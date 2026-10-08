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    8 октября 2026, 15:20 • Новости дня

    Нижняя палата парламента Италии одобрила новый избирательный закон

    Tекст: Ольга Иванова

    Нижняя палата парламента Италии окончательно утвердила реформу избирательного законодательства, по которой пройдут следующие парламентские выборы в 2027 году.

    Закон был одобрен в третьем чтении 227 голосами против 164 после внесения поправок в Сенате, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Новый закон, который большинство называет «Stabilicum», предполагает премию для коалиции, набравшей более 42% голосов – она получит 55% мест в парламенте.

    В случае, если ни одна коалиция не преодолеет этот барьер, места будут распределены пропорционально. Проходной барьер для коалиций установлен на уровне 10%, для отдельных партий – 3%. Кроме того, имя кандидата в премьеры должно быть указано в предвыборной программе, отмечает Corriere della Sera.

    Оппозиция раскритиковала реформу, назвав ее «Melonellum» в честь премьер-министра Джорджи Мелони, обвинив ее в попытке укрепить «премьерский» тип правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народная поддержка Джорджи Мелони оставалась высокой.

    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    7 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Пропавшую десятилетия назад папскую буллу XVI века обнаружили в Испании

    МВД Испании: Испанские правоохранители нашли пропавшую папскую буллу XVI века

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанской провинции Севилья правоохранители обнаружили папскую буллу XVI века, которая считалась пропавшей на протяжении нескольких десятилетий, сообщило МВД страны.

    Гражданская гвардия Испании нашла в муниципалитете Эль-Висо-дель-Алькор оригинальную папскую буллу XVI века, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Документ был издан во время понтификата папы Пия V. Он предназначался местному приходу Санта-Мария-дель-Алькор и связан с Фернандо Ариасом де Сааведрой, седьмым сеньором Эль-Висо, который в 1571 году участвовал в битве при Лепанто.

    Гражданская гвардия начала поиски документа в октябре 2024 года, так как его местонахождение десятилетиями оставалось неизвестным. В сентябре текущего года местный житель добровольно передал сложенный пергамент, который он хранил дома с целью сберечь. После этого документ передали в Исторический архив провинции Севилья.

    Ранее археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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    7 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Премьер Чехии созвал экстренное заседание правительства из-за засухи

    Премьер Чехии Бабиш созвал экстренное заседание кабмина из-за засухи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш принял решение созвать экстренное заседание правительства и профильных экспертов из-за усиливающейся в стране рекордной засухи.

    Бабиш созывает экстренное заседание правительства в связи с засухой. Дело в том, что на юге Чехии впервые в истории практически полностью высохло ранее полноводное водохранилище Гусинец, передает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

    Ранее Бабиш объявил о создании национальной коалиции по борьбе с засухой, которая призвана объединить усилия кабмина и профильных специалистов.

    Причиной создания нового формата стала аномальная затяжная жара в стране, в результате которой уровень воды в чешских реках и водоемах упал до критического и исторического минимума. Ожидается, что на экстренной встрече правительство обсудит текущие меры и способы сохранения запасов воды в резервуарах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце издание Politico сообщило о срыве ядерного ренессанса в Европе из-за глобального потепления.

    Летом засуха нанесла многомиллионный ущерб европейской рыбной отрасли.

    ООН забила тревогу из-за массовой гибели лесов в Европе.

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    7 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Число пострадавших при нападении на польский техникум возросло до девяти

    Число пострадавших при нападении с ножом на техникум в Польше выросло до девяти

    Tекст: Денис Тельманов

    До девяти человек увеличилось число пострадавших при нападении с ножом в техникуме в польском городе Остроленка, сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Остроленке Эльжбета Лукасевич.

    «Среди девяти пострадавших есть один тяжело раненый человек», – сообщила Лукасевич агентству PAP, передает ТАСС. Среди пострадавших – пятеро учеников, двое преподавателей и двое прохожих, которых нападавший ранил при попытке сбежать.

    Полиция уточнила, что нападавший – 19-летний учащийся этого же техникума Якуб З. Его задержали на городском пляже через 25 минут после нападения.

    Юношу госпитализировали, так как он нанес себе несколько ранений. Местные власти отметили, что у него ранее были проблемы с законом из-за наркотиков, он также состоял на учете у психолога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что учащийся техникума в Польше напал с ножом на преподавателя и учеников.

    Позже сообщалось, что число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до восьми человек.

    В конце прошлого месяца учительница погибла при нападении школьника в Словакии.

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    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

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    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

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    7 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Число задержанных на протестах школьников во Франции превысило 6,6 тыс. человек

    МВД Франции: На протестах школьников задержаны более 6,6 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что с начала протестов старшеклассников полиция задержала более 6,6 тыс. человек.

    Во Франции число задержанных с начала протестов старшеклассников превысило 6,6 тыс. человек, передает ТАСС. «Задержаны 6 629 человек, также хочу добавить, что 761 полицейский получил ранения. Пострадали 215 учеников, а также 89 сотрудников школ», – заявил Нуньес на слушаниях в Национальном собрании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число задержанных во Франции школьников превысило 6 тыс. человек.

    В пятницу МИД Белоруссии призвал Париж освободить протестующих подростков. В четверг на фоне беспорядков правоохранительные органы задержали почти 2 тыс. человек.

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    7 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Литва решила привлечь армию к охране границы с Россией

    Глава МВД Кателинас: Литва намерена привлечь армию к охране границы с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас заявил о намерении привлечь армейские подразделения к охране государственной границы с Калининградской областью России.

    Министерство внутренних дел Литвы планирует усилить охрану границы с российским регионом при помощи армейских частей, сообщил Кателинас, передает ТАСС.

    «Я обратился к министру обороны Робертасу Каунасу с тем, чтобы вооруженные силы были привлечены в помощь пограничникам для охраны границы с Калининградской областью», – написал он в соцсетях.

    Министр подчеркнул, что ситуация на границе остается спокойной. По его словам, привлечение военных станет превентивной мерой с учетом общей обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Вильнюс и Варшава наметили план эвакуации населения через госграницу.

    Летом Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области.

    В марте Литва объявила о строительстве полос контрмобильности на границе с Россией.

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    7 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    В рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу

    Генпрокурор Польши Корнелюк: В рюкзаке напавшего на школу ученика нашли бомбу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что в рюкзаке студента, совершившего нападение с ножом в польской школе, обнаружили самодельное взрывное устройство.

    Самодельную бомбу нашли в рюкзаке совершившего нападение в школе в Польше юноши, пишет РИА «Новости». «Теперь мы уверены, что преступник проник на территорию школы с опасным оружием в виде ножа, и я скажу больше, что в рюкзаке, который он также принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не взорвалось», – заявил Корнелюк в эфире телеканала TVN24.

    По его словам, из рюкзака начал валить дым, когда он находился в компьютерном классе. Преподаватель и студенты успели выбросить его в окно, что предотвратило детонацию. На месте работают саперы, обезвреживая взрывчатку.

    В результате нападения девять человек получили ранения, включая пятерых детей и двоих учителей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 19-летний ученик Якуб З. задержан, он получил ранения и госпитализирован. Прокуратура планирует расширить обвинения против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до девяти человек.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

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    8 октября 2026, 12:18 • Новости дня
    Посол: Европейцы вряд ли в восторге от кризиса и миллиардных трат на Украину

    Посол Нечаев: Европейцы не рады кризису и миллиардным тратам на Украину

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители европейских стран вряд ли рады тому, что их государства тратят миллиарды на помощь украинским властям на фоне социально-экономического кризиса, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Как уточнил Нечаев, европейские налогоплательщики вряд ли в восторге от миллиардных трат из бюджетов их стран на нужды киевских властей, передает РИА «Новости».

    «Что касается налогоплательщиков, то они вряд ли в восторге от того, что их страны все глубже погружаются в социально-экономический кризис, а миллиарды евро из бюджетов и займов бесконтрольно расходуются в интересах коррумпированного неонацистского киевского режима, поощряя его на террористические атаки против гражданского населения России», – сказал он, отвечая на вопрос об активной милитаризации в Европе, включая Германию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выяснилось, что Германия потратила треть выделенных на помощь Украине денег внутри страны.

    Нечаев заявил о ревизии Германией итогов Второй мировой войны.

    Дипломат отметил, что рядовые жители Европы перестали верить в миф о российской угрозе.

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