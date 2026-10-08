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    8 октября 2026, 16:28 • Новости дня

    Суд в Самарской области арестовал обвиняемого в истязании детей вожатого

    Суд на два месяца арестовал вожатого за истязание детей в лагере в Сызрани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Самарской области заключил под стражу на два месяца молодого человека, который работал вожатым в детском лагере в Сызрани и обвиняется в истязании воспитанников, сообщило региональное управление СК России.

    В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, ему предъявлено обвинение по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По версии следствия, летом 2026 года молодой человек работал воспитателем в детском оздоровительном лагере в Сызрани. Установлено, что он неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы задержали в Сызрани вожатого, подозреваемого в избиении детей с аутизмом.

    В понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания несовершеннолетних в лагере в Самарской области.

    Летом в России ужесточили правила отбора вожатых в детские лагеря.

    5 октября 2026, 21:52 • Новости дня
    СК завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту истязания двух детей в досугово-оздоровительном учреждении в Самарской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Следственными органами СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 117 УК РФ (истязание)», – сообщила пресс-служба СК, передает РИА «Новости».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела.

    Ранее в социальных сетях появилось видео из детского лагеря «Дружные ребята» в Сызрани. На кадрах воспитатель тапком, а затем рукой бьет двух братьев с расстройством аутистического спектра. В пресс-службе администрации города сообщили, что ситуация находится на контроле властей, а трудовой договор с воспитателем расторгнут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    7 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Заключенный получил 29 лет колонии за развращение подростков в соцсетях

    Суд в Москве приговорил мужчину к 29 годам за развращение подростков в соцсетях

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд приговорил к 29 годам лишения свободы мужчину за преступления против половой неприкосновенности детей, которые он совершал, находясь в местах лишения свободы.

    Мужчина признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, изготовлении порнографических материалов с участием несовершеннолетних и использовании детей для их создания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

    «Приговором суда с учетом ранее назначенного наказания мужчине окончательно назначено 29 лет лишения свободы в колонии строгого режима», – говорится в сообщении СК.

    Следствие установило, что ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, находясь сначала в следственном изоляторе, а затем в исправительной колонии, переписывался с подростками в соцсетях. Он склонял их к действиям сексуального характера и распространял порнографию.

    В ходе расследования были допрошены потерпевшие и свидетели, проведены экспертизы, а также изучены переписки и электронные носители, подтвердившие вину обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу блогера Алексея Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    В мае суд в США отправил организатора детских секс-вечеринок с алкоголем за решетку.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    5 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Путин отметил роль участников спецоперации в патриотическом воспитании детей

    Путин: Участники СВО активно работают в системе патриотического воспитания

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники спецоперации на Украине становятся наставниками для школьников и активно участвуют в патриотическом воспитании, заявил президент Владимир Путин.

    «Участники специальной военной операции со своей стороны также продолжают эту миссию: становятся наставниками для школьников, подростков, молодых ребят, активно работают в системе образования, патриотического воспитания, во многих других сферах», – заявил Путин в ходе вручения государственных наград педагогам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев СВО учителям.

    Президент высоко оценил работу преподавателей в приграничных регионах.

    В среду глава государства поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя.

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    5 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    МЧС начало поиски заблудившихся у Софийских озер в КЧР женщины и ребенка

    Tекст: Антон Антонов

    В Карачаево-Черкесии спасатели приступили к поискам женщины и ребенка, заблудившихся на маршруте к Софийским озерам, сообщило Главное управление МЧС по региону.

    Специалисты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзераева отправились на поиски группы туристов из двух человек – женщины и ребенка. Они следовали по туристическому маршруту к Софийским озерам в Зеленчукском районе и сбились с тропы, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

    Отмечается, что самостоятельно спуститься с маршрута группа не смогла. Туристы не зарегистрировали свой маршрут в подразделениях МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спасателям также пришлось искать группу туристов, которая следовала по туристическому маршруту к Софийским озерам.

    Кроме того, в конце июля турист погиб при падении на сложном горном маршруте в Карачаево-Черкесии.

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    6 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Ученица погибла при нападении на школу в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьница погибла в результате нападения с ножом в одной из школ Стамбула, сообщил министр образования Турции Юсуф Текин.

    «Одна ученица погибла в результате инцидента в школе в Башакшехире», – заявил Юсуф Текин, передает РИА «Новости». Слова министра приводятся в сообщении министерства образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц.

    В конце прошлого месяца в Словакии при нападении школьника погибла учительница.

    В августе в Швеции в результате нападения мужчины с мечом на школу погиб человек.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    6 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Из-за вспышки Эболы в Конго более 1,9 тыс. детей остались сиротами

    ЮНИСЕФ: В ДР Конго свыше 1,9 тыс. детей осиротели из-за лихорадки Эбола

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части Демократической Республики Конго стали сиротами или были разлучены с семьями из-за лихорадки Эбола, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «По состоянию на 28 сентября были выявлены 1 581 такой ребенок в провинции Итури и еще 322 в провинции Северное Киву», – заявили в пресс-службе фонда, добавив, что фактические цифры, вероятно, выше, передает ТАСС.

    Директор ЮНИСЕФ по чрезвычайным операциям Лючия Эльми после посещения города Буниа отметила появление беспризорников на улицах городов. Она подчеркнула, что для детей Эбола может запустить стремительную цепную реакцию тяжелых последствий, когда после болезни или смерти родителя ребенок остается без опеки и подвергается воздействию вируса.

    Детский фонд ООН запросил 150,8 млн долларов на борьбу с заболеванием, из которых для реагирования в ДРК требуется 113,4 млн. На данный момент мобилизовано лишь 40,1 млн долларов. Устранение дефицита необходимо для снижения риска распространения вируса в 11 соседних странах.

    По данным властей ДРК, лабораторно подтверждены 8 544 случая заболевания, умерли 4 114 человек, летальность составила 48,2%. Вспышка началась 15 мая в ДРК и Уганде и стала второй по смертоносности в истории наблюдений в Африке. В Уганде она завершилась в июле. Во вторник о первом случае заражения объявила Кения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В пятницу стало известно, что число жертв эпидемии в ДР Конго превысило 4 тыс.

    В прошлом месяце число заболевших в республике достигло 6 тыс.

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    7 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Подозреваемого в избиении детей с аутизмом вожатого задержали в Сызрани

    СК: В Сызрани задержали вожатого за истязание детей в летнем лагере

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали 20-летнего молодого человека, работавшего вожатым в детском лагере в Сызрани, по подозрению в систематическом избиении воспитанников.

    В Самарской области задержан бывший вожатый детского лагеря, подозреваемый в избиении детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России.

    «Следователем следственного отдела города Сызрани следственного управления СК России по Самарской области задержан 20-летний подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 117 УК РФ (истязание)», – говорится в сообщении.

    По версии следствия, летом 2026 года подозреваемый работал воспитателем в оздоровительном лагере «Дружные ребята» и неоднократно применял физическую силу к несовершеннолетним. Поводом для разбирательства стала выявленная в соцсетях информация о том, что вожатый бил двух братьев с аутизмом. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

    В администрации Сызрани сообщили об увольнении подозреваемого и начале проверок. Министерство образования Самарской области создало специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственный комитет завел уголовное дело после истязания детей в лагере в Самарской области.

    В апреле воспитательницу из Северодвинска обвинили в истязании детей в яслях.

    В марте инвалида и мать отправили под суд за истязание детей в Подмосковье.

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    6 октября 2026, 05:30 • Новости дня
    ЮНИСЕФ предупредил об угрозе Эль-Ниньо для 347 млн детей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Последствия сильного климатического явления Эль-Ниньо затронут более 347 млн детей в 100 странах мира, предупредил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

    «Более 347 млн детей почти в ста странах и территориях столкнутся с необычно влажными или засушливыми условиями в период с октября по декабрь 2026 года из-за явления Эль-Ниньо, что увеличит риск экстремальных наводнений и засух с потенциально разрушительными последствиями», – заявили в ЮНИСЕФ, передает РИА «Новости».

    В организации подчеркнули, что природное явление может спровоцировать вынужденное переселение, недоедание, нехватку воды и вспышки заболеваний.

    Отмечается, что 1,1 млрд детей – почти половина всех детей мира – уже подвергаются воздействию как минимум трех одновременно возникающих климатических угроз, таких как засуха, экстремальная жара или наводнения, и ожидается, что Эль-Ниньо сделает эти потрясения еще более суровыми.

    По данным ЮНИСЕФ, с 2016 по 2023 год погодные бедствия ежедневно приводили к перемещению более 20 тыс. несовершеннолетних, и Эль-Ниньо может спровоцировать дальнейший рост числа таких случаев.

    Наибольшее количество детей, подверженных риску, проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе (190 млн), Восточной и Южной Африке (41 млн), Латинской Америке и Карибском бассейне (41 млн), Европе и Центральной Азии (22 млн), на Ближнем Востоке и в Северной Африке (20 млн), а также в Западной и Центральной Африке (20 млн).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ученые предсказали гибель 450 тыс. человек к февралю из-за Эль-Ниньо.

    В августе климатологи предупредили о непредсказуемых глобальных последствиях этого явления.

    Также эксперты отмечали, что Эль-Ниньо может существенно удорожить кофе и какао в мире.

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    6 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Сибирячка получила срок за убийство новорожденной дочери

    Суд в Новосибирске приговорил мать к колонии-поселению за убийство младенца

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местную жительницу к лишению свободы на два года в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, сообщили в управлении Судебного департамента в регионе.

    Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местной жительнице, назначив ей два года лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного ребенка, передает ТАСС.

    «Приговором суда признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в колонии-поселении», – сообщили в управлении Судебного департамента региона. Дело рассматривалось по статье об убийстве матерью новорожденного.

    Судом установлено, что в феврале 2026 года женщина родила жизнеспособную девочку в жилом доме Ленинского района. Сразу после родов она поместила младенца в полимерный пакет и оставила на неотапливаемой веранде, где ребенок умер от переохлаждения. Подсудимая признала вину частично, приговор еще не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирске правоохранители обвинили девушку в попытке убийства выброшенного на мороз младенца. Суд в Башкирии приговорил местную жительницу к 17 годам колонии за убийство собственного ребенка. В подмосковном Серпухове следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела новорожденной девочки около мусорных контейнеров.

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    7 октября 2026, 02:30 • Новости дня
    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детских садах

    Кравцов сообщил о появлении групп выходного дня в детсадах

    Tекст: Катерина Туманова

    В российских детских садах появились группы выходного дня и дежурные группы для поддержки матерей и родителей, работающих посменно, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов о расширении форматов работы дошкольных учреждений.

    Министр сообщил, что по поручению президента страны Владимира Путина проделана большая работа по открытию ясельных групп, изменению режима работы детских садов – там, где есть необходимость.

    «Развиваются группы продленного дня, работают дежурные группы или группы выходного дня «в помощь маме». Есть опыт создания круглосуточных групп там, где они наиболее востребованы для родителей, работающих посменно», – сказал Кравцов РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что к началу текущего года в стране обеспечена практически полная доступность дошкольного образования. При этом за последние 10 лет доля детей в яслях увеличилась с 14,8% до 17,3%.

    Ранее Кравцов анонсировал обновление стандартов дошкольного образования. По его словам, акцент в детских садах будет смещен с заучивания букв и цифр на знакомство с родной культурой, литературой и нравственными ценностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов заявлял, что детский сад не должен сводиться к подготовке к школе. Он пообещал, что для детсадов соберут «золотой стандарт» мультфильмов и книг, а также призвал сфокусировать работу детских садов на игровой деятельности.

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    6 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Травматолог Семенов опроверг миф о возникновении сколиоза из-за тяжелых рюкзаков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Плохая осанка, использование смартфона и тяжелые школьные рюкзаки не являются причиной развития сколиоза у детей, заявил детский травматолог-ортопед Пироговского Университета Андрей Семенов.

    «Доказательств того, что сколиоз вызывается плохой осанкой, тяжелым рюкзаком, смартфоном или долгим сидением, нет. Эти факторы связаны с дискомфортом, а иногда делают уже существующую асимметрию заметнее, но причиной самой деформации они не являются – идиопатический сколиоз имеет многофакторную природу, а не бытовую. Поэтому искать виноватого в привычках ребенка или семьи непродуктивно», – заявил Семенов ТАСС.

    Специалист добавил, что контроль веса рюкзака, регулярная смена положения тела и перерывы в сидении полезны для общего комфорта и поддержания правильной осанки, однако они не способны предотвратить само заболевание.

    Ранее врач-терапевт Александра Медзиновская в беседе с газетой ВЗГЛЯД поясняла, что сидячая работа и неправильное питание приводят у офисных сотрудников к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, варикозу и геморрою.

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    7 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Ребенок погиб при ракетном ударе ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла 11-летняя девочка, еще четыре человека получили ранения, сообщил региональный оперативный штаб.

    При ракетном обстреле села Принцевка Валуйского округа погибла 11-летняя девочка, сообщает оперштаб.

    Еще четыре мирных жителя, среди которых один ребенок, получили ранения. Девочка 11 лет с закрытой травмой грудной клетки доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, позже ее переведут в детскую областную клиническую больницу.

    Женщины 72 и 47 лет и 60-летний мужчина с осколочными ранениями конечностей госпитализированы в Валуйскую ЦРБ.

    В результате атаки повреждены два частных дома и легковой автомобиль в селе Принцевка. В селе Казинка из-за детонации беспилотника поврежден автомобиль, а на предприятии выбиты стекла. В селе Долгое дрон атаковал частный дом, повредив кровлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки пострадали семь человек.

    Во вторник в результате атак пострадали 11 жителей Белгородской области.

    В понедельник мирный житель погиб при обстреле Белгородской области.

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    8 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре

    Tекст: Катерина Туманова

    В Комсомольске-на-Амуре при пожаре в жилом доме погибли женщина и четверо ее детей, следователи возбудили уголовное дело.

    Следователи отделения по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    Трагедия произошла ранним утром 8 октября в квартире на четвертом этаже жилого дома.

    «Утром 8 октября в ходе тушения пожара в квартире на четвертом этаже жилого дома по улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре обнаружены тела пяти человек – женщины и ее четверых детей. Еще двух малолетних детей соседи успели спасти», – сказано в сообщении ведомства в Max-канале.

    Площадь пожара составила 10 кв. м. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием специалистов государственного пожарного надзора.

    Назначены пожарно-техническая, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы для выяснения причин возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ребенок и пенсионерка погибли при пожаре в Рязанской области. При пожаре в административном здании в Дзержинске пострадали два человека. Пожар полностью уничтожил буддийский монастырь в Туве.

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    7 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.

    Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

    Напавший на учеников подросток задержан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

    В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.

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