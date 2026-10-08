В России вышла серия почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести

В обращение вышла серия почтовых марок, посвященных городам трудовой доблести

Tекст: Дарья Григоренко

На новых марках изображены Комсомольск-на-Амуре, Салехард, Ульяновск, Владимир, Мончегорск и Горловка.

Церемония гашения почтовых марок прошла по партпроекту «Историческая память» в Центральном исполкоме партии.

Партийный проект «Историческая память» совместно с Минцифры, АО «Марка» и «Почтой России» ежегодно выпускает по шесть марок, посвящённых городам трудовой доблести. На каждой – памятник труженикам тыла, отметил координатор партпроекта, руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«И каждый раз, когда человек возьмет в руки конверт с такой маркой, он увидит: у победы есть не только дата, у нее есть адреса. Эти адреса – города трудовой доблести», – заявил Сидякин.

Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков отметил, что память о трудовом подвиге миллионов людей сохраняется в почтовых марках и передаётся из поколения в поколение.

«Для «Почты России» тема Великой Отечественной войны – особая. Наши сотрудники обеспечивали связь между фронтом и тылом, доставляли корреспонденцию, посылки и правительственные сообщения. Поэтому для нас это не просто очередной выпуск марок, а продолжение нашей собственной истории, и возможность сохранить связь поколений. Благодарю «Единую Россию», Минцифры, глав регионов и всех, кто участвует в этом проекте», – сказал он.

По видеосвязи к церемонии гашения подключились представители регионов.

Секретарь Хабаровского реготделения «Единой России», депутат Госдумы Максим Иванов отметил, что Комсомольску-на-Амуре не было и десяти лет к началу войны, но там уже выпускали самолёты и корабли, а в 1942 году заработал «Амурсталь». Сегодня город производит истребители последнего поколения, корветы и авиационное топливо. Глава города Дмитрий Заплутаев напомнил, что пять лет назад Президент присвоил городу звание «Город трудовой доблести», в этом году выпущены монета и марка.

В свою очередь, замсекретаря Владимирского реготделения партии, председатель заксобрания Ольга Хохлова отметила, что в годы войны Владимир стал надёжным тылом: здесь разворачивались госпитали, создавались ополчения, работали заводы.

Церемония гашения марок прошла в рамках партийного проекта «Историческая память» в Центральном исполкоме. С 2021 года выпущено 28 марок этой серии тиражом 1,68 млн экземпляров.