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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток
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    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня

    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    8 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Сирии и Ирака близки к заключению соглашения о сухопутном маршруте для транспортировки иракской нефти, чтобы избежать поставок через Ормузский пролив, заявил гендиректор сирийской госкомпании Syrian Petroleum Company Юсеф Киблави.

    «Я ожидаю, что экспорт иракской нефти через Сирию на грузовиках начнется в ближайшее время, сделка между двумя правительствами почти заключена», – сказал Киблави, передает ТАСС.

    Он также выразил надежду, что первая колонна грузовиков с иракской нефтью сможет прибыть в Сирию к середине октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания снаряда. В тот же день снаряды поразили еще три судна в этом районе. На прошлой неделе СМИ писали, что возвращение танкеров в Ормузский пролив не смогло снизить мировые цены на нефть.

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    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

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    8 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    ОАЭ выдали России обвиняемых в хищении и неуплате налогов на 240 млн рублей

    Эмираты выдали России двух фигурантов дел о хищении более 240 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадировали в Россию россиянина и гражданина Ирана, обвиняемых в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 240 млн рублей.

    Эмираты передали российским правоохранительным органам двух находившихся в международном розыске мужчин, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сегодня в международном аэропорту города Дубая представители компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратов передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России граждан Российской Федерации и Ирана», – заявила Волк.

    Россиянин в 2017 году организовал в Башкирии сеть автосалонов, через которую заманивал покупателей низкими ценами. В договорах при этом указывалась завышенная стоимость автомобилей и штрафы за отказ от сделки. Кроме того, клиентов заставляли оплачивать неустановленное дополнительное оборудование. От действий фигуранта и его сообщников пострадали 500 человек, ущерб превысил 77 млн рублей. Мужчину объявили в розыск в 2024 году.

    Второй экстрадированный, гражданин Ирана, руководил коммерческой организацией и создал схему уклонения от налогов, а также незаконного возмещения НДС. Сумма ущерба государству составила свыше 162 млн рублей. Злоумышленник скрылся от следствия и находился в международном розыске с 2017 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае адвокат обвиняемой в мошенничестве россиянки Эльвиры Мадияровой сообщил о приостановке ее экстрадиции из Турции.

    Ранее Черногория экстрадировала обвиняемого в мошенничестве россиянина. До этого власти Азербайджана решили экстрадировать в Россию задержанную экс-судью Елену Хахалеву.

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    8 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Турция отказалась отправлять войска в другие страны для наступления

    Фидан: Турция не намерена отправлять войска в другие страны для наступления

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Мекканский альянс является исключительно оборонительным, поэтому Анкара не намерена отправлять свои войска в другие страны для участия в наступательных действиях.

    «Я четко заявляю, что это соглашение касается только обороны. Когда страна, являющаяся подписантом этого соглашения, подвергается нападению, вы должны встать на ее сторону и защитить ее. Это не соглашение о нападении. Турция не будет направлять войска на территорию другой страны для совершения нападения», – сказал Фидан, передает ТАСС.

    Министр добавил, что сотрудничество в рамках Мекканского соглашения развивается, и военные делегации определят необходимые меры обороны для Саудовской Аравии, а также возможный вклад Пакистана и Турции. По его словам, королевство уже обладает крупной военно-технической инфраструктурой, однако сторонам необходимо совместное планирование и проведение операций.

    Фидан подчеркнул, что Анкара делает все возможное для урегулирования ситуации путем мира и диалога. Он отметил, что Турция рассматривает атаки хуситов в более широком региональном контексте, стараясь понять возможные политические шаги на фоне конфликта Ирана и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду турецкие СМИ сообщили о планах Анкары создать военную базу в Саудовской Аравии.

    В понедельник Турция и Пакистан решили развернуть войска в королевстве.

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    8 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» предупредило персонал нефтяных объектов и аэропортов Саудовской Аравии о возможных новых атаках, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Йеменские повстанцы-хуситы призвали работников саудовских предприятий покинуть свои рабочие места из-за риска новых ударов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Вооруженные силы предостерегают весь персонал, включая специалистов, инженеров и рабочих, на всех нефтяных объектах Саудовской Аравии от нахождения в местах, которые являются целями для наших сил, во избежание угрозы для их безопасности», – заявил Сариа.

    По его словам, предупреждение касается как уже подвергшихся обстрелам предприятий, так и других саудовских объектов. Сариа также напомнил об опасности использования аэропортов королевства авиакомпаниями, их сотрудниками и туристами, так как они объявлены зоной проведения военной операции в ответ на удары по Йемену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атаки хуситов на саудовские аэропорты пострадали три человека.

    В воскресенье йеменские повстанцы заявили об ударах по нефтяным объектам в Эр-Рияде и Хурайсе. Саудовская Аравия назвала эти сообщения ложью.

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    8 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым

    Reuters: Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили дым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Очевидцы зафиксировали сильное задымление над одним из воздушных судов на территории аэропорта столицы Саудовской Аравии, сообщили СМИ.

    Над самолетом в аэропорту Эр-Рияда заметили поднимающийся дым, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Власти Саудовской Аравии пока не давали официальных комментариев по поводу случившегося, другие подробности инцидента остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Эр-Рияде прогремела серия взрывов.

    В среду аэропорт саудовской столицы возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Йеменские повстанцы нанесли ракетный удар по аэропорту Адена перед посадкой пассажирского борта.

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    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

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    8 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Потери авиации США в ходе конфликта с Ираном превысили 80 единиц

    США потеряли более 80 самолетов и беспилотников за время конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Исследовательская служба Конгресса США сообщила о потере или повреждении более 80 американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников с начала действий против Ирана.

    Исследовательская служба Конгресса США выпустила отчет, согласно которому число американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников, потерянных или поврежденных в ходе конфликта с Ираном, превысило 80 единиц, передает РИА «Новости».

    В документе приводится список из 81 летательного аппарата, которые числятся утраченными или получившими повреждения в ходе действий американских вооруженных сил против Ирана с 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    МИД исламской республики пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В воскресенье Тегеран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с Вашингтоном.

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    8 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила три ракеты хуситов

    Саудовская Аравия сбила три ракеты хуситов над Эр-Риядом и Хамис-Мушайтом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Силы аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами.

    «Мы перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.

    Он отметил, что еще одна ракета, выпущенная мятежниками, была перехвачена и уничтожена над городом Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    8 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС

    Армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС Алама

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские военные устранили в секторе Газа Ибрахима Алама, одного из командиров военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    В районе города Хан-Юнис на юге анклава был ликвидирован Ибрахим Алам, который участвовал в нападении палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года и был причастен к убийствам израильтян, пишет ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу.

    В армии заявили, что убитый командир был также причастен к похищению тела сержанта израильской армии Шакеда Дахана, погибшего в бою с радикалами в приграничном поселке Нир-Оз 7 октября 2023 года.

    Останки военного удерживались в секторе Газа до августа 2024 года, когда они были найдены и возвращены в Израиль усилиями военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Израиль изолировал Западный берег в третью годовщину атаки ХАМАС.

    На прошлой неделе ликвидированный командир палестинского движения оказался надзирателем 15 израильских заложников.

    В конце прошлого месяца при израильском ударе по сектору Газа погибли четыре палестинца.

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    8 октября 2026, 14:53 • Новости дня
    Саудовская авиация нанесла удар по аэропорту на западе Йемена

    Al Masirah: Авиация саудовской коалиции атаковала аэропорт на западе Йемена

    Авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по аэропорту в подконтрольной мятежникам-хуситам провинции Ходейда на побережье Красного моря.

    Атака последовала после заявлений хуситов об ударе по аэропорту Эр-Рияда, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    Саудовская авиация также нанесла семь авиаударов по городу Ярим в провинции Ибб на юго-западе Йемена и два удара по объектам телекоммуникационной сети в районе Бени-Маттар на севере страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские мятежники-хуситы сбили саудовский беспилотник.

    При атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    Власти Саудовской Аравии назвали ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    8 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Хуситы заявили об уничтожении БПЛА турецкого производства над Йеменом

    Хуситы заявили об уничтожении БПЛА Bayraktar над Йеменом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный представитель йеменского движения «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что военно-воздушные силы хуситов сбили принадлежащий Саудовской Аравии беспилотник турецкого производства Bayraktar над провинцией Таиз.

    Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена движения хуситов уничтожили саудовский дрон над провинцией Таиз на юго-западе страны, заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah, передает РИА «Новости».

    «Над провинцией Таиз был сбит ударно-разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar Akinci, принадлежащий саудовскому противнику», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хуситы сбили еще один саудовский беспилотник в Йемене. В прошлом месяце они ударили ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии.

    Летом йеменские повстанцы атаковали дронами нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco.

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