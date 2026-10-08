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    8 октября 2026, 16:05 • Новости дня

    Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов за 5,3 млрд евро

    Bild: Бундестаг одобрил закупку четырех фрегатов МЕКО за 5,3 млрд евро

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бюджетный комитет парламента Германии согласовал приобретение дополнительных военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, несмотря на юридические претензии со стороны нидерландской компании Damen, сообщили СМИ.

    Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку четырех военных кораблей типа МЕКО А-200 для нужд бундесвера, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild. Стоимость закупки составит около 5,3 млрд евро.

    Решение было принято вопреки официальной жалобе нидерландской судостроительной верфи Damen, которая обвинила министерство обороны Германии в нарушении процедуры государственных закупок.

    Против выделения средств выступили представители нескольких парламентских фракций. Они раскритиковали военное ведомство за сокрытие информации о юридических рисках и напомнили о срыве предыдущего совместного проекта с Damen по строительству фрегатов типа F126. Из-за отмены того контракта судостроители теперь требуют от Берлина компенсацию в размере 4,6 млрд евро.

    Ранее министерство обороны Германии уже заказало четыре корабля этого типа почти за 6,3 млрд евро. Таким образом, в общей сложности немецкие военно-морские силы планируют получить восемь однотипных фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Германии запланировали масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    Летом министерство обороны страны обвинили в миллиардных тратах на устаревшее оружие.

    В июне французские программисты оставили Германию без новых фрегатов.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет

    ExtremeTech: США вывели из эксплуатации последние спутники программы DSP

    США списали последние спутники слежения за запуском советских ракет
    @ IMAGO/piemags/Reuters

    Космические силы США завершили эксплуатацию двух последних спутников программы Defense Support Program (DSP), созданной для обнаружения пусков советских баллистических ракет. Система прослужила более полувека.

    В сентябре аппараты перевели на более высокую орбиту для подготовки к отключению, передает ExtremeTech. При этом ранее рассматривалась возможность продолжить их использование для наблюдения за природными катастрофами.

    Первый спутник DSP запустили в 1970 году, начав замену системы предупреждения о ракетном нападении MIDAS, разработанной в 1960-х. Запуски аппаратов DSP продолжались до 2007 года. Размещенные на геосинхронной орбите спутники с помощью инфракрасных датчиков фиксировали тепловые следы стартующих баллистических ракет.

    После окончания холодной войны систему переориентировали на обнаружение пусков из других стран. В частности, она отслеживала иракские ракеты «Скад». Кроме того, аппараты использовали для выявления признаков лесных пожаров и извержений вулканов.

    Командир подразделения Mission Delta 4 полковник Брэндон Дэвенпорт отметил, что группировка DSP была одной из основ американской системы раннего предупреждения. По его словам, она обеспечивала сдерживание во время холодной войны и помогала защищать американских военнослужащих начиная с войны в Персидском заливе.

    Задачи выведенных из эксплуатации аппаратов переходят к системе SBIRS. Она объединяет спутники на геосинхронных и высокоэллиптических орбитах, а также наземную инфраструктуру.

    В дальнейшем SBIRS планируют дополнить системой нового поколения NGG – геосинхронными спутниками инфракрасного наблюдения для предупреждения о ракетных пусках и их отслеживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. Турция решила создать национальную систему спутниковой связи по образцу Starlink. Во вторник главнокомандующий ВСУ создал параллельное управление беспилотными системами.

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    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    7 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном

    Канцлер Германии Мерц призвал СМИ прекратить нападки на правительство

    Мерц пожаловался на нападки прессы и призвал писать о позитивном
    @ Mike Schmidt/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пожаловался на негативное освещение работы правительства в прессе и призвал журналистов сосредоточиться на позитивных новостях.

    Глава правительства выразил недовольство тем, что средства массовой информации представляют его деятельность в негативном свете. Об этом он сообщил на конференции изданий Handelsblatt и WirtschaftsWoche, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, что бы он написал в качестве колумниста, канцлер предложил изменить риторику прессы. «Я бы написал: прекратите же, наконец, нападки на федеральное правительство и канцлера», – ответил Мерц. Он также посоветовал журналистам рассказывать о позитивных событиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце толпа немцев криками «Убирайся» прогнала Мерца.

    Летом канцлер назвал критиков немецких реформ нытиками.

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    8 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Япония спустила на воду седьмую ударную подлодку класса «Тайгэй»

    Kyodo News: Япония спустила на воду новую ударную подлодку «Сёгэй»

    Tекст: Мария Иванова

    Новейшая японская ударная дизель-электрическая подводная лодка «Сёгэй» класса «Тайгэй» спущена на воду на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе.

    Торжественная церемония спуска на воду седьмой субмарины новейшего класса «Тайгэй» состоялась на верфи в Кобе. Корабль получил название «Сёгэй», что в переводе означает «Летящий кит», передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo News.

    Ожидается, что после прохождения всех необходимых испытаний субмарина войдет в состав флота в марте 2028 года. Она станет 24-й ударной подлодкой в Военно-морских силах Японии. Длина таких кораблей составляет 84 метра, водоизмещение достигает около 3 тыс. тонн, а экипаж насчитывает примерно 70 человек.

    Новые субмарины оснащены литийионными батареями, которые значительно увеличивают время их непрерывного нахождения под водой. Вооружение подлодки включает торпеды и высокоточные противокорабельные ракеты Harpoon. В перспективе на эти корабли могут установить крылатые ракеты «Тип-25» с дальностью поражения около 1 тыс. километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США задумались о покупке иностранных фрегатов.

    В августе корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море.

    В том же месяце корабли Тихоокеанского флота вышли на учения в Японском и Охотском морях.

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    7 октября 2026, 22:46 • Новости дня
    Bild: Арестованный экс-глава немецкой разведки просил Шольца о финансовой помощи

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель федеральной разведывательной службы Германии (BND) Август Ханнинг, арестованный по подозрению в государственной измене, ранее обращался к бывшему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу за помощью в решении финансовых проблем, сообщает Bild.

    По данным Bild, в 2019 году после банкротства латвийского PNB Banka, в наблюдательном совете которого состоял Ханнинг, он столкнулся с долгом до 4 млн евро. В отличие от другого члена совета, экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, с которого власти Дании не стали взыскивать средства до суда, в Германии пенсия Ханнинга в размере 11 тыс. евро была арестована, передает РИА «Новости».

    По информации издания, 6 февраля 2022 года Ханнинг написал Шольцу письмо с просьбой поднять тему банкротства банка и вывода из него более 30 млн евро на встрече с тогдашним премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Однако помощи от немецкого правительства экс-глава разведки не получил.

    Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила о задержании Ханнинга и его бывшего подчиненного Манфреда Д. по подозрению в шпионаже, выведывании государственной тайны и покушении на госизмену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-главу разведки Германии арестовали по делу о госизмене.

    В ФРГ потребовали запретить бывшим агентам заниматься лоббизмом.

    Во вторник политолог Александр Рар назвал задержание Ханнинга беспрецедентным скандалом.

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    7 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    Telegraph: Германия столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой

    Tекст: Денис Тельманов

    ФРГ переживает беспрецедентный со времен Второй мировой войны экзистенциальный кризис, затрагивающий все сферы жизни общества, заявил журналист Ульф Пошардт в статье для The Telegraph.

    Германия движется в сторону всестороннего кризиса в разных сферах – от политики и автомобильной промышленности до национальной футбольной команды, передает РИА «Новости» со ссылкой на колонку Пошардта в The Telegraph.

    По словам журналиста, правительство «большой коалиции» социал-демократов и христианских демократов превратилось «в блеклую тень» своего прошлого на фоне снижающейся поддержки, а сама Германия стала «страной лунатиков».

    Пошардт также подчеркнул, что задержание по подозрению в шпионаже экс-главы немецкой разведки Августа Ханнинга нанесло сильный «удар по хрупкой самооценке» государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник задержание бывшего главы разведки ФРГ назвали началом возможной охоты на шпионов в Германии.

    Летом гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о деиндустриализации и спаде немецкой экономики из-за разрыва связей с Россией.

    В марте эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    8 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны

    DW: Из 100 млрд евро помощи Киеву Германия потратила внутри страны 36 млрд

    Tекст: Игорь Иножарский

    Заявленные властями Германии 100 млрд евро на поддержку Киева не отражают объем фактической помощи, поскольку треть этой суммы была израсходована внутри ФРГ, констатировали эксперты Кильского института.

    Из заявленных Берлином 100 млрд евро помощи Украине только около 41 млрд евро фактически направлены по назначению, пишет Deutsche Welle со ссылкой на данные Кильского института.

    По оценке аналитиков, 36 млрд евро из указанной суммы были потрачены в самой Германии. Кроме того, еще 22 млрд евро относятся к будущим обязательствам ФРГ, что не позволяет считать эти средства уже оказанной поддержкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины. В воскресенье Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц в Киеве пообещал продолжить поставки оружия.

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    7 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Выпускавший ракеты «Фламинго» киевский комбинат остановил работу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Киевский картонно-бумажный комбинат в городе Обухов, на базе которого производились и хранились крылатые ракеты «Фламинго», полностью прекратил работу из-за серьезных разрушений, сообщили в компании.

    Производственная деятельность на предприятии полностью прекращена после российского удара, пишет РИА «Новости». «В настоящее время работа производства остановлена», – говорится в сообщении на странице комбината в социальной сети. В компании уточнили, что производственные и складские помещения получили серьезные разрушения, также повреждены оборудование и инженерные коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские войска также ударили по производству ракет «Фламинго» в Днепропетровской области. Кроме того, был нанесен массированный удар по предприятиям выпуска беспилотников на Украине.

    Во вторник дроны бригады «Варяг» поразили Северный мост в Киеве.

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    7 октября 2026, 18:32 • Новости дня
    Самолет ВВС Швеции провел над Черным морем шесть с половиной часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B Korpen совершил посадку близ Бухареста после длительного пребывания над водами Черного моря.

    Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen провел над акваторией Черного моря шесть с половиной часов. Борт с позывным SVF680 вылетел из международного аэропорта имени Анри Коанды около 9:00 мск и направился на восток, сообщает РИА «Новости», изучив полетные данные.

    Примерно в 9:27 мск самолет вошел в воздушное пространство над Черным морем. Разведчик вернулся в воздушное пространство Румынии около 15:56 мск, а в 16:22 мск приземлился в аэропорту вылета. Общее время разведки над акваторией составило около шести с половиной часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду американский самолет-разведчик также совершил полет над Черным морем.

    Во вторник самолет ВВС Швеции также провел над акваторией шесть часов.

    В понедельник еще один шведский военный борт заметили над водами Черного моря.

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    8 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ

    Российские инженеры создали уникальную защиту от РЭБ

    В России разработали системы навигации с подавлением 16 каналов РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Научно-производственный центр «Ушкуйник» создал новые навигационные устройства для эффективной борьбы со средствами РЭБ противника, сообщил гендиректор организации Алексей Чадаев.

    «Разработана целая линейка новейших помехозащищенных навигационных устройств. В ней есть устройства, которые способны гасить одновременно 16 каналов помех», – рассказал Чадаев РИА «Новости».

    До этого максимальный предел подавления составлял 12 каналов.

    Новые технологии предназначены для использования на беспилотных летательных аппаратах и морских дронах.

    Их применение возможно и в гражданской сфере из-за повсеместного распространения систем РЭБ. Особое внимание разработчики уделили сохранению доступной стоимости изделий при увеличении их эффективности.

    В качестве успешного примера применения технологий генеральный Чадаев привел FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский». По его словам, этот аппарат уничтожил технику противника на миллиарды долларов при соотношении затрат один к 40.

    Разработчики стремятся к достижению технико-экономического превосходства над западными конкурентами, нанося максимальный ущерб при минимальных вложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России получили интеллектуальный комплекс РЭБ «Ястреб 1.0». В Ростехе создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

    В Китае разработали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов


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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    7 октября 2026, 18:27 • Новости дня
    Проверка территориальной обороны началась в Могилевской области Белоруссии

    Генштаб Белоруссии начал проверку территориальной обороны Могилевской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии приступила к комплексной проверке органов управления территориальной обороны в Могилевской области, заявил глава генштаба Владимир Белый.

    Комиссия генерального штаба Белоруссии проводит проверку органов управления территориальной обороны Могилевской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны страны. Белый отметил, что комплексные мероприятия продлятся до 13 ноября.

    «Цель – проверить работоспособность систем управления, всестороннего обеспечения и взаимодействия: как должные лица исполнительных комиссариатов и офицеры органов управления способны выполнять задачи по развертыванию и ведению территориальной обороны в современных условиях и с учетом существующих вызовов», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников.

    В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.

    Ранее министерство обороны Белоруссии сообщило о проведении учений на российском полигоне.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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