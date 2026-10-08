Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС Алама

Tекст: Ольга Иванова

В районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Ибрахим Алам, который участвовал в нападении палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года и был причастен к убийствам израильтян, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

В армии заявили, что убитый командир был также причастен к похищению тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, погибшего в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз 7 октября 2023 года.

Останки военного удерживались в секторе Газа до августа 2024 года, когда они были найдены и возвращены в Израиль усилиями военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС.

На прошлой неделе ликвидированный командир палестинского движения оказался надзирателем 15 израильских заложников.

В конце прошлого месяца при израильском ударе по сектору Газа погибли четыре палестинца.