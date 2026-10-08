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    8 октября 2026, 18:20 • Новости дня

    Посольство в Лондоне исключило смену курса России из-за санкций Британии

    Посольство: Британские санкции не повлияют на курс России

    Tекст: Ольга Иванова

    Ограничительные меры Британии не заставят Москву изменить политический вектор, приоритетом которого остается защита национальных интересов, заявили в российском посольстве в Лондоне.

    Санкционное давление со стороны Лондона не приведет к изменению политики государства. «Россия не изменит свой курс: защита национальных интересов и устойчивое развитие остаются безусловными приоритетами», – подчеркнули в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    На прошлой неделе российское посольство назвало циничными новые ограничения Британии.

    В прошлом месяце МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

    6 октября 2026, 06:10 • Новости дня
    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона

    Ynet: Власти Британии пригрозили выдворением 27 дипломатов Израиля

    Британия пригрозила выслать 27 израильских дипломатов из Лондона
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британский посол Саймон Уолтерс заявил израильским официальным лицам, что ответом на закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме может стать высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне, сообщает Ynet.

    «Британский посол Саймон Уолтерс передал официальным лицам в Израиле сообщение, что если решение министра иностранных дел Гидеона Саара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме, где работают 27 британских дипломатов, не будет отменено, ответом станет высылка 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне», – говорится в публикации портала Ynet.

    Британское консульство в Восточном Иерусалиме обслуживает палестинское население, и в нем работают 27 британских дипломатов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Британию «первой исламской республикой с ядерным оружием».

    В пятницу Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы.

    В воскресенье Партия зеленых Британии приравняла сионизм к расизму.

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    8 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме

    Израиль закрыл британское консульство в Иерусалиме

    Израиль объявил о прекращении работы консульства Британии в Иерусалиме
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило работу, а большинство дипломатов покинет страну, однако часть сотрудников останется в здании.

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар объявил, что британское консульство в Восточном Иерусалиме прекратило деятельность: консул-генерал и еще девятнадцать дипломатов завершат работу и покинут Израиль, а в принадлежащем Британии здании останутся лишь семь сотрудников с сильно урезанными функциями, пишет Israel National News.

    По словам Сааpa, здание больше не будет иметь статус консульства, но Израиль и Британия договорились продолжить диалог, в котором каждая сторона сможет поднимать важные для себя вопросы. Он подчеркнул, что меры стали ответом на политику лейбористского правительства Британии в отношении еврейского государства и указал на новую линию Израиля: «Каждая страна, которая действует против Израиля, должна знать, что за это будет цена».

    В Лондоне договоренности представили иначе: глава британского МИД Эд Милибэнд заявил, что консульство не закрывается, а переименовывается. «После обсуждений с правительством Израиля наше здание генерального консульства не будет закрыто и с сегодняшнего дня будет называться „Миссией Великобритании, Иерусалим“», – сказал Милибэнд, отметив, что структура останется независимой, продолжит работу и оказание услуг палестинцам.

    Милибэнд сообщил, что Лондон пока не будет предпринимать ответные шаги, если диалог с Израилем сохранится, но часть сотрудников и членов их семей «временно выведена» из страны по соображениям безопасности. Он добавил, что Британия намерена в ближайшие месяцы восстановить численность персонала миссии, а Саар, в свою очередь, заявил: «Мы верим в диалог и будем продолжать верить в диалог», напомнив о ранее объявленных четырех шагах против Британии, включая закрытие консульства.

    Израильский министр перечислил в числе причин ответных мер признание Британией палестинского государства, возобновление финансирования БАПОР, приостановку лицензий на экспорт вооружений в Израиль, санкции против израильских министров, граждан и организаций, заморозку переговоров о соглашении о свободной торговле и военном диалоге, а также ограничение участия Израиля в оборонной выставке и запрет на обучение офицеров ЦАХАЛ в Королевском колледже оборонных исследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Израиль отказался от полного закрытия консульства Британии в Иерусалиме, согласившись на сохранение ограниченного представительства. Во вторник Британия пригрозила выслать из Лондона 27 израильских дипломатов в ответ на действия Израиля. В прошлом месяце бывший президент США Дональд Трамп не стал мешать британскому правительству вводить санкции против Израиля.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы

    The Telegraph: Напавший на капитана Flydubai пилот обучался в Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Оманский пилот Хамам аль-Хаммами, обвиняемый в попытке угона самолета авиакомпании Flydubai в Израиле, проходил профессиональную подготовку в Великобритании, сообщили СМИ.

    Хамам аль-Хаммами проходил обучение с 2018 по 2019 год в L3 Airline Academy, одной из крупнейших британских летных школ того времени, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    Компания, которая позже вошла в состав Acron Aviation, имела учебные центры в Саутгемптоне, Борнмуте и тренировочный комплекс под Гатвиком. Кроме того, обучение включало стажировку в Новой Зеландии. Полиция этой страны подтвердила, что пилот получил шестимесячную студенческую визу.

    До февраля 2025 года Хаммами работал в Oman Air. Acron Aviation заявила о готовности сотрудничать со следствием. Сам пилот на допросе признался, что хотел отомстить за Газу и стать шахидом. Расследование инцидента продолжается с участием спецслужб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что подозреваемый в теракте на рейсе Flydubai обучался в Новой Зеландии. В воскресенье СМИ сообщили о планах второго пилота протаранить аэропорт Бен-Гурион. В субботу капитан рейса рассказал подробности нападения.

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    8 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    Постпред при ОЗХО Тарабрин сообщил о смертях на Западе от украинского химиката
    @ Сергей Отрошко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил о гибели людей в Британии и Канаде от доставленного с Украины вещества.

    Тарабрин сообщил о смертях жителей Британии и Канады от доставленного с Украины химиката. По его словам, жертвы заказали отравляющее вещество через интернет, после чего оно было отправлено в западные страны под видом пищевого консерванта, передает ТАСС.

    «Мимо их внимания прошли смерти в Великобритании и Канаде в результате отравления поставленным с Украины под видом пищевого консерванта химическим веществом, заказанным жертвами через веб-сайт. Дошло уже до того, что родные пострадавших умоляют о справедливости», – заявил Тарабрин на сессии Исполнительного совета организации, комментируя позицию западных стран.

    Он отметил, что из уважения к родственникам не будет публично раскрывать имена погибших граждан. По словам постпреда, если ОЗХО относит подобные инциденты к сфере своего внимания, то эти случаи должны стать предметом обсуждения в организации наравне с другими отравлениями в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Москва сообщила о систематическом применении украинскими войсками токсичных химикатов.

    В прошлом году российские военные сбили в ЛНР беспилотник с химическим оружием.

    В 2024 году Россия представила ОЗХО доказательства использования Украиной отравляющих веществ в Курской области.

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    6 октября 2026, 21:59 • Новости дня
    Telegraph: Британских спецназовцев могут отдать под суд за казни в Афганистане

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии могут осудить бойцов спецназа за возможные военные преступления в Афганистане, включая казни более 80 безоружных людей, пишет газета Telegraph.

    Британская военная полиция получила материалы о возможных военных преступлениях бойцов спецназа во время конфликта в Афганистане, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph. По данным издания, над военнослужащими может состояться суд.

    «Бойцам британского спецназа может грозить тюрьма за предполагаемые преступления, совершенные в Афганистане. В этом году министерство обороны обнаружило материалы, из которых следует, что военнослужащие могли совершить серьезные правонарушения. Дело передано в военную полицию», – пишет издание со ссылкой на заседание Высокого суда Лондона.

    Управление британских вооруженных сил по борьбе с тяжкими преступлениями изучает сведения о том, что с 2010 по 2013 год военнослужащие Специальной авиадесантной службы (SAS) казнили 80 или более безоружных афганцев. Среди жертв могли быть дети и заключенные, после чего военные уничтожили улики.

    К ответственности могут привлечь около 150 солдат. Сами военнослужащие отрицают эти обвинения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское министерство обороны признало достоверными обвинения спецназа в убийствах мирных жителей Афганистана.

    МИД России призвал Лондон провести полное расследование внесудебных казней афганцев.

    В Австралии бывшего спецназовца Оливера Шульца привлекли к суду за аналогичные военные преступления.

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    7 октября 2026, 16:40 • Новости дня
    Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Sun: Врач британской королевской семьи найдена мертвой в своем доме

    Tекст: Денис Тельманов

    Врач-терапевт британской королевской семьи Ханна Терри была убита в своем доме на окраине поместья Сандрингем, сообщила газета Sun.

    Тело 45-летней матери троих детей было найдено 4 октября во время детской вечеринки. В убийстве обвиняется ее 45-летний муж Марк Кейн, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun.

    За несколько дней до трагедии друзья Терри замечали, что она выглядела измотанной и рассеянной, что было ей несвойственно. Король Карл III и королева Камилла уже проинформированы о смерти их врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце король Британии Карл III подчеркнул частный статус принца Гарри и Меган Маркл.

    Весной бывший президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Карла III на празднование Дня независимости.

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    6 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Telegraph: Британские консерваторы решили создать аналог «Железного купола»

    Tекст: Денис Тельманов

    Британские консерваторы планируют потратить 10 млрд фунтов стерлингов на создание собственной системы противовоздушной обороны, получившей название «Щит Британии», пишет газета Telegraph.

    Британская Консервативная партия обещает создать в стране систему противовоздушной обороны, аналогичную израильскому «Железному куполу», передает РИА «Новости». Проект получил название «Щит Британии» (Britannia Shield).

    «Британия будет защищена куполом по типу израильского «Железного купола» в рамках планов, которые представят консерваторы», – отмечает издание Telegraph.

    Стоимость высокотехнологичного комплекса оценивается в 10 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 13,2 млрд долларов. Система будет включать радиолокационные станции для обнаружения угроз, вычислительные центры для расчета траекторий и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

    По данным СМИ, эта программа станет одной из крупнейших для Британии со времен холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское военное руководство заявило об уязвимости страны перед ракетными атаками.

    В США из-за проблем с финансированием под угрозой остановки оказалась разработка противоракетного щита «Золотой купол».

    Ранее Дональд Трамп пообещал развернуть над Соединенными Штатами аналогичную израильской систему ПРО.

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    6 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Полиция поймала седьмого подозреваемого в подготовке теракта на авиабазе Фэрворд

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители задержали седьмого подозреваемого в подготовке атаки на авиабазу Фэрфорд, в лондонском районе Вестминстер арестовали 22-летнего местного жителя по делу о планировании террористического акта на военном объекте.

    Британские правоохранительные органы продолжают расследование инцидента вокруг военной авиабазы Фэрфорд. Очередной задержанный оказался гражданином Британии, передает ТАСС со ссылкой на контртеррористическую полицию и корпорацию Би-би-си.

    Молодой человек стал седьмым фигурантом дела о подготовке атаки. Шестеро других подозреваемых ранее были отпущены под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября британская полиция ввела режим чрезвычайной ситуации возле военного аэродрома Фэрфорд.

    Ранее правоохранительные органы отпустили под залог шестого подозреваемого.

    Из-за угрозы масштабной атаки Соединенные Штаты передислоцировали с данного объекта стратегические бомбардировщики B-1.

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    7 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Bentley лишенного титулов принца Эндрю выставили на продажу

    В Британии выставили на продажу Bentley экс-принца Эндрю за 165 тыс. долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Британии выставили на продажу автомобиль Bentley, который предположительно принадлежал бывшему британскому принцу Эндрю, за 125 тыс. фунтов стерлингов (165 тыс. долларов).

    «Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года», – говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry в Донкастере, передает РИА «Новости».

    Машина с пробегом 7 тыс. миль (около 11 265 км) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем, полным приводом, массажными сиденьями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и зеленой кожей.

    Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тыс. фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY (Duke of York – герцог Йоркский). В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли.

    В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны принца Филиппа, а в 2022 году – на крестины внучки Афины Мапелли Моцци. В конце февраля он был задержан по делу о служебном злоупотреблении, а в декабре 2025 года король Карл III лишил его всех титулов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на полицию Британии.

    В феврале полиция задержала его из-за связей с Эпштейном. Он отправил Эпштейну секретные британские документы.

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    6 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS

    Sky News: Хакеры взломали британский интернет-магазин одежды ASOS

    Tекст: Мария Иванова

    В Британии хакеры атаковали интернет-магазин одежды ASOS, отправив клиентам сообщения с угрозой утечки их личных данных.

    Хакеры взломали системы британского интернет-магазина одежды ASOS, об этом сообщает Sky News.

    Отмечается, что покупатели получили на свои смартфоны push-уведомления об атаке. Злоумышленники пригрозили опубликовать личные данные клиентов, если компания откажется сотрудничать, отмечает ТАСС.

    Из-за инцидента акции ASOS упали на 11%. Сайт и приложение магазина продолжают функционировать в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле хакеры выставили на продажу данные с 80 тыс. компьютеров властей Британии.

    В апреле стало известно, что хакеры получили доступ к мессенджеру главы немецкого Бундестага.

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    6 октября 2026, 01:43 • Новости дня
    Британский писатель Джеффри Арчер умер в возрасте 86 лет

    Tекст: Антон Антонов

    Британский писатель и бывший политический деятель Джеффри Арчер, автор романов «Ни пенсом больше, ни пенсом меньше» и «Каин и Авель», скончался в возрасте 86 лет, сообщает LBC со ссылкой на издательский дом HarperCollins.

    Смерть наступила в понедельник вечером, за день до запланированного выхода новой книги писателя «Адам и Ева», сообщает LBC.

    Тираж романов Арчера в мире превысил 300 млн экземпляров. В 2013 году у него диагностировали онкологическое заболевание, после чего автор перенес операцию по удалению простаты.

    С 1969 по 1974 год Арчер был членом парламента, а в 1980-х годах занимал должность заместителя председателя Консервативной партии Британии. Его политическая карьера завершилась из-за скандала, связанного с инвестиционной схемой, в 1986 году.

    В 1980-х годах он попытался возродить свою карьеру, получив должность заместителя председателя Консервативной партии. Однако его карьера в политике закончилась после того, как в 1986 году его поймали на оплате услуг проститутки.

    В 2000 году писателя приговорили к четырем годам тюрьмы за лжесвидетельство во время суда о клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенегальский писатель и бывший министр Шейх Хамиду Кане умер в возрасте 98 лет.

    Венгерский прозаик и эссеист Петер Надаш ушел из жизни в августе.

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    6 октября 2026, 12:47 • Новости дня
    Британия обвинила братьев Тейт в вовлечении женщин в порноиндустрию

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британские власти обвинили Эндрю и Тристана Тейт в использовании модели «lover boy» для заманивания женщин в Румынию с целью создания порнографии, следует из судебных документов в США.

    Следователи полиции Бедфордшира утверждают, что братья обещали женщинам романтические отношения, чтобы уговорить их переехать в Румынию, где принуждали сниматься в порнографии, сообщает Sky News.

    Эндрю и Тристан Тейт были арестованы в Майами в июле по запросу Британии, которая требует их экстрадиции по обвинениям в изнасилованиях, нападениях и содействии торговле людьми. Судья Лорен Луис отказала им в освобождении под залог. Дата слушаний по экстрадиции пока не назначена.

    Братья отрицают вину. Их адвокат Джозеф Макбрайд заявил, что «ни один американский суд не должен выдавать человека иностранному государству на основании слов тайных обвинителей», поскольку британская сторона не раскрыла имена жертв.

    В Британии братьям Тейт предъявлено 59 обвинений, касающихся четырех предполагаемых жертв в период с 2010 по 2017 год. В Румынии с 2022 года против них также ведется расследование по делу о торговле людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия запросила экстрадицию арестованных в США братьев Тейт. СМИ отмечали, что этот процесс станет испытанием отношений между США и Британией. В прошлом году румынская полиция лишила водительских прав Эндрю Тейта.

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    6 октября 2026, 12:25 • Новости дня
    В Британии начали расследование против Meta из-за функции исчезающих фото

    Ofcom: Против Meta начали расследование из-за новой функции в Instagram

    Tекст: Мария Иванова

    Британский медиарегулятор Ofcom инициировал проверку в отношении компании Meta из-за запуска функции обмена исчезающими фотографиями Instagram Instants без предварительной оценки рисков.

    Надзорный орган Великобритании намерен выяснить, нарушила ли корпорация обязательства по местному закону о безопасности в интернете при внедрении новых инструментов. Проверка связана с отсутствием анализа рисков распространения незаконного контента перед запуском Instagram Instants, передает РИА «Новости».

    По законодательству королевства технологические гиганты обязаны предпринимать меры для снижения угроз безопасности перед любыми программными изменениями. В новой функции социальной сети отправленные изображения исчезают сразу после просмотра их пользователями.

    В случае подтверждения нарушений британский регулятор может оштрафовать компанию на сумму до 23,8 млн долларов или удержать до 10% от ее глобальной выручки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае корпорация Meta отключила сквозное шифрование в личных переписках в Instagram.

    В апреле социальная сеть потеряла права на три товарных знака в России.

    В феврале столичные полицейские арестовали владельца сайта за использование логотипа платформы.

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    8 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций

    Британия внесла в санкционные списки банк «Столичный кредит» и «Зарубежнефть»

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Великобритании включили в антироссийские перечни 26 физических и юридических лиц, в том числе несколько крупных российских компаний.

    Под новые британские рестрикции подпали банк «Столичный кредит», компании «Зарубежнефть», «ИНК-Капитал», «Прайм Топ» и «Планета», пишет ТАСС.

    Обновленный документ опубликован на сайте министерства иностранных дел Соединенного Королевства. Уточняется, что санкции также затронули ряд бизнесменов и фирм из Китая, Канады, Киргизии и Нидерландов.

    Кроме того, британское правительство ввело ограничения в отношении 12 торговых судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лондон включил суда для перевозки СПГ в санкционный список против России.

    Весной Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за содействие Москве. Тогда же британские власти расширили антироссийский список на 18 позиций.

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    8 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евкуров назвал Британию самой недружественной России страной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Британия занимает первое место среди всех враждебных государств по своим политическим действиям.

    Лондон является лидером среди недружественных стран по отношению к России, считает Евкуров, передает ТАСС. «В политическом плане, если и не в военном, я думаю, что Великобритания стоит первая во всех недружественных нам действиях. Чего стоит один только визит Бориса Джонсона в 2022 году в Киев, когда руководство Украины уже согласилось на переговоры. А он убедил их, что этого делать нельзя», – заявил он в интервью журналу «Политика».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Лондон расширил антироссийский санкционный список на 26 позиций.

    В прошлом месяце МИД назвал законной целью британские военные объекты на Украине.

    Летом Джонсон опроверг причастность к срыву мирных переговоров по Украине.

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