Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.