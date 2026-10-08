Суд обязал актера «Реальных пацанов» выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

Суд обязал актера Бежаняна выплатить 140 млн рублей за ущерб недрам

Tекст: Денис Тельманов

Суд оставил в силе приговор Бежаняну, по которому он должен возместить 139,7 млн рублей бюджету Осы за незаконную добычу полезных ископаемых, передает РИА «Новости».

В августе Осинский районный суд назначил Бежаняну 400 часов обязательных работ, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно инстанция удовлетворила иск прокурора о компенсации причиненного недрам вреда. Адвокат и прокурор обжаловали приговор.

«Приговор оставлен без изменения. Часть, касающаяся возмещения ущерба, осталась», – заявили в краевом суде.

Сам Бежанян пояснял в соцсетях, что взыскание связано с нарушением порядка работ при добыче песка и гальки. По его словам, он аккуратно провел работы с последующим вывозом материала и не разрушил рельеф.

Бежанян известен по роли отчима главного героя в сериале «Реальные пацаны», он также руководит лесным хозяйством.

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