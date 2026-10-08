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    Мишустин сообщил об удвоении доли IT в структуре ВВП России
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    8 октября 2026, 14:59 • Новости дня

    Ямпольская исключила возникновение новых языковых норм под влиянием сленга

    Ямпольская отказалась считать молодежный сленг новой языковой нормой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что молодежный сленг и допускаемые в нем ошибки не должны становиться новыми языковыми нормами.

    Новые языковые нормы не могут появляться под воздействием молодежного сленга, считает советник президента, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

    «Под действием конъюнктуры сленга молодежного, в том числе, еще какого-то сленга, нормы новые не возникают», – цитирует Ямпольскую РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что интерес общества к речевым изменениям важен, однако сленговые ошибки необходимо искоренять, а не узаконивать в нормативных словарях.

    Также советник президента выразила уверенность, что искусственный интеллект никогда не заменит естественный, поскольку последний «дан человеку Богом вместе с эмоциями, принципами и интуицией». Она назвала современные технологии удобным и фантастическим инструментом.

    Ямпольская при этом поддержала идею внедрения нейросетей в сфере образования. По ее мнению, такие средства окажутся полезными, если их главной целью станет облегчение работы учителей и высвобождение ресурсов для творческого взаимодействия с детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Герман Греф описал стадии внедрения искусственного интеллекта на языке зумеров.

    В понедельник эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ.

    В прошлом месяце Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка.

    5 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела требование к покупателям видеокарт Nvidia RTX 5090 подписывать декларацию об отказе от их отправки за рубеж.

    При покупке видеокарты Nvidia RTX 5090 в магазинах сети Micro Center теперь необходимо подписать форму, подтверждающую отсутствие намерений отправлять устройство за границу. Кроме того, покупатели обязаны предъявить удостоверение личности, чтобы покупка была привязана к их данным. Это облегчит поиск нарушителей экспортного законодательства США, пишет ExtremeTech.

    Новое правило распространяется и на готовые компьютеры. Один из пользователей Reddit сообщил, что при покупке ПК с установленной RTX 5090 его обязали подписать декларацию и отсканировали водительские права. В магазине ему объяснили, что это новая политика компании.

    Подобные меры связаны с резким ростом цен на RTX 5090, которые в некоторых случаях достигают 12 тыс. долларов. Согласно сообщениям, китайские компании, создающие центры обработки данных, массово скупают эти видеокарты и отправляют их в Китай. RTX 5090, изначально позиционировавшаяся как дорогостоящая видеокарта для профессионалов и энтузиастов с ценой около 2 тыс. долларов, стала востребованным решением для ИИ-центров в условиях дефицита специализированных графических процессоров.

    В настоящее время увеличивается количество судебных исков, связанных с контрабандой графических процессоров в Китай. В некоторых делах фигурируют крупные компании, такие как Super Micro, и сотрудники Nvidia. Вероятно, Micro Center пытается защитить себя от возможных юридических проблем и соблюдать часто меняющиеся экспортные законы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Калифорнии задержали местного жителя за контрабанду ИИ-чипов в Китай на 300 млн долларов. Летом китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль. В мае будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным.

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    5 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Путин отметил роль современной школы в воспитании участников СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    России удалось сохранить преемственность лучших традиций отечественной системы образования, и это доказали молодые участники спецоперации, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул, что многие участники спецоперации родились и выросли уже в современной России, пройдя обучение и воспитание в актуальной системе образования, пишет ТАСС.

    «Это говорит о том, что нам удалось сохранить преемственность самых лучших традиций отечественной педагогической школы, где всегда большое значение имело становление личности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин вручил госнаграды воспитавшим героев спецоперации на Украине учителям.

    Президент оценил работу учителей в приграничных регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах главы государства наградить в Кремле воспитавших героев педагогов в День учителя.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников

    Лекорню: В лицеях Франции приостановят занятия из-за протестов

    Во Франции приостановили занятия в лицеях из-за протестов старшеклассников
    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре принял решение приостановить занятия в лицеях до конца недели для проведения внутренних дебатов и решения проблемы протестов старшеклассников, заявил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню.

    «Министр национального образования принял решение освободить время, начиная с завтрашнего утра, с четверга, с пятницы, полностью унифицировав расписания, чтобы дать возможность каждому руководству, каждому директору школы, уделить время внутренней демократии в стенах школы», – цитирует Лекорню РИА «Новости».

    По словам премьера, власти фиксируют рост числа требований от старшеклассников, при этом они отличаются в разных учебных заведениях. Лекорню подчеркнул, что нельзя ограничиваться только «порицанием насилия» без продуктивной политической дискуссии.

    Руководители учебных заведений уже получили распоряжение о перестройке расписания, им предстоит собрать информацию о требованиях протестующих и найти ответы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правозащитники потребовали от Франции прекратить насилие против школьников.

    Политик Жан-Люк Меланшон призвал усилить протесты.

    Правоохранители задержали более 6 тыс. протестующих учеников.

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    8 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    Ямпольская удивилась появлению произведений Шевченко в школах Литвы
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала включение произведений Тараса Шевченко в школьную программу Литвы. «Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила она.

    Советник президента России Елена Ямпольская раскритиковала решение включить труды украинского писателя Тараса Шевченко в литовскую школьную программу, передает РИА «Новости».

    «Литовские власти включили в свою программу по родному литовскому языку и литературе произведения Тараса Шевченко. Бог знает, каким образом Шевченко относится к литовскому языку и литовской литературе», – заявила Ямпольская.

    Она отметила, что культ писателя стал результатом работы советской власти. Ямпольская подчеркнула, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями именно российских классиков. И обратила внимание на то, что власти Литвы, вероятно, забыли, что Шевченко абсолютно обязан России всем, что создал.

    В список рекомендованных для изучения в литовских школах произведений вошли «Завещание» и послание «И мертвым, и живым, и нерожденным землякам…», при этом учителя смогут выбирать и другие тексты по своему усмотрению. Украинского классика начнут изучать в Литве с 11-го класса в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Литвы решили обязать школьников изучать произведения Тараса Шевченко. В то же время в сентябре Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    Ранее МИД заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за действий стран Прибалтики.

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    7 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    OpenAI отвергла причастность своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    OpenAI не выявила причастности своих ИИ-агентов к сбою ресурсов Wikimedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания OpenAI заявила, что пока не обнаружила доказательств причастности своих ИИ-агентов к весеннему сбою в работе ресурсов Wikimedia Foundation.

    Компания пока не нашла подтверждений связи активности своих агентов искусственного интеллекта с майским сбоем в работе ресурсов оператора «Википедии», передает РИА «Новости».

    «Расследование не установило, что деятельность компании затронула работу Wikimedia в мае», – заявили в OpenAI. Там добавили, что продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

    Во вторник оператор Wikimedia Foundation сообщил о выявлении несанкционированной активности ИИ-агентов OpenAI на своих платформах. По данным фонда, они отправляли сотни тысяч запросов к ресурсам, что, предположительно, могло привести к масштабному сбою «Викиданных» в мае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ИИ-агенты OpenAI взломали два правительственных сайта в Австралии.

    В прошлом месяце они атаковали три американских министерства.

    ИИ-агент взломал систему медстрахования Австралии.

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    5 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    МИФИ занял четвертое место в рейтинге лучших ядерных вузов мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ второй год подряд оказался на четвертом месте среди лучших университетов мира по направлению «Ядерное образование и технологии» в рейтинге RUR Nuclear Education and Technology 2026.

    В рейтинг 2026 года вошли 458 университетов по всему миру. МИФИ стал единственным представителем России в первой десятке списка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    «Вхождение университета в топ-5 рейтинга мировых ядерных университетов – это возможность привлечь лучших студентов и ученых, поскольку рейтинги служат ориентирами, дающими сигнал о качестве образования для талантливых абитуриентов из-за рубежа», – заявил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

    Ректор подчеркнул, что вуз достиг высоких результатов при значительно меньшем финансировании на одного студента по сравнению с ведущими американскими и китайскими университетами.

    Кроме того, МИФИ вошел в топ-50 лучших мировых университетов по направлению «Естественные науки» (Natural Sciences), заняв 41-е место в мире и первое в России, а также оказался в первой сотне по направлению «Технические науки» (Technical Sciences) на 74-й строчке в мире и первой в стране.

    Оценка RUR, одного из ведущих международных рейтингов, проводится по 20 показателям, охватывающим образование, науку, международную деятельность и финансовую устойчивость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Минобрнауки назвало число иностранных студентов в вузах России.

    В июле Рособрнадзор вынес предостережения восьми российским университетам.

    Летом «Росатом» объявил о расширении международных образовательных проектов для подготовки кадров атомной отрасли.

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    6 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В одной из престижных школ Индонезии, выпускающей будущих государственных деятелей, впервые начали преподавать русский язык для старшеклассников.

    Русский язык впервые включили в школьную программу в Индонезии, передает РИА «Новости». Представительство Россотрудничества в республике сообщило, что дисциплину начали изучать учащиеся школы «Таруна Нусантара» в городе Магеланг. Известно, что среди выпускников этого учебного заведения есть представители высшего государственного руководства страны.

    «Русский язык включен в программу для учащихся 10-х и 11-х классов. На первом этапе обучение проходит 51 человек. Программа рассчитана до выпускного 12-го класса и предусматривает последовательное освоение русского языка от уровня А1 до B1», – говорится в сообщении.

    В рамках запуска проекта представители Россотрудничества передали школе 258 комплектов учебной литературы, закупленных при поддержке Общественного совета ведомства.

    При содействии Центра русского языка и культуры НИУ ВШЭ для преподавателя-носителя организовали обучение по программе преподавания русского как иностранного.

    В дальнейшем программу планируют расширить, подключив к ней другие образовательные учреждения Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября Центрально-Африканская Республика включила русский язык в государственную учебную программу.

    В конце сентября бригадный генерал морской пехоты Индонезии Диан Сурьяншах пообещал использовать русский язык при общении с российскими моряками.

    Летом Россия и Бразилия договорились о внедрении русского языка в учебные планы бразильских образовательных учреждений.

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    5 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    Литовских школьников решили обязать изучать произведения Тараса Шевченко

    Минобразования Литвы: Произведения Тараса Шевченко станут обязательными в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    В школах Литвы со следующего учебного года введут обязательное изучение произведений украинского писателя Тараса Шевченко, сообщили в министерстве образования, науки и спорта балтийской республики.

    Министерство образования, науки и спорта Литвы приняло решение сделать произведения классика украинской литературы Тараса Шевченко обязательными для изучения в школах, пишет ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

    В этом учебном году произведения Шевченко были включены в расширенный курс литовской литературы в качестве рекомендуемых, однако со следующего года они станут обязательными.

    В министерстве отметили, что Шевченко является «автором европейского уровня эпохи романтизма». Ведомство также напомнило, что поэта связывают с Вильнюсом исторические узы, так как он прожил в этом городе несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Литва решила исключить Ломоносова и Державина из программы русских школ.

    В июле прошлого года сообщалось, что Вильнюс проигрывает битву с русским языком.

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    5 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник Anthropic предупредил о риске вымирания человечества из-за ИИ

    Экс-разработчик Anthropic Коксон предрек вымирание людей из-за ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон на слушаниях в городском совете Нью-Йорка заявил, что развитие нейросетей до суперинтеллекта грозит вымиранием человечества.

    «Вероятней всего, на мой взгляд, что нынешний путь приведет к потере контроля над ИИ и может закончиться вымиранием человечества», – сказал Коксон.

    По его словам, разработчики ведут себя безрассудно, следуя корпоративной культуре быстрого создания продуктов и устранения ошибок постфактум, что неприменимо к столь мощной технологии. Коксон отметил, что ИИ-компании стремятся создать суперинтеллект, способный превзойти человека в любых задачах, передает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Anthropic подчеркнул, что в случае успеха нейросети могут трансформировать экономику и медицину. Однако в настоящее время разработчики не знают, как контролировать создаваемые системы, и не понимают мотивов их действий, а искусственный интеллект уже сейчас взламывает сторонние сети.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководство компаний-разработчиков с героем романов об убийце Ганнибале Лектере. По мнению министра, развитие нейросетей следует замедлить, если опасения об их опасности оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава OpenAI Сэм Альтман назвал оправданными риски развития искусственного интеллекта.

    В пятницу профильные специалисты подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    На прошлой неделе разработчик нейросетей Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    5 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Мишустин вручил премии правительства в области образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    В День учителя премьер-министр Михаил Мишустин вручил премии и благодарности правительства в области образования.

    В 2026 году премию получили 37 лауреатов за десять работ. Пятерым педагогам вручили благодарности за заслуги в области образования, пишет РИА «Новости».

    «Премия правительства – это знак признания как личного вклада каждого из вас, так и научных организаций, университетов, исследовательских центров, в которых вы трудитесь», – сказал Мишустин.

    Награды достались коллективам, создавшим учебники по электромонтажу, экономике строительства и другим специальностям, а также авторам научных разработок в сферах остеопатии и географической культуры.

    Благодарности правительства объявлены учителям из Псковской, Челябинской, Амурской, Магаданской областей и Чукотского автономного округа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил об утверждении стратегии развития биоэкономики.

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    6 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Мишустин рассказал об активном использовании колонки «Алиса»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что активно пользуется умной колонкой «Алиса», отдавая предпочтение режиму «Эксперт».

    Глава правительства во вторник принимает участие в форуме «Цифровые решения», проходящем в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». До пленарной сессии он ознакомился с организованной в рамках мероприятия выставкой.

    «По поводу «Алисы» хочу сказать, что я сам активно ее использую. Особенно мне нравится режим «Эксперт», – заявил Мишустин в ходе осмотра экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

    В июне глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России.

    Весной крымские ученые обучили Алису говорить на крымско-татарском языке.

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    5 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Мишустин назвал сильной отечественную школу педагогики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Михаил Мишустин в День учителя вручил премии правительства в области образования и отметил силу отечественной педагогической школы.

    Статус и авторитет российской школы педагогики подтверждают создатели инновационных методик и программ обучения, подчеркнул председатель правительства, передает РИА «Новости».

    «В отечественной педагогике сформирована сильная школа. И вы, уважаемые исследователи, создатели инновационных методик, программ обучения детей, подтверждаете ее статус и авторитет», – заявил Мишустин, обращаясь к лауреатам.

    Он отметил важную роль Российской академии образования и ту поддержку, которую она оказывает педагогам в творческом поиске и воплощении их идей. Премия правительства является знаком признания личного вклада каждого исследователя и научных организаций, в которых они трудятся, добавил премьер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти назвали число работающих в российских школах учителей.

    Президент Владимир Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Летом Мишустин назвал советскую систему образования фундаментальной.

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    6 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта

    Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

    Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.

    На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.

    Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.

    Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.

    Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.

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    7 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Таджикистан получил от России более 840 тыс. учебников русского языка

    Россия передала Таджикистану 842 тыс. учебников русского языка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках межгосударственного сотрудничества Россия передала школам Таджикистана более 840 тыс. учебников русского языка для учеников пятых и шестых классов.

    Таджикистан получил от России 842,4 тыс. учебников русского языка для учащихся пятых и шестых классов общеобразовательных учреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на таджикское государственное агентство Ховар.

    Отмечается, что из общего количества 682,4 тыс. учебников напечатаны в России, а 16 тыс. – в Таджикистане. Сейчас учебники уже начали распределять по образовательным учреждениям республики.

    Русский язык входит в число обязательных предметов в школах Таджикистана. Передача книг является важной частью стратегического партнерства в сфере науки и образования, которая создает новые возможности для повышения качества преподавания предмета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидеры двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать партнерство России и Таджикистана.

    Российский лидер поздравил Рахмона с днем рождения. В сентябре главы двух стран встретились в Бишкеке.


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    7 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Рособрнадзор определил сроки всероссийских проверочных работ

    Рособрнадзор: ВПР в школах в 2027 году пройдут с 19 апреля по 21 мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах для обучающихся 4–8-х и 10-х классов пройдут с 19 апреля по 21 мая 2027 года, сообщили в Рособрнадзоре.

    Результаты тестирования будут использоваться для мотивирующего мониторинга региональных министерств, выявления учебных заведений с низкими показателями и признаками необъективного оценивания, сообщает Рособрнадзор. Кроме того, итоги помогут скорректировать программы развития и спланировать контрольно-надзорную деятельность.

    Отмечается также, что 18 из 58 показателей Индекса качества общего образования по направлению «Образовательные результаты» связаны с Всероссийскими проверочными работами.

    Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в этом году в 29 регионах России также пройдет исследование воспитательного потенциала образовательных организаций.

    «Просьба отнестись внимательно к этой процедуре, она очень важна. По ее итогам все образовательные организации получат обратную связь», – заявил он.

    Помимо этого, в ноябре 2026 года состоится исследование компетенций учителей начальных классов, русского языка, математики, физики, химии и биологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о совершенствовании системы образования в России.

    Ранее было опубликовано расписание проведения всероссийских проверочных работ на текущий год. До этого Рособрнадзор предложил считать впр итоговой контрольной работой.

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