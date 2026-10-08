Президент Израиля наградил пассажиров за спасение рейса Flydubai

Президент Израиля Герцог наградил шесть человек за спасение рейса Flydubai

Tекст: Тимур Шайдуллин

Шестеро израильтян, действовавших во время инцидента на борту лайнера, получили наивысшую гражданскую награду Израиля за героизм. Церемония награждения Ор Бардилова, Янива Хаюна, Шоты Мусаева, Тали Менс, Цвики Менс и Асафа Раджуана прошла в резиденции главы государства в Иерусалиме, передает РИА «Новости».

«Эти герои предотвратили ужасную авиакатастрофу, которая потрясла бы весь мир, и спасли 174 жизни. В те критические моменты, за которыми мы наблюдали в напряжении, эти люди напомнили нам о святости человеческой жизни и невероятной силе духа», – заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

Глава государства отметил, что катастрофа была предотвращена, однако угроза глобального терроризма остается реальной и актуальной. По его словам, Израиль находится на передовой этой борьбы, в которой международному сообществу необходимо оставаться единым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист Flydubai оказался выпускником британской летной школы.

Ранее сообщалось, что Израиль был готов сбить лайнер. До этого выяснилось, что второй пилот планировал таран израильского аэропорта Бен-Гурион.