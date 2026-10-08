Григоренко назвал среднее время пребывания людей в соцсетях

Григоренко: Человек в мире в среднем проводит в соцсетях 2,5 часа в день

Tекст: Елизавета Шишкова

«По данным на 2026 год, интернетом пользуется подавляющая часть населения Земли – больше 70%. Почти 2,5 часа в день в среднем человек в мире проводит в соцсетях», – заявил Григоренко на втором Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день объем мировых расходов на IT-бизнес оценивается почти в 7 трлн долларов. «Для сравнения: это больше, чем объем мирового банковского сектора», – добавил вице-премьер.

Второй Глобальный цифровой форум проходит 8–10 октября в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте «отец интернета» предложил приравнять соцсети к алкоголю и вождению.

В том же месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил о распространенности русского языка в интернете и соцсетях.

В феврале соцсеть Kuaishou оштрафовали в Китае на 17,2 млн долларов за непристойный контент.