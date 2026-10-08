Полиция Британии признала незаконными обыски у экс-принца Эндрю по делу Эпштейна

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы сознались, что предоставили неверную информацию Центральному уголовному суду Лондона, который в начале года разрешил провести следственные действия у брата короля Британии, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

О судебном процессе, который бывший принц инициировал против полиции, стало известно в начале октября. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор потребовал проверить законность выдачи ордеров на обыски в его бывшей резиденции на территории Виндзорского замка и в коттедже в королевском поместье Сандрингем.

Бывший принц был задержан в феврале по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция проверяет информацию о том, что он передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну во время работы специальным представителем страны по международной торговле.

Спустя несколько часов после допроса брата монарха отпустили без предъявления обвинений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на британскую полицию.

Весной правоохранительные органы начали расследовать его возможные секс-преступления.

В феврале Карл III распорядился допустить следствие к документам родственника.