Обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщило Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя управления гражданской обороны королевства, передает ТАСС. «(Управление) гражданской обороны Эр-Рияда устраняет последствия падения обломков баллистической ракеты после ее перехвата и уничтожения. (Она) была запущена террористами-хуситами», – приводит агентство слова представителя ведомства.

В заявлении указывается, что в результате инцидента «был нанесен материальный ущерб детскому саду и комплексу медицинских клиник». Информации о возможных пострадавших не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.