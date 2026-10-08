ERR: Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

Tекст: Дарья Григоренко

Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения, боеприпасов и их компонентов общей стоимостью до 195 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

Предполагаемый объем закупки включает не только поставки техники, но и программы обучения и подготовки. Эстонское ведомство намерено заключить рамочный договор сроком на семь лет на поставку 40- и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40- и 23-миллиметровых боеприпасов.

В тендер также входит приобретение комплектующих и обслуживание техники в течение срока эксплуатации. Закупаемое вооружение должно быть произведено в странах Евросоюза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений альянса либо проходить этап принятия на вооружение.

Отмечается, что на боеприпасы планируется выделить 195 млн евро, а на оружие – 50 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил желание Прибалтики разместить ядерное оружие.

В мае Евросоюз впервые выделил деньги на вооружение прибалтийских стран.