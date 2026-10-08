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    8 октября 2026, 16:06 • Новости дня

    Директор Пугачевой рассказала о состоянии певицы после травмы руки

    Директор Пугачевой заявила об отличном самочувствии певицы после травмы руки

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила, что певица чувствует себя хорошо, несмотря на слухи о травме руки.

    Чупракова сообщила, что Пугачева хорошо чувствует себя на фоне новостей о травме руки, пишет «Газета.Ru». «Понятия не имею, что случилось. Я тоже увидела фото в соцсетях. Чувствует себя хорошо. Я с ней разговаривала вчера, все отлично», – заявила она.

    Представитель артистки призналась, что ей неизвестно, как именно Пугачева повредила руку. В интернете ранее распространились свежие фотографии певицы с повязкой на конечности, после чего появились предположения о растяжении связок или неудачном падении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, состояние здоровья певицы Аллы Пугачевой после перелома оказалось стабильным, она пользуется тростью не из необходимости, а ради дополнительного удобства при ходьбе.

    Представитель артистки Елена Чупракова сообщила об отсутствии у нее данных о хирургических вмешательствах и завершении концертной деятельности Аллы Пугачевой.

    5 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание

    Семидневное голодание привело к изменениям на молекулярном уровне

    Ученые выявили реакцию человеческого тела на семидневное голодание
    @ Thomas Eisenhuth/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Семидневное голодание сопровождается изменениями, которые выходят далеко за пределы сжигания жира. Исследователи обнаружили масштабную перестройку уровня белков, связанных с работой разных органов. Наиболее заметными эти изменения становились примерно после трех суток без пищи.

    Ученые Лондонского университета королевы Марии и Норвежской школы спортивных наук проследили за состоянием 12 здоровых добровольцев, которые в течение недели пили только воду, сообщает ScienceDaily.

    Участники ежедневно находились под наблюдением специалистов. До начала голодания, во время него и после возвращения к обычному питанию исследователи измеряли содержание около 3 тыс. белков в крови. Эти молекулы выполняют множество задач, от построения тканей до передачи сигналов между клетками, поэтому изменения их уровня помогают оценить реакцию организма на отсутствие пищи.

    В первые два-три дня организм постепенно переключался с глюкозы на жировые запасы как основной источник энергии. За неделю добровольцы потеряли в среднем 5,7 кг. При этом сокращалась как жировая, так и безжировая масса, к которой относятся мышцы и другие ткани, содержащие много воды.

    Через три дня после возобновления питания большая часть утраченной безжировой массы восстановилась. Снижение жировой массы сохранялось, а общий вес участников оставался ниже исходного.

    Однако главным результатом стали изменения на молекулярном уровне. Примерно после трех суток без еды ученые начали фиксировать выраженные сдвиги в содержании белков. За период голодания существенно изменился уровень около трети изученных молекул. По оценке исследователей, выявленная картина указывала на согласованную реакцию основных органов.

    Некоторые изменения нельзя было объяснить одним лишь снижением веса. В частности, ученые обнаружили сдвиги в уровне белков, связанных со структурной поддержкой нервных клеток мозга. Схожие закономерности наблюдались у разных участников.

    «Впервые мы можем увидеть, что происходит на молекулярном уровне во всем организме, когда мы голодаем», – заявила директор Института исследований точного здравоохранения Лондонского университета королевы Марии Клаудия Лангенберг.

    Исследователи также сопоставили результаты измерений с генетическими данными крупных популяционных исследований. Это позволило предположить, какие последствия для здоровья могут иметь обнаруженные изменения. Однако сами молекулярные сдвиги еще не означают доказанной пользы для человека.

    В перспективе ученые рассчитывают определить механизмы, которые можно воспроизвести с помощью лечения, не требующего длительного отказа от еды. Такой подход мог бы помочь людям, для которых голодание небезопасно или невозможно из-за состояния здоровья.

    Авторы отдельно обращают внимание на продолжительность эксперимента. Участники полностью отказывались от пищи на несколько дней, поэтому результаты нельзя автоматически переносить на интервальное голодание с короткими перерывами между приемами еды. Исследование под наблюдением специалистов также не доказывает безопасность самостоятельного недельного голодания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом диетолог призвал россиян есть хлеб. В июле специалист назвал опасные в жару продукты. В феврале эксперт рассказал о вреде блинов с икрой на Масленицу.

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    6 октября 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    Эксперты объяснили, как людям и растениям пережить стресс от включения отопления
    @ Michael Jaeger/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    С началом отопительного сезона из-за падения влажности воздуха в квартире особый уход требуется коже тела: она сильнее страдает от сухости, чем кожа лица, рассказала газете ВЗГЛЯД дерматолог Татьяна Егорова. По ее словам, уменьшить дискомфорт помогут увлажнение воздуха и эмолиенты. Ставший резко сухим воздух тяжело переносят и комнатные растения. Агроном Михаил Воробьев дал совет, как сочетать повышение влажности с умеренным поливом и отказом от зимних подкормок.

    «В средней полосе начало отопительного сезона не создает для кожи сильного стресса. Гораздо тяжелее она переносит этот период в северных широтах, где сильный мороз на улице сменяется теплом в помещении. Поэтому с началом отопительного сезона прежде всего необходимо регулярно проветривать комнаты», – говорит врач-дерматолог Татьяна Егорова.

    Кроме того, специалист рекомендует повышать влажность воздуха: развешивать на батареях мокрые простыни или использовать увлажнитель, если он есть. По ее словам, это поможет уменьшить сухость кожи и ее чувствительность к внешним воздействиям.

    «В отопительный сезон от сухости больше всего страдает кожа тела, а не лица. Большую часть времени она скрыта под одеждой. Поэтому важно выбирать более мягкие средства для мытья и обязательно увлажнять кожу тела эмолиентами», – подчеркивает собеседница.

    От сухого воздуха в отопительный сезон страдают и комнатные растения. «Зимой им полезны душ, регулярное опрыскивание листьев и увлажнение воздуха. Для этого можно использовать увлажнитель или положить мокрую ткань на батарею. При этом из-за недостатка света рост растений следует замедлить», – отмечает агроном и биолог Михаил Воробьев.

    По его словам, в этот период стоит отказаться от подкормок и сократить полив, поддерживая землю лишь слегка влажной. В конце февраля растения можно переводить на летний режим ухода с обильным поливом и регулярными подкормками.

    Ранее эксперты объяснили, как выбрать увлажнитель воздуха. Врачи перечислили наиболее частые медицинские проблемы людей в офисах.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 10:49 • Новости дня
    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией

    Роспотребнадзор снял с наблюдения 60% контактировавших с больной в Приангарье

    В Приангарье сняли с наблюдения 60% контактировавших с больной пневмонией
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Медицинское наблюдение завершено в отношении большинства людей, контактировавших с заразившейся пневмонией неизвестного происхождения жительницей Иркутской области.

    Решение о завершении комплекса профилактических мероприятий принято после получения результатов исследований, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске и Шелехове оценивается как спокойная. По результатам анализов у контактных лиц выявлено два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции, других возбудителей не обнаружено.

    В Иркутской области еженедельно регистрируется около 16 тыс. случаев ОРВИ, что на 12,6% ниже эпидемического порога. Среди циркулирующих вирусов преобладает риновирус, также отмечены первые случаи гриппа А (H1N1). Ситуация остается на контроле ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ведомство назвало санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске выявили неизвестную пневмонию.

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    5 октября 2026, 18:54 • Новости дня
    Умер увлекавшийся экспериментами с БАДами блогер Арбенин
    Умер увлекавшийся экспериментами с БАДами блогер Арбенин
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский блогер Андрей Арбенин, известный своими обзорами биологически активных добавок и лекарственных препаратов, скоропостижно скончался в возрасте 31 года.

    Информацию о трагедии подтвердили представители его магазина, передает РИА «Новости». «Андрей Арбенин умер… Сейчас занимаемся… выяснением всех обстоятельств произошедшего», – сообщили коллеги покойного в официальном Telegram-канале. Точные причины смерти молодого человека пока остаются неизвестными.

    Арбенин получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где подробно рассказывал о различных лекарственных препаратах и БАДах. Автор детально разбирал их свойства и воздействие на организм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч сайтов с опасными биологически активными добавками.

    В августе академик РАН Геннадий Онищенко призвал создать в России специальный реестр медицинских блогеров.

    Незадолго до этого в Пермском крае скончался 29-летний создатель популярных видеороликов Александр Чугайнов.

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    7 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Голикова назвала ожирение глобальной проблемой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Вице-премьер обратилась к участникам IV Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка», передает РИА «Новости».

    «Ожирение является общемировой проблемой – с конца 90-х годов во всем мире рост заболеваемости среди взрослых увеличился более чем вдвое», – сказала Голикова.

    По ее словам, детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый имеет избыточный вес.

    Избыточная масса тела служит значимым фактором риска, повышая вероятность развития множества заболеваний, снижая качество жизни и увеличивая риск преждевременной смертности, добавила вице-премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе терапевт Демидик рассказал о новых правилах диспансеризации.

    В прошлом году Мурашко сообщил о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.

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    6 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Врачи рассказали о последствиях ночного сна на одном боку

    Терапевт Бурнацкая предупредила о риске болей в шее из-за сна на одном боку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что привычка спать всю ночь на одном боку может привести к болям в плече и перенапряжению шеи из-за неправильной организации спального места.

    Врач отметила, что спать в одной позе естественно, однако иногда это вызывает онемение руки, боль в плече или ощущение «перекошенности» тела, пишет «Лента.ру».

    По словам эксперта, главной причиной дискомфорта становится не сама поза, а неправильно подобранная подушка или наличие сопутствующих заболеваний. Слишком высокая или низкая подушка создает неестественный угол для головы, что усиливает нагрузку на мышцы шеи, плечи и таз.

    Кроме того, положение тела влияет на пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Сон на левом боку снижает количество эпизодов рефлюкса, тогда как положение на правом боку может провоцировать ночную изжогу.

    «Строго запрещать здоровому человеку спать на одном боку оснований нет. Реальная проблема возникает, лишь когда человек постоянно лежит в неудобной позе и из-за этого перегружает одни и те же мышцы, суставы или мягкие ткани», – заключила Бурнацкая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году эксперты выяснили, как сказываются на здоровье труд и физическая активность. А биофизик Белозерова рассказала, как неправильный прикус мешает спать.

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    7 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о завершении проверки эпидситуации в Иркутске

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роспотребнадзор завершает комплекс профилактических мероприятий в Иркутске, санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе оценивается как спокойная.

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, Иркутске и Шелехове спокойная, сообщает Роспотребнадзор. На 7 октября у более чем 90% контактных лиц завершено медицинское наблюдение. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, а результаты почти 5 тыс. лабораторных исследований не выявили опасных микроорганизмов.

    Проверка двух комиссий по контролю соблюдения требований биологической безопасности в институте не выявила аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами. Подтверждено соблюдение должного контроля.

    В соответствии с Международными медико-санитарными правилами Роспотребнадзор направил во Всемирную организацию здравоохранения информацию о ситуации. ВОЗ опубликовала позицию об отсутствии рисков санитарно-эпидемиологического характера в связи со случаем внебольничной пневмонии в Иркутске. Эпидемические риски для населения отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия уведомила ВОЗ об эпидемиологической ситуации в Иркутской области.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы об эпидситуации в Иркутске в Роспотребнадзор.

    В понедельник Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной.

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    6 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Москвич подал иск на 160 тыс. рублей к организаторам концерта Канье Уэста

    Москвич потребовал 160 тыс. рублей от организаторов концерта Канье Уэста

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Московский суд зарегистрировал иск на 160 тыс. рублей к компании, организовавшей выступление американского рэпера Канье Уэста в Петербурге.

    Истец требует взыскать с организатора концерта, ООО «Сэй Эдженси», расходы на билеты в размере 80 тыс. рублей, сервисный сбор, проезд до Петербурга и проживание, пишет РИА «Новости».

    «Истец просит взыскать с ООО «Сэй Эдженси» фактически понесенные расходы, а также 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф в размере 50% от присужденной суммы, 35 тыс. рублей за услуги юриста и 2397 рублей за почтовые расходы», – сообщили в Мосгорсуде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник организатор концертов Канье Уэста признала ошибку с арендой площадки.

    В воскресенье приставы арестовали счета организаторов выступлений Уэста в России.

    На прошлой неделе организаторы официально отменили выступление Канье Уэста в Петербурге.

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    6 октября 2026, 18:51 • Новости дня
    Суд в Москве признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

    Суд в Москве признал банкротом компанию «А4 Трейд» блогера Влада Бумаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский арбитраж признал несостоятельной компанию известного белорусского видеоблогера Влада Бумаги из-за крупного долга перед поставщиком.

    Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО «А4 Трейд», принадлежащего известному блогеру Владу Бумаге, передает РИА «Новости». Инициатором процесса выступил индивидуальный предприниматель Александр Руденко, которому компания задолжала более 7,4 млн рублей.

    Финансовые претензии возникли из-за неоплаченного договора поставки товаров, заключенного в 2023 году. Общая сумма сделки составляла около 637 тыс. долларов.

    Ранее в феврале суд уже обязал должника выплатить свыше 30 тыс. долларов основного долга и порядка 54 тыс. долларов неустойки.

    Основным направлением работы «А4 Трейд» являлась дистанционная розничная торговля. В прошлом году выручка организации достигла почти 102 млн рублей, однако чистый убыток превысил 27 млн рублей.

    Это не первый случай финансовых трудностей структур блогера: в августе по упрощенной процедуре было признано банкротом ООО «А4 Магазин» с долгом в 21 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре индивидуальный предприниматель Александр Руденко потребовал признать фирму «А4 Трейд» финансово несостоятельной.

    В августе налоговая служба заморозила финансовые операции трех других компаний блогера из-за долгов.

    В 2024 году задолженность структур Влада Бумаги по налогам и страховым взносам превысила 2,5 млн рублей.

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    7 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Мурашко сообщил о разработке национального руководства по питанию

    Мурашко: Минздрав начал разработку национального руководства по питанию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 2027 году в России появится национальное руководство по питанию на фоне десятилетнего роста заболеваемости ожирением среди населения.

    В России разрабатывается национальное руководство по питанию, которое будет служить ориентиром для медицинских работников и граждан, следует из обращения Мурашко, которое зачитал его заместитель Евгений Камкин на профильном конгрессе в Москве, передает РИА «Новости».

    «Минздрав России ведет работу над созданием национального руководства по питанию, которое появится в 2027 году. Оно призвано стать ориентиром как для медицинских специалистов, так и для граждан, и способствует распространению научно-обоснованных подходов к ежедневному рациону», – говорится в послании.

    Министр отметил рост заболеваемости ожирением среди детей и взрослых за последние 10 лет. По его словам, это состояние значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологии и других хронических недугов.

    Мурашко также подчеркнул, что в настоящее время принципов здорового образа жизни придерживаются около 11,5% россиян. Он указал на необходимость к 2030 году увеличить этот показатель минимум в полтора раза за счет расширения сети центров здоровья и медицины долголетия.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минздраве назвали причины роста заболеваемости диабетом второго типа.

    В прошлом месяце в России впервые синтезировали препарат от ожирения и диабета.

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    6 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Власти Кении изолировали почти 30 человек из-за Эболы

    Reuters: Власти Кении изолировали почти 30 человек из-за Эболы

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Кении изолировали 29 человек, контактировавших с зараженным вирусом Эбола пациентом, который впоследствии скончался в Найроби, пишет Reuters со ссылкой на президента республики Уильяма Руто.

    После выявления случая заражения вирусом Эбола в Кении изолировали почти 30 человек, передает ТАСС. Президент республики, слова которого приводит Reuters, сообщил, что под наблюдение взяты близкие родственники умершего пациента и медицинский персонал.

    По словам главы государства, на карантин помещены восемь членов семьи скончавшегося и 21 медработник, который контактировал с больным. Ранее кенийские власти официально подтвердили первый случай заболевания смертельно опасным вирусом на территории страны.

    Зараженный пациент был выявлен в Найроби, спасти его жизнь врачам не удалось. В связи со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго кенийское правительство значительно усилило эпидемиологический контроль.

    В аэропортах и на границах введены строгие проверки, а также подготовлены специальные изоляторы и команды быстрого реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны.

    Число инфицированных опасным заболеванием в Демократической Республике Конго превысило восемь с половиной тысяч человек. Свыше 1,9 тыс. детей в восточной части этого государства осиротели из-за смертельной лихорадки.

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    7 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей

    Компания Гуфа обязалась выплатить РАО 1,4 млн рублей по мировому соглашению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ООО «Дома», принадлежащее рэперу Гуфу (Алексею Долматову), обязалось выплатить Российскому авторскому обществу (РАО) более 1,4 млн рублей в рамках мирового соглашения.

    Стороны договорились об урегулировании спора в арбитражном суде Свердловской области. Ответчик должен перечислить 1,2 млн рублей основного долга, а также пени и часть госпошлины до 23 октября, пишет РИА «Новости».

    В случае выполнения обязательств со стороны ООО «Дома» РАО откажется от взыскания неустойки в размере 2,4 млн рублей и штрафов на сумму более 640 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд утвердил мировое соглашение между РАО и компанией Гуфа.

    Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к треку рэпера.

    Адвокат музыканта объяснил невозможность удаления альбома исполнителя без разрешения.

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    7 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    Андролог заявил о способности мужчин становиться отцами в глубокой старости

    Андролог Гладышев назвал возможным отцовство в глубокой старости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Врач-андролог Владислав Гладышев заявил, что мужчина может зачать ребенка в любом возрасте благодаря сохранению сперматогенеза до конца жизни.

    Способность к сперматогенезу сохраняется у мужчин на протяжении всей жизни. «Мужчина до глубокой старости может стать отцом – сперматогенез возможен до смерти, что не говорит о сохранении эректильной функции», – заявил «Газете.Ru» врач-андролог, уролог Владислав Гладышев.

    По словам медика, возраст в этом вопросе не является помехой для мужчин, в отличие от женщин.

    Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что предельный детородный возраст женщины достигает 60 лет при правильной работе гормонов и медицинской поддержке, тогда как мужчины могут становиться отцами практически до 90 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Высшей школе экономики сообщили, что российские мужчины стали позже становиться отцами.

    Между тем Минздрав определил репродуктивный возраст мужчин в пределах от 18 до 49 лет.

    Ранее президент Владимир Путин обозначил проблему снижения числа женщин детородного возраста словами «девочки нужны».

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    7 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Дочь Градского решила обжаловать отказ исключить вдову артиста из наследников

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь покойного музыканта Александра Градского обжалует решение Московского областного суда, который отказался лишать вдову артиста Марину Градскую права на долю в наследстве.

    Областной суд признал законным постановление нижестоящей инстанции и не стал исключать вдову музыканта из числа наследников, передает РИА «Новости».

    «Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», – заявил адвокат дочери артиста Федор Герасименко.

    Ранее суды уже рассматривали споры вокруг имущества музыканта. В 2024 году инстанция отклонила иск детей Александра Градского о наложении ареста на имущество его вдовы.

    Кроме того, осенью 2023 года третья супруга артиста получила судебный отказ в признании за ней права на долю в наследстве.


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