисы Долиной к ответственности за неоплаченную парковку

    Суд наказал дочь Ларисы Долиной за отказ вовремя оплатить парковочный штраф

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой судья столичного района Лефортово привлек дочь народной артистки России Ларисы Долиной Ангелину к административной ответственности за уклонение от своевременной уплаты штрафа за парковку.

    В апреле суд назначил Ангелине Долиной штраф за неоплаченную парковку, однако вовремя он погашен не был, передает РИА «Новости». В связи с этим в отношении нарушительницы составили протокол.

    Судья судебного участка №273 Лефортовского района Москвы признал Долину виновной по статье об уклонении от исполнения административного наказания. Ей назначено наказание в виде нового штрафа, который необходимо оплатить в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце приставы начали процедуру взыскания штрафа в 4,5 тыс. рублей с самой Ларисы Долиной. Летом с певицы взыскали новый штраф ГИБДД.

    Ранее судебные приставы завели на артистку новое производство из-за штрафа в 750 рублей.

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    7 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Неизвестные попытались ограбить дом 97-летнего французского певца Юга Офре

    Figaro: Во Франции неизвестные попытались ограбить дом певца Юга Офре

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое злоумышленников проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в коммуне Марли-ле-Руа и попытались его ограбить, пишет газета Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Двое неизвестных проникли в дом 97-летнего французского певца Юга Офре в столичном регионе Иль-де-Франс, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Figaro. Певец спускался на первый этаж, когда столкнулся с грабителями, которые проникли через открытое окно и потребовали отдать все ценные вещи.

    Тревогу подняла супруга исполнителя Мюриэль Межеван, после чего злоумышленники сбежали.

    Кражи или порчи имущества удалось избежать. Юг Офре продолжает активную творческую деятельность и не планирует завершать карьеру.

    Ранее во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 кг.

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    8 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Директор Пугачевой рассказала о состоянии певицы после травмы руки

    Директор Пугачевой заявила об отличном самочувствии певицы после травмы руки

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о травме руки.

    Чупракова сообщила, что Пугачева хорошо чувствует себя на фоне новостей о травме руки, пишет «Газета.Ru». «Понятия не имею, что случилось. Я тоже увидела фото в соцсетях. Чувствует себя хорошо. Я с ней разговаривала вчера, все отлично», – заявила она.

    Представитель артистки призналась, что ей неизвестно, как именно Пугачева повредила руку. В интернете ранее распространились свежие фотографии певицы с повязкой на конечности, после чего появились предположения о растяжении связок или неудачном падении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе.

    Представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

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    6 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Жена тренера «Зенита» получила иск от Роскомнадзора на 11 тыс. рублей

    Роскомнадзор потребовал взыскать с жены Семака 11 тыс. рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Роскомнадзор обратился в суд Петербурга с иском о взыскании более 11 тыс. рублей с Анны Семак, жены тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака.

    Заявление о выдаче судебного приказа поступило в суд 2 октября и пока не рассмотрено, передает РИА «Новости».

    Официально основания требований не уточняются, однако, предположительно, иск связан с задолженностью Анны Семак по отчислениям за рекламу в интернете. Анна Семак – блогер-миллионник и автор нескольких книг.

    С 1 апреля 2025 года распространители интернет-рекламы обязаны перечислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет. Эти средства направляются на поддержку правообладателей российского программного обеспечения. Ранее Роскомнадзор уже подавал аналогичные иски к другим известным личностям, среди которых Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роскомнадзор потребовал взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал долг за рекламу с бывшей солистки «Фабрики» Александры Савельевой.

    Летом суд взыскал задолженность за онлайн-рекламу с актрисы Виктории Исаковой.

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    8 октября 2026, 16:03 • Новости дня
    Рэпер Джиган попал в базу судебных приставов из-за долга по алиментам

    Tекст: Ольга Иванова

    Рэпер Джиган (Денис Устименко) оказался в базе судебных приставов из-за задолженности по алиментам.

    Против артиста 7 октября возбудили исполнительное производство из-за долга по соглашению об уплате алиментов, которое было заключено в 2020 году, пишет «Газета.Ru».

    Сумма задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве зарегистрировал иск блогера Оксаны Самойловой об ограничении рэпера Джигана в родительских правах на четверых несовершеннолетних детей.

    Адвокат рэпера категорически опроверг слухи об угрозах Джигана собственным детям.

    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана.


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    8 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Рэпера Booker обязали выплатить Роскомнадзору 20 тыс. рублей

    Суд в Петербурге взыскал с рэпера Booker 20 тыс. рублей за интернет-рекламу

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд в Петербурге удовлетворил заявление Роскомнадзора о взыскании с рэп-исполнителя и блогера Федора Игнатьева (Booker) около 20 тыс. рублей задолженности по отчислениям за интернет-рекламу.

    Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание суммы поступило в суд 2 октября, а 7 октября судья его удовлетворила, передает РИА «Новости». Взыскание связано с задолженностью Игнатьева по обязательным отчислениям в бюджет за рекламу в интернете.

    С 1 апреля 2025 года распространители рекламы в интернете обязаны отчислять 3% от квартального дохода в федеральный бюджет.

    Ранее суд в Петербурге уже взыскивал с Игнатьева чуть более 92 тыс. рублей за аналогичную задолженность в июне этого года. Роскомнадзор подал несколько подобных исков к известным блогерам, среди которых Екатерина Гордон, Александра Савельева, Елизавета Туктамышева и другие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Роскомнадзор подал иск к рэперу Booker.

    В начале месяца ведомство потребовало взыскать полмиллиона рублей с автоблогера Завозина.

    В прошлом месяце суд взыскал с блогера Wylsacom более 1,2 млн рублей за рекламу.

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