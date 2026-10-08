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    8 октября 2026, 16:08 • Новости дня

    Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    ERR: Эстония объявила тендер на закупку оружия и боеприпасов на 195 млн евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения и боеприпасов на сумму до 195 млн евро, сообщили СМИ.

    Эстонский государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер на закупку вооружения, боеприпасов и их компонентов общей стоимостью до 195 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

    Предполагаемый объем закупки включает не только поставки техники, но и программы обучения и подготовки. Эстонское ведомство намерено заключить рамочный договор сроком на семь лет на поставку 40- и 23-миллиметрового вооружения, а также 76-, 40- и 23-миллиметровых боеприпасов.

    В тендер также входит приобретение комплектующих и обслуживание техники в течение срока эксплуатации. Закупаемое вооружение должно быть произведено в странах Евросоюза или НАТО и в настоящее время находиться на вооружении регулярных подразделений альянса либо проходить этап принятия на вооружение.

    Отмечается, что на боеприпасы планируется выделить 195 млн евро, а на оружие – 50 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Эстония решила взять у Евросоюза кредит в 2,3 млрд евро на закупку оружия.

    В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил желание Прибалтики разместить ядерное оружие.

    В мае Евросоюз впервые выделил деньги на вооружение прибалтийских стран.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    7 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Пропавшую десятилетия назад папскую буллу XVI века обнаружили в Испании

    МВД Испании: Испанские правоохранители нашли пропавшую папскую буллу XVI века

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанской провинции Севилья правоохранители обнаружили папскую буллу XVI века, которая считалась пропавшей на протяжении нескольких десятилетий, сообщило МВД страны.

    Гражданская гвардия Испании нашла в муниципалитете Эль-Висо-дель-Алькор оригинальную папскую буллу XVI века, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Документ был издан во время понтификата папы Пия V. Он предназначался местному приходу Санта-Мария-дель-Алькор и связан с Фернандо Ариасом де Сааведрой, седьмым сеньором Эль-Висо, который в 1571 году участвовал в битве при Лепанто.

    Гражданская гвардия начала поиски документа в октябре 2024 года, так как его местонахождение десятилетиями оставалось неизвестным. В сентябре текущего года местный житель добровольно передал сложенный пергамент, который он хранил дома с целью сберечь. После этого документ передали в Исторический архив провинции Севилья.

    Ранее археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти

    Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти

    Tекст: Денис Тельманов

    До девяти человек увеличилось число пострадавших при нападении с ножом в техникуме в польском городе Остроленка, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

    «Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.

    Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.

    Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.

    Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.

    В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

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    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

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    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

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